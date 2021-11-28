社區自救｜「大笪地」造福天水圍居民　30元成人理髮平絕全港

「3蚊支礦泉水、1蚊包蝦條零食、平絕全港嘅14蚊冰糖葫蘆，仲可以係邊到搵？」如此低廉的價格並不常見，市民面對百物騰貴，經濟又受到疫情重創，政府在本月中公布的《香港貧窮情況報告》反映各區的貧窮狀況，元朗區在18區中排名第七，是貧窮情況表現較差地區，一眾基層市民在困境中應如何自處？原來區內有個平民「大笪地」，一直以貼近來貨價格販賣各種生活必需品，造福區內市民。



由東華三院經營的天秀墟由2013年2月開業至今，機構留意到天水圍因位處偏遠，區內經濟活動及就業機會不足，因此提供廉租攤檔租用，同樣地大部份攤販因此而降低商品價格，互惠互利造福區內市民，現時天秀墟的攤販多為售賣一些必需用品及服務，例如小食、剪頭髮、改衫等，同場亦有少量食肆。天秀墟內設有200個攤販，有攤販表示因受疫情影響，墟市現時只有約六成攤販有開門營業。

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檔攤轉營售賣零食 學生哥追捧

天秀墟位近天富苑及天逸邨，鄰近有大型遊樂場及幾間學校，因此每逢放學時間學生及小朋友便絡繹不絕進場休息、閒逛購物。芬姐零食店是第一批在天秀墟開業的檔攤，由70多歲的芬姐和女兒陳小姐一起經營，負責人陳小姐表示，第一年販賣花生、豬肉乾等無法回本，本打算第二年仍錄得虧損便會結業，豈料攤檔轉營售賣零食後變得受歡迎，一間極具人情味的小店才得以生存下來。

芬姐零食店是第一批在天秀墟開業的檔攤，由70多歲的芬姐和女兒陳小姐一起經營，店內售賣懷舊零食，價格十分便宜，因此吸引大批學生捧場。（黎倩婷攝）

$14冰糖葫蘆比來貨價更低

要選店內數一數二的人氣商品，必屬冰糖葫蘆，這樣的懷舊小食在香港買少見少，但芬姐未有將價錢定高，反開價14元平絕全港，陳小姐笑言「批發商都叫我哋個價格要定高啲」。現時檔販改為全士多型式經營，陳小姐坦言，店內的零食貨源來自內地，但價格卻比國內定得更低，熟客向她反映相同的零食在國內售人民幣一元，在芬姐的零食店竟然同樣售港幣一元，感到不可思議，更勸喻她調整價格。

陳小姐指出，明白該區多為基層市民及新移民，因此在入貨時會考慮迎合區內居民的口味，經營零食店的目的除了令年邁的母親可打發時間外，亦想為區內居民提供更便宜的選擇，「可以繼續生存就夠，從未想過要賺大錢。」

熟客光顧逾8年： 窮人只可以嚟呢啲地方買下嘢食

現年21歲的Donald光顧芬姐零食店近8年多，數數手指原來從中學開始便在芬姐店舖前流連，家中距離天秀墟墟只有約5分鐘距離，即使現在畢業後仍會每星期光顧幾次，平均每個星期會在此消費百餘元，「買支水、買幾包零食，又度過半日」。Donald認為香港應存在更多同類型的平民士多，「始終呢度都多窮人，只可以嚟呢啲地方買下嘢食既。」Donald比較其他零食店及連鎖式便利店，墟市內零食店的價格便宜幾元，並指「平幾蚊都可以幫到好多人。」

另有在灰沙圍居住的居民表示，每星期都會來這兒買幾次零食，孫女在放學後會想到這裏買零食，買近一袋盤滿缽滿的零食都只需約30元，並指「少少錢就買到快樂」。

零食店店主：天秀墟已成為社區的一部分

經營八年多，陳小姐見證天秀墟的變化與改革，開業初期的天秀墟定位較複雜及缺乏特式，吸引力相對較低，機構更會安排一些旅行團想帶動人流，奈何作用不大，後來歷經幾代攤販的更替，第一批的攤販留下來的只有約十檔，現時以售賣日用品為主，價格比區內不少商戶及街市便宜，因此也有不少居民來閒逛，陳小姐更表示「天秀墟已成為社區的一部分」，檔販外貼心擺放不少椅子供人隨意使用，有時一眾熟客更會流連至10時才離開。

$30剪頭髮近乎絕跡 店主體諒老人家及基層

現在剪頭髮動輒也要五、六十元，有逾十年理髮經驗、於天秀墟擺檔近8年的張女士卻一直將為成人理髮的價格維持在30元，價格之低近乎絕跡。張女士經營的美寶髮室只有三種價錢，成年人理髮30元、長者和小朋友25元及青少年28元，三種價格相差不遠，同樣是區內最便宜的，甚至乎在全港理髮界也可稱上數一數二。

張女士表示，價格維持在如此的低位，全憑一份體諒基層的心。以往幾年一直在星期六義務為區內長者剪髮，即使義務活動後來因更新區議員而取消，但張女士仍然以低成本為居民剪髮，她表示不少長者生活窮困，「老人家冇乜錢，幫襯美寶係因為想平得幾蚊得幾蚊。」同樣地，張女士表示此處舖租便宜，因此可以容許她維持在低價格，「每個月都千幾蚊租，呢度蝕唔到幾多既。」