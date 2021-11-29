社區自救｜深水埗兩餸飯店多過七仔　區議員：同經濟差有關

疫下經濟尚未完全復甦，低收入階層需節衣縮食省減生活開銷，香港01記者巡查深水埗食肆集中地後發現，主攻基層的兩餸飯店如雨後春筍般出現，最近3個月更越開越多，擴張速度及數量已遠遠超越便利店，而該類食肆亦由堂食改為主攻外賣自取，以壓低售價吸引食客，有區議員及飲食業指事件折射本港經濟差，基層收入不穩，足以填飽肚子的兩餸飯才會應運而生。



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兩餸飯店雨後春筍般大量湧現

深水埗區食肆雲集，尤以黃金商場福榮街為中心，以及汝州街周邊的兩個核心地帶，地舖食店開得密密麻麻，幾乎每行數步便有一間，不過近月開張最多的食肆，竟然是兩餸飯店。《香港01》巡查深水埗一帶，以欽州街至南昌街為劃界，沿元州街、福榮街、福華街、長沙灣道、鴨寮街、汝州街、基隆街、大南街及荔枝角道一段街道，發現至少出現13間兩餸飯或淨餸飯店，其中有6間是最近三個月內開張，另有2間是翻新後轉型推出兩餸飯，數量及擴張之快，較同一區域的11間7-11便利店還要多。

特別的是，13間兩餸飯店之中，有7間是專攻外賣，其中價錢最平的一間只需25元便可外賣自取一個兩餸飯盒，亦有食店最近數月增設淨兩餸套餐，不同時段設有不同收費，最平10元兩盒淨餸外賣，吸引不少食客光顧，大多在晚上8時收檔前已沽清。

燒味店兼營淨餸外賣 最平10蚊有交易

兼營淨餸外賣的禮記燒臘店職員表示，老闆在九龍灣開設大牌檔，最近數月想到在燒味檔口加設淨餸區惠及區內基層，食物包羅萬有，以上周五(26日)為例，菜式包括南乳豬手、薯仔雞、炒四季豆、蒸水蛋、涼瓜炒燒腩、清炒時菜、冬瓜炆豆卜、麻婆豆腐等，下午3時許應巿，兩盒淨餸售價30元，至傍晚6時減價至20元兩盒，收巿前一小時再減至10元兩盒，方便晚上時段下班的打工仔。

至於區內最新開張則是一間由基督教友好人士開設的「煮家飯」食店，負責人古小姐表示，幕後老闆是一名基督教徒，他眼見本港仍有很多基層需要幫助，因而出錢支持，由他聯合多名好友先後在觀塘、油尖旺及深水埗等被視為貧困人口較多的地區物色舖位，最終獲悉深水埗有蛋糕店連食牌出讓頂手，於是落戶長沙灣道，上周四(25日)正式開業。古小姐稱開設飯店的另一初衷是想協助媽媽節省時間，「我喺薄餅店做廚房，自己都有仔女，返到屋企仲要煮飯的話，會耗費好多時間，如果有一間飯店，價錢夠平，媽媽可直接買返去畀啲仔女食，節省時間出嚟可以做家務或者幫手睇子女功課，唔使咁辛苦。」

與該飯店數步之遙，便有一間「家家美食」連鎖兩餸飯店互相競爭，古小姐稱開張前已留意區內近日不斷有新的兩餸飯店開張，幸好獲飲食業福音團契支持，由工場煮好較複雜的食材，再運送店內翻熱出售，專做外賣，加上2名正職加上4名兼職僅象徵式收取人工「出面兩餸飯用萬八蚊請個舀飯姐姐，2萬幾人工請廚師，我哋𠵱啲只係友情價出糧。」最終飯店透過壓低成本，以較低廉的25元兩餸飯作定價，期望未來數月能達到收支平衡，支持長期運作後，再考慮是否效法深水埗明哥派飯或參與更多慈善行動。

餐飲業：有需求就有人開舖 憂競爭過烈未來現結業潮

深水埗區議員李庭豐表示，區內有相堂多的人口為基層人士，他們不是住在獨立單位，而是居住在劏房甚至板間房，既沒有空間煮食，為了達到收支平衡，只能享用較低廉的飯餐，外賣為主的兩餸飯店才會因應需求出現，「打工仔收工唔想煮，又或者唔想嘟安心出行，平平地買個兩餸飯返去，佢哋唔求食得好，只求價廉物美飽肚就足夠。」除了兩餸飯店，連標榜全港最平15元燒味飯的朗益燒味工房近日亦告開設第三間分店，他指事件反映本港經濟差，平價飯店在區內遍地開花，預計有關情況會持續一段時間。

香港餐飲業商會「稻苗學會」主席黃傑龍表示，飲食業最壞最差時間已經過去，今年整體餐飲業生意已回復至昔日正常的九成，估計兩餸飯店不斷擴張開業，與經濟尚未完全復甦及打工仔開工不足有關，但他指兩餸飯店越開越多，有氾濫之趨勢，「餐飲業有需求就開舖，𠵱家兩餸飯店好似返去好多年前葡撻、珍珠奶茶一窩峰開舖嘅情況，但之後會因競爭太劇烈而出現巿況回落，甚至大規模結業，𠵱家有少少咁嘅現象 。」