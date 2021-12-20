拯救隊入紅樹林救瀕危馬蹄蟹　父帶3歲女同行：畀佢知道保護緊乜

撰文：莫家文
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藍天白雲、水清沙幼的大嶼山水口村泥灘，近年被塑膠廢品、玻璃樽及鬼網等沖到岸邊，嚴重威脅瀕危物種中華鱟的生存空間。上山下海的「山‧灘拯救隊」日前招募近40名成員到場清理，年紀最細的成員是年僅3歲的女童，其父親稱以往曾帶她參加其他潔淨海灘活動，但不像今次行動兼辦導賞教育，「佢真係見到保護緊咩動物，真係有意義啲。」主辦團體稱受疫情影響，事隔一年後才正式復辦，規模亦有所縮減，冀日後吸引更多巿民參與。

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水口村泥灘為馬蹄蟹棲息地

今次進行清理垃圾的地點，位於大嶼山水口村泥灘，屬於馬蹄蟹，又稱中華鱟的主要棲息地，牠們近年深受微塑膠及海洋垃圾等影響，02年至09年間數量大幅減少超過九成，2012年的研究顯示，本地年幼馬蹄蟹數量已驟減至不足1萬隻，在世界自然保護聯盟紅色名錄列為瀕危物種，生存環境岌岌可危。

今次組成的「山‧灘拯救隊」，主要透過手機應用程式公開召集，成功招募近40名巿民，周末(11日)在東涌乘車直接抵達水口村泥灘，大約用近2小時在灘上清走垃圾入垃圾袋，再束好垃圾搬至食環署指定垃圾收集點，餘下大約半小時行程，由擔任導賞員的綠色力量工作人員，走進泥灘講解常見海洋生物如彈塗魚、中華鱟、招潮蟹及泥螺，以及如何保護牠們遭受絕種之危。

水口村泥灘海天一色，是水牛及海洋生物的棲息地。(莫家文攝)

參與成員不乏小孩　踩入泥灘清垃圾

「如果喺個泥灘度見到裝住不明液體嘅玻璃樽，或者膠廢品太過污糟，就係不可回收，直接放入黑色垃圾袋，但平日見個啲發泡膠，或者紙包飲品就可以回收放入透明膠袋內。」綠色力量的團隊女導賞員向各參加成員提示。

「山‧灘拯救隊」各成員受指示後各持垃圾袋及鐵鉗，沿沙灘及草叢中搜索垃圾，再經分類放入垃圾袋中，部分成員更不惜踄水一腳踩進泥氹，深入紅樹林中解開膠索及發泡膠箱，又或俗稱鬼網的棄置魚網或魚排，盡可能為海洋生物埋下的「死亡陷阱」拆牆鬆綁。

各成員忙於清理沙灘垃圾之際，當中不時夾雜童聲童語，有家長帶同小孩一同參與行動，年紀最細只有三歲，是由從事金融業的何先生帶同女兒一同出席，他稱之前曾帶同女兒參加其他同類型的清潔海灘行動，但今次略有不同。「有一個教育元素喺裏面，有清潔亦有教育，佢今日真係見到保護啲乜嘢，我覺得有意義好多。」

疫後規模由過百人減至40人成團　透過手機應用程式招募

本身在環保單位工作的趙先生，與太太一同到場清理垃圾，他執到鬼網、外賣盒及N95口罩，認為今次活動比行山打卡更具意義。「呢個都係郊外活動一部分，咪嘗試下呢啲，做運動之餘執埋垃圾，唔一定要上山頂打卡先係舒展身心。」

今次已是「山‧灘拯救隊」本年度第11次舉辦清理垃圾活動，主辦的環保組織綠色力量先後組團在大帽山河溪螢蟲棲息地、南丫島綠海龜繁殖產卵的海灘等「上山下海」潔淨環境，但自去年初爆發疫情，綠色力量同年下半年起停暫停活動，直至今年10月才告復辦，但人數由以前的百多人一團減至如今不超過40人，規模大減，加上清理垃圾附設生物導賞，又不設報團年齡限制，吸引不少巿民慕名報名，40人一團很快便告爆滿，「山‧灘拯救隊」今年合共吸引450人參與，合共清走超過900公斤垃圾。

「山‧灘拯救隊」源於新鴻基地產2011年起開展「新地齊心愛自然」計劃，在中小學招募志願者參加清理行動，推動市民關愛本地自然環境，至2018年攜手推出「山‧灘拯救隊」免費流動應用程式，動員大眾以行動回復郊野及海岸潔淨，身體力行，保育大自然。

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