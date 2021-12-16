氣候變化致蝴蝶北移　本港現七新品種　環保團體擔心：有得必有失

香港今年發現新蝴蝶品種「大豐收」，出現近7種新的品種，環保協進會對此情況卻表示極度擔心。今年發現的新蝴蝶種類，大部份品種由東南亞地區遷移而來，團體指情況反映出地球暖化問題嚴重，香港的氣候也變得越來越熱，令蝴蝶遷移到埗，希望市民在日常生活中儘量減少碳排放。除蝴蝶品種增多外，亦在香港發現兩款罕見蝴蝶，但同時近年來一些本地的常見品種卻逐漸消失，團體形容情況「有得必有失」。



溫度線向北移 影響蝴蝶生態

由於氣候變化嚴重，蝴蝶的生態與居住地也受之影響。鳳園蝴蝶保育區顧問委員潘瑞輝表示，由於香港今年的春天近乎消失，且冬天變得短暫，香港的天氣變得越來越炎熱，令到原居於東南亞地區的熱帶蝴蝶遷至香港，「溫度線向北移，因此蝴蝶也跟著向北遷移」。

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新品種蝴蝶原居地來自印度及泰國等東南亞地區

潘瑞輝指，香港屬於亞熱帶，適合溫帶及部份熱帶的蝴蝶居住，蝴蝶會因居住地的氣溫是否適合而選擇遷移，事次發現的新品種大多原居地為印度、泰國等東南亞地區，經鑑定後確認分別為紅灰蝶(Lycaena phlaeas)、斜紋綠鳳蝶(Pathysa agetes)、大二尾蛺蝶(Polyura eudamippus)、白襯安灰蝶(Ancema blanka)、珍灰蝶(Zeltus amasa)、卡環蛺蝶(Neptis cartica)、青園粉蝶(Cepora nadina)。潘瑞輝表示，這是超過三十年來首次在一年內發現如此多的新蝴蝶，以往都是偶有發現一至兩款，相信與氣候變化有極大關聯，這些新品種都未曾在香港被發現過。

環保協進會總幹事邱榮光指，「蝴蝶帶畀我哋一個好重要嘅訊息，天氣暖化得緊要，連我哋嘅蝴蝶品種都由南面較熱既地方，好似泰國、馬來西亞咁遷徙嚟香港。」邱榮光另指，是次發現的新品種蝴蝶變成了本地的品種，而非短暫停留，因為新蝴蝶有繁殖及擴展的趨勢，在香港多個地方都能發現新品種的蹤影。

有本地蝴蝶品種逐漸消失

潘瑞輝表示，今年出現了兩款極為罕見的蝴蝶，包括已有消失了十年的帥蛺蝶(Sephisa chandra)及斯米玳灰蝶(Deudorix smilis)，斯米玳灰蝶更在多個地點都有記錄，如草山、大埔滘及利安等。

潘瑞輝另指「有得必有失」，雖然香港的蝴蝶品種變多，但有些原有的本地品種卻逐漸消失，包括枯葉蛺蝶及波紋黛眼蝶。潘瑞輝表示，枯葉蛺蝶在最近十年完全消失，有機會是向北移，另一種波紋黛眼蝶的出現次數則每年遞減，數年前在龍鼓灘可以一次見近六隻，但現在一年出現不超過十次，情況猶如「溫水煮蛙」。

促大眾關注氣侯變化 盡量節能

邱榮光表示，根據天文台的數據，本港極端降水事件、酷熱天氣(攝氏33度或以上)、熱夜(攝氏28度或以上)的日數增加，以往一年中只有一至兩天的酷熱及熱夜天氣，今年分別錄得約17天及23天，寒冷的天氣（日最低氣溫攝氏12度或以下)則縮到15天以下。是次希望藉蝴蝶的遷移作信差，希望將氣侯變化變得嚴重的訊息帶出來。邱榮光表示「碳中和」刻不容緩，希望市民在生活中節能，例如多乘坐公共交通工具、冷氣調至適合的溫度，「每個人減少少，積埋就可以好多」，亦建議政府多推廣可再生能源，盡快落實已討論多時的南部及西貢風力發電場。