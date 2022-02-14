情人節｜塔羅如樹窿　神婆聽遍愛情煩惱：五旬第三者問何時可坐正

每年情人節，街裡均是愛侶一對對，另一邊廂，不少為情所困的男女可能希望透過塔羅占卜，窺探自己情歸何處，或是了解對象的內心想法。經營「神婆辦公室」的占卜師Celia，曾為無數男女占星塔羅，聽遍忘年戀、婚外情以及遠距離戀愛等愛情煩惱。她認為塔羅可為迷惘人士尋求指引，亦可讓問卜者抒發情感，原來她的客人中，不少人是第三者，她坦言不會用道德角度開導對方，「因為感情事比想像中複雜，但佢哋要避免被不甘同執念沖昏頭腦」。



Celia自小便認為單憑星座，無法斷言一個人的命運及運勢，於是五年多前開始研究星盤占星，希望避免解釋星座時流於表面。多年來她一直努力拜師學藝，機緣巧合下，她把心一橫將工作辭掉，全情投入「神婆」行列，適逢2019年起爆發疫情，社會環境也有明顯變動，不少人感到迷惘、不安，尋求占卜塔羅指引的人數也隨之增加，此時她亦計算到自己將會「行運」，於是便開始經營「神婆辦公室」。

經營「神婆辦公室」的占卜師Celia，為無數男女占星塔羅，聽盡單身者、第三者、婚外情以及遠距離戀愛等感情煩惱。（神婆辦公室Instagram/astro_office_hk圖片）

愛情疑難雜症多 背叛分手收場最痛

神婆辦公室開業數年，近七成客人找上門，都是為情所困。Celia表示，各種戀愛瑣事疑難雜症層出不窮，疫下有不少異地戀人因距離而分開，她曾遇過一對「Long D」情侶，分別居住在香港及台灣，本來已到了談婚論嫁的地步，但礙於疫情長時間不能見面，最終分手收場。Celia表示，異地戀的男女來占卜，大多都是想知道雙方感情是否生變，又或者對方有否欺騙及對自己有所隱瞞。

我見到係咁就要講，唔可以呃佢，你嚟諮詢，都係想知道真相。 占卜師Celia

一段關係中，最難令人接受的必然是背叛。Celia的客人以女性為主，她解釋指女性在愛情中遇到困難時，較敢於開口求助，但仍有幾位男客人令她十分難忘。曾有一位感性的男士，被分手後來找她塔羅占卜，當時他抽出了一張「聖杯3」，Celia見狀頓時面露尷尬，忍不住問他，「你有冇諗過可能佢有第三者？」對方聽完靜默了好一段時間。Celia認為，即使真相殘忍，也要直接告訴對方，「我見到係咁就要講，唔可以呃佢，你嚟諮詢，都係想知道真相」，但她同時會嘗試引導對方思考，例如回憶對方的行徑有沒有古怪之處。

同一張牌有不同解讀

每張塔羅牌在解讀上多少有些出入，Celia認為，讀牌需要視乎當事人的情況，例如「聖杯3」這張牌，如是解讀於同事關係，是象徵同事間快樂通力地合作；但在感情上，卻是代表對方身邊有新對象出現，又或者對方希望在生活中尋求快樂。Celia坦言，有些情況不能100%斷言結果，要先了解客人的前因後果，才能作出最正確的解讀。後來，該名男士再次回來，並向Celia透露，原來女方真的已投入在另一段戀愛關係中。

Celia認為，讀牌需要視乎當事人的情況，例如「聖杯3」這張牌，如是解讀於同事關係，是象徵同事間快樂通力地合作；但在感情上，卻是代表對方身邊有新對象出現，又或者對方希望在生活中尋求快樂。（黎倩婷攝）

執念蒙蔽雙眼 女強人對塔羅結果視若無睹

「你究竟係甜品定正餐？」一段關係中，第三者往往難以被社會大眾接受，但作為占卜師會如何應對這些個案？Celia表示，她不會以道德批判任何人，因為感情事十分複雜，會集中分析客人的自身問題，很多第三者都會希望透過塔羅占卜，得知「男朋友幾時離婚/分手」等答案。談到最深刻的個案，她憶述一位年過五旬的女士，每次來占卜，都是問自己何時可以「坐正」，但塔羅結果一直未能如願，這位女客人卻多次解釋，伴侶早已打算與正室分開，但無奈對方離婚之日不斷延遲，她獲得名份之日也遙遙無期。

Celia透露，這位女士事業有成，深得上司賞識，是一位很聰明的女性，但礙於付出很多時間及心血糾纏在一個已婚男士身上，遲遲未能「跳船」，至今仍未放手，是因為充滿「不甘」和「執念」。Celia認為，當一個人執念很強，無論你給予多少指引，對方都會對塔羅結果視若無睹，如同「左耳入，右耳出」，浪費金錢。

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讀牌時不加入個人感情

面對第三者的執念，Celia同樣拒絕以道德角度勸導他們。她舉例指，有時占卜結果顯示對方其實是愛你的，但難以取捨，倒不如給自己一段時間觀察對方，看看對方有沒有實際行動，「塔羅牌最多睇半年，不如set條界線畀自己，唔好再傻豬豬咁等落去喇。」Celia認為，塔羅占卜師讀牌時不應加入個人感情，結果應交由客人自行判斷。

塔羅可視為尋求指引的工具，亦可讓問卜者抒發情感。Celia認為，客人的煩惱有時很難以啟齒，與親友訴說又怕會被批判，塔羅像是一個「樹窿」，問卜者更可獲得建議。情人節有各式各類的拍拖活動，但Celia提醒，指切忌情侶結伴前來占卜，「如果係甜甜蜜蜜、問事業還好，如本來已經家嘈屋閉，會令塔羅師處境變得尷尬」，「我會同佢照直講（解讀）嘅，呢排先生好多桃花，要睇佢定唔定囉。」Celia笑言，塔羅占卜師雖然會依書直說，但面對情緒受困的客人，必須小心用字，因此算不上是暢所欲言。