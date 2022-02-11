離婚｜律師見盡愛侶反目爭產　婚前協議書非富人專利：係商業決定

夫妻由相愛走到離婚一步，面對的除了是雙方感情變異，還有很多現實的問題，財產分配、孩子撫養權……有專責處理離婚案件的律師表示，本港近年離婚有年輕化趨勢，「好多都係40歲樓下，大部分婚齡短，有啲個案年幾就離」。他認為年輕一代離婚率上升，源於他們的婚姻觀念與上一代不同，「離婚已經唔係一件羞恥嘅事，如果唔開心嘅話，拖拉都好痛苦，最後都要get on with life」。此外，他透露現時越來越多人辦理婚前協議書，並指此舉並非有錢人專利，「其實功能同平安紙一樣，都係財富規劃」。

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衛達仕律師事務所合夥人高崑峰（Billy）認為年輕一代離婚率上升，源於他們的婚姻觀念與上一代不同。（羅君豪攝）

衛達仕律師事務所合夥人高崑峰（Billy）13年律師生涯中，有9年時間專責處理離婚案件及家庭糾紛。他指香港法律中，有5個離婚理由，包括分居一年（需要配偶簽紙）、分居兩年（毋須配偶簽紙）、通姦、遺棄（desertion）及不合理對待，「不合理對待唔一定指打打罵罵，二人完全不交談、不尊重對方，法庭都會接受，但當然要舉證」。

結婚可以豐儉由人，但離婚牽涉的金錢更多。（資料圖片）

結婚可以豐儉由人，但離婚牽涉的金錢更多，首先是訴訟費及律師費，「如果我哋出一個呈請書，話對方不合理對待我個客，如果對方話不合理係我個客，一般我都會叫個客接受咗佢」，高崑峰指，因為無論是哪一方不合理對待對方，甚至承認通姦，都不會影響財產分配或子女安排，「喺訴訟嚟講，你唔需要去辯護一個離婚申請，最差都係等兩年就可以離婚，點解要浪費咁多錢同時間打官司呢？」

一宗離婚案拖拉8年：拗完錢又拗小朋友安排

除了訴訟費和律師費，還有財產分配問題，「𠵱家幫啲客搞離婚，法庭文件除咗夫妻個名，下面仲有一堆唔知咩人㗎，例如其中一方有好多資產畀佢爸爸揸住，或者喺生意夥伴手上，或者由信託基金等第三方手持，件事就複雜好多」。當牽涉的人越多，審訊時間便有機會拖得很長，高崑峰直言，離婚一旦要鬧上法庭，便所費不菲，「香港搞離婚好慢，因為法庭法官唔夠，就算唔使上庭，純文件往來最快都要8至9個月，我手頭上最長一個case拖咗8年，因為個家庭好有錢，拗完錢又拗小朋友安排，加上佢哋係美國人，美國稅務複雜，令案件有更多變動因素」。

唔可以太早或太遲簽，最好係結婚前28日簽，因為大家啲資產會改變，份文件太早簽會唔公平，太遲簽又會令人懷疑係咪財產弱勢一方被迫簽，女方懷孕時簽也不好，因為同樣有不公平之嫌。 衛達仕律師事務所合夥人高崑峰

近年越來越多客人申請辦理婚前協議書，高崑峰透露，「有啲富二代富三代傾協議書時，要帶埋成家嚟律師樓㗎！其實協議書都係一個成本效益，保障自己，不過好唔浪漫囉！」（網上圖片）

與平安紙功能相似 不浪費的財富規劃

現代人越來越着重財富規劃，故近年越來越多人選擇簽署「婚前協議書」。婚前協議書是否有錢人的專利？高崑峰形容，婚前協議書的功能與平安紙相近，兩者價錢也相近，「都係收3至4萬蚊到，就有一個保障」。但他強調，以下這幾種情況下簽署的婚前協議書未必生效，「唔可以太早或太遲簽，最好係結婚前28日簽，因為大家啲資產會改變，份文件太早簽會唔公平，太遲簽又會令人懷疑係咪財產弱勢一方被迫簽，女方懷孕時簽也不好，因為同樣有不公平之嫌」，建議雙方應有專門處理離婚的律師代表在場，確保提供充分及適當的意見，雙方也應詳盡披露財產，令文件更合理，「其實份文件都係一個commercial deal（商業決定）」。

「有啲富二代富三代傾協議書時，要帶埋成家嚟律師樓㗎！其實協議書都係一個成本效益，保障自己，不過好唔浪漫囉！」除了婚前協議書，原來也有婚後協議書，「如果婚後大家嘅財產有好大改變，對份婚前協議書有影響，所以要renew」。

高崑峰認為年輕一代離婚率上升，源於他們的婚姻觀念與上一代不同，「以前啲人好尊重婚姻，𠵱家覺得唔啱咪離囉。離婚已經唔係一件羞恥嘅事，如果唔開心嘅話，拖拉都好痛苦，最後都要get on with life」。（資料圖片）

「大陸離婚冇香港分得咁多」

高崑峰指，香港的離婚率高，與香港法庭對財產較弱的一方非常慷慨，「香港同倫敦係最大方，因為財產弱嗰方會分得多啲，所以有啲人係plan定喺香港離婚」。他舉例指，有些伴侶於內地結婚，移民來港3年後，便申請離婚，「原因得一個，就係大陸離婚冇香港分得咁多」。但他表示，如果雙方各自在不同地方申請離婚，便需要決定處理哪一個地方的申請，「同一段婚姻，男方喺美國申請離婚，女方喺香港申請離婚，就要決定邊一方處理」。高形容疫情下發生這種情況的機會更多，因香港本來有不少外國人定居，疫下有人或已回到家鄉，便需決定在哪個地方提出離婚申請。

香港目前並不承認同性婚姻，難以由法庭處理同性伴侶分開後的財產分配及子女安排，「一定要搵個接受同性婚姻嘅地方搞，香港法庭唔接受同性結婚，自然唔接受同性離婚，一拎上法庭，點都要有個理由take legal action」，不過，高崑峰指在一個情況下，同性伴侶可取得對方的資產，「如果其中一方財產上依賴另一方，只要對方死咗，就有權拎到對方嘅財產」。

天主教不贊成離婚，申請合法分居成了部分教徒的出路。（資料圖片）

天主教徒離婚以外的選擇

有人不想離婚，有人卻不能離婚，高崑峰分享有客人因為宗教問題而無法離婚，只能申請合法分居（judicial separation）。「因為天主教係唔贊成離婚，而申請合法分居同離婚程序差唔多，即係可以分家分居，處理埋小朋友撫養問題，但處理好以上嘅事，佢哋仍然係夫妻，唔可以再婚」。高崑峰舉例指，若一個天主教家庭中，較虔誠的一方表示只能接受合法分居，但另一方堅決申請離婚，法庭會直接處理離婚申請，「好少有呢啲case嘅，但我都試過接呢種case，係兩個80歲老人家嚟，最終都係離咗婚」。

以前啲人好尊重婚姻，𠵱家覺得唔啱咪離囉。離婚已經唔係一件羞恥嘅事，如果唔開心嘅話，拖拉都好痛苦，最後都要get on with life。 衛達仕律師事務所合夥人高崑峰

高崑峰透露，近年越來越多客人申請辦理婚前協議書，「有啲富二代富三代傾協議書時，要帶埋成家嚟律師樓㗎！其實協議書都係一個成本效益，保障自己，不過好唔浪漫囉！」（羅君豪攝）

年輕一代離婚率上升：觀念改變、疫下感情易生變

9年處理離婚個案生涯中，高崑峰目睹不少夫婦由相愛到反目，他透露近年本港離婚有年輕化趨勢，「可能香港好多姿多采啦，好多都係40歲樓下，大部分婚齡都短，有啲case年幾就離」。他認為年輕一代離婚率上升，源於他們的婚姻觀念與上一代不同，「以前啲人好尊重婚姻，𠵱家覺得唔啱咪離囉。離婚已經唔係一件羞恥嘅事，如果唔開心嘅話，拖拉都好痛苦，最後都要get on with life」。除了觀念改變，高崑峰認為疫情持續也是原因之一，「由啲企業開始推行work from home開始，真係多咗離婚個案查詢，因為香港屋企地方細，相見好同住難，會變成困獸鬥」，此外，也有家庭本來需要經常兩地走，封關下長時間分開致感情生變，「我有個客喺香港，佢太太係澳門人，要多啲溝通囉，係好困難，但冇辦法」。