八文樓重建｜殖民時代街影法建築　斜角外觀成本港獨有祝福聖地

佐敦文華新村的八幢樓宇建築群於1964至1970年間落成，擁有逾半世紀歷史，它曾經是本港早期大型屋苑之一，亦有不少明星住客居住。而大廈遵從當年殖民時代「街影法」規定建築物樓頂斜面形成斜角的外形，仿如宗教中「Namaste」雙手合什的祝福手勢，成為南亞人心目中的「聖地」，近年吸引大量非華裔人士聚居。



賊王季炳雄在此失手被擒 複雜結構吸引杜琪峯取景

文華新村以「文」字開頭，分別為文蔚、文昌、文耀、文苑、文輝、文英、文景與文華樓，所在渡船角原屬三十年代填海地，前身是油麻地碼頭倉庫及中華煤氣公司煤氣廠，其後再發展成大型私人屋苑，其地理位置鄰近碼頭，吸引大批富人入住，著名影星陳寶珠、成龍、洪文寶、元秋等七小福與師傅于占元曾居於文蔚樓。政府填海後，環境變得複雜，治安日壞，與張子強和葉繼歡齊名的「賊王」季炳雄，03年便與其他同黨匿藏「八文樓」中的文輝樓、文蔚樓及文景樓3個單位，準備械劫金鐘太古廣場或中環一間珠寶金行，被警方提早洞悉，當年12月24日凌晨出動90名飛虎隊隊員及大批警員，將季炳雄等人一網成擒，搜出大批槍械及手榴彈。導演杜琪峯04年在八文樓取景，拍成警匪作品《大事件》，他利用大廈複雜的環境結構，成為片中那個龍蛇混雜的警匪主戰場。

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大廈外觀如宗教祝福手勢

八文樓另一個特別之處，便是根據殖民時代的「街影法」建造，當年香港於1903年制定的《建築物條例》中大廈須跟隨英國的規例，規定建築物外立面中央至天台邊緣須形成63.5度斜角，至1955年香港人口大幅增長，斜角的規限因此需放寬至76度，讓建築物的高度能夠增加，八文樓亦要順應條例，高層位置均以斜面建造，以滿足街上陽光充足減少陰暗、空氣流通以減低疫症散播等要求，相關條例在1987年後已廢除，斜面樓頂建築群亦買少見少。

在八文樓居住多年的尼泊爾籍婦人Judy稱，斜面的八文樓外觀猶如宗教梵語「Namaste」雙手合什的姿勢，意即「向你鞠躬致意」，通常她遇見南亞人互相問候時，除了會說該用語外，還會將雙手合攏置於胸前，並微微點頭，所有南亞人自此便視八文樓為具有祝福含意的「聖地」，只要提起香港有個地方「Namaste」，大家便心領神會八文樓所在地，漸漸吸引更多南亞人聚居於此。