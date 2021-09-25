油旺變天｜半世紀八文樓或重建　居民︰收購梗係好啦　重建咗靚啲

市建局在2017年展開油麻地、旺角地區規劃研究，報告終於在昨日（24日）出爐。市建局建議在區內設下5個發展節點，包括興建大型水道公園、活化果欄和旺角街市等地標。

部份現有地標建築物亦被納入相關範圍內，例如有半世紀的佐敦「八文樓」、旺角先達廣場等，未知有關大廈是否需要清拆重建。有八文樓居民聽聞重建規劃消息，雖有不捨，但認為八文樓始終樓齡高，即使重建亦是好事。

有油尖旺區區議員表示，關注果欄搬遷到新大樓營運的安排，能否配合欄商批發工作需要；又認為當局有計劃重建高樓齡舊樓是好事，但要滿足賠償要求，亦應盡量安排老人，在鄰近社區安置。



+ 10

果欄遷入商廈 區議員質疑空間可否配合欄商營運

油麻地果欄將活化成為旅遊景點，同時在毗鄰的巧翔街地皮中興建多層商業大廈，用作重置果欄的批發作業，成為港版「築地市場」，至於現時果欄的建築群則保留作水果零售和其他與旅遊相關的用途。

油尖旺區議員楊子熙表示，以「築地市場」市場為發展方向是好，但仍需考慮水果批發的運作，懷疑將來於巧翔街地皮的商業大廈，能否提供足夠空間給水果批發工作，「本身水果批發要用到大量馬路上落貨， 要俾足夠營運空間佢哋先得，但睇依家個計劃擔心俾唔到足夠土地果商」。

楊說，油麻地停車場大樓關閉，車位本已嚴重短缺，發展時需考慮車位是否足夠批發商使用。他又稱，水果批發於平地作業可方便上落貨，當商用大廈落成，預期需分數層安置批發市場，港府需與果商溝通，確保他們於新大樓可如常進行批發工作。

花墟徑水渠改成水道

另外，研究亦建議將現時位於花墟徑的水渠改造成水道，並擬興建大型水道公園等，供市民消閒康樂之用。「城市水道」重新開啟水渠道至花墟道的水渠，並整合兩旁的園景設計，水道公園位處花墟附近一帶，將配合花墟道的活化以及太子道西的唐樓保育，料將涵蓋花園街、通菜街一帶，範圍或包括聯合廣場、金都中心。

記者今日到訪規劃中城市水道的現址，現為休憩公園及垃圾收集站，如規劃落實將清拆上述設施，並將地底的水渠改為水道，連接城市中心公園（現址為旺角道遊樂場）及水道公園（現址為洗市街兒童遊樂場）。

居民對規劃感樂觀 新水道「應該唔會以前咁臭」

居於花墟道的曾伯伯，曾見證花墟道以至旺角道的明渠變為暗渠。他憶述，當年居於明渠附近，會有異味傳至屋內，對於市建局的重建規劃建議，在區內重設水道，笑言會對現時工程技術有信心，「應該唔會以前咁臭」。

他又認為，水道公園及城市水道的計劃，可令附近一帶變得更美觀，亦加多一個休憩的地方。至於長期的工程食否造成困擾，曾伯則表示不會擔心，「工程都係日頭啫，夜晚唔會嘈架嘛」，而即使公園封閉進行工程，亦可到其他公園休息，所以不會擔心。

渡船角「八文樓」居民望重建可獲鄰近社區安置

另一被納入發展範圍的渡船角八文樓，有近50年歷史，建築保養尚算得宜，外牆油漆未有剝落痕迹。對於八文樓被納入相關研究範圍當中，有居民及商戶都表示期待，認為八文樓樓齡高，即使重建亦是好事。

楊子熙說，八文樓本身屬於密集住宅，建造時亦用盡地積比率，重建價值不高。若政府有重建方案，重建高樓齡舊樓是好事，但要滿足賠償要求，亦盡量安排老人，在鄰近社區安置。

周女士居於八文樓一帶數十年，她認為「收購梗係好啦，重建咗靚啲吖嘛」，但亦指出，會不捨得多年一起晨運的相熟鄰居，不過搬遷後亦可再聯絡，及認識新街坊，相信問題不大。

冀獲補償大小相若單位

文耀樓地舖添記麵包店的合伙人許先生表示，自己同樣是八文樓的居民，並認為重建舊區是好事，但要給予住戶合理補償，「第二個區買得翻咁上下啦，不過估都係會細啲」；至於麵包店的生意，則仍未決定會否另覓地方開舖，但如真的面臨收購，亦會做到最後一刻。