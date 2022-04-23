薄鳧林牧場開放預約參觀　建築師望「輻射式」擴展保育牧場歷史

常說新界大西北有牛，原來港島薄扶林一帶以往真的有牛？1887年，蘇格蘭外科醫生孟生斥資3萬元，在薄扶林創立了牛奶公司牧場，當時他從英國購入乳牛，並聘請專家護理。雖然牧場在上世紀80年代已經結束，但其遺跡散落了在薄扶林道兩旁及置富花園一帶。

前身為舊牛奶公司高級職員宿舍、現為一級歷史建築的薄鳧林牧場，在第四期活化歷史建築伙伴計劃之下成為了博物館，周四起（21日）開放予公眾預約參觀。負責工程的建築師林社鈴表示，今次項目中只保留了一個宿舍建築，仍有很多遺址未受保護；希望博物館能成為起點及中心，日後能以「輻射式」保育周邊一帶古蹟及歷史。



舊牛奶公司高級職員宿舍位於薄扶林道141號，建於1887年，為當年牧場經理住所。（歐嘉樂攝）

主樓「寶馬」列一級歷史建築 還原百年前建築風格

從中環乘車沿薄扶林道前行，想像一下昔日由沙宣道至華富村，放眼望去全是草地，數千隻牛在草地上被牧養。到了下午5、6時，工人下班的鐘聲響起，紛紛前往剪髮、飲茶、打麻將，而薄扶林村的坎煙繚繞山間。這些生活痕跡，走入薄鳧林牧場或能逐一感受。

場內主樓「寶馬」（Braemar）是一級歷史建築，至今保留了不少建築特色，入口樓梯末端的拱頂石裝飾、屋內的雕飾可見歐式風格，兩條分別供主人和家傭使用的樓梯、室內壁爐和木樓板亦被保留下來，再放置古式家具，昔日牧場經理一廳兩房的居所如被還原重現。主人房的窗外望向西高山風景，窗台物料盡是水磨石，而窗戶兩層設計，其中一層是便於通風採光的木製百葉窗。

負責活化工程的建築師、香港明愛產業主管林社鈴指，過程中除了保存這幢歷史建築的原有特色，亦需符合不同條例和無障礙設計的要求。（歐嘉樂攝）

▼薄鳧林牧場活化前後對比：▼



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活化後辦展覽 展示原村民傳統工藝

負責活化工程的建築師、香港明愛產業主管林社鈴指，過程中除了保存這幢歷史建築的原有特色，亦需符合不同條例和無障礙設計的要求，當中包括在建築物的樓頂加設了金屬柱和鋼構，亦重新加建瓦頂等以維持結構安全，並加建了輪椅斜道。林又指，是次活化項目只保留了高級職員宿舍，還有牛欄、牧場等未受保護；希望獲公眾支持後，薄鳧林牧場現址能成為樞紐中心，未來將周邊遺址逐一保育。

香港明愛高級督導主任冼昭行則指，薄鳧林牧場既是古蹟保育項目，也是社區發展歷程，承傳營運不應只交機構，更應交由在地社群當家作主，凝聚地方力量一同進行文化保育；希望現址是博物館之餘也是一個生活場所，讓參觀的遊人能與村民對話。 因此場內咖啡廳目前用作舉辦「留住薄扶林村之後」的展覽，有村民會在場介紹傳統紮染、竹藝紮作、糖環和擂茶等手作工藝。

公眾可預約報名參加導賞團

舊牛奶公司高級職員宿舍位於薄扶林道141號，建於1887年，為當年牧場經理住所，由主樓、傭工宿舍和車庫組成。三棟建築物一直空置，至2009年獲古諮會評為一級歷史建築。2015年6月香港明愛成功獲選活化該舊宿舍，並特意取薄扶林的古名「薄鳧（音：扶）林」為項目命名。牧場應於今年第1季開始營運，惟受疫情影響，最後延至本月21日開始試業。日前（22日）行政長官林鄭月娥曾經到訪，而兩輪預約報名名額在推出後不久已迅速爆滿。

據了解，牧場試業期間會推出不同導賞團，包括付費導賞團及免費導賞團，當中免費導賞團時長約半小時，可參觀薄鳧林牧場以了解其歷史背景等；而付費導賞團則時長約2.5小時。

牛奶公司是不少人的童年回憶，但它的歷史卻未必人人知道。（歐嘉樂攝）