以往一說起九龍城必然會想起九龍城寨及舊機場。隨著時代變遷，人們想起九龍城卻是新地鐵站及食泰國菜的好去處。誰又會記起九龍城一帶曾是手作洋服店集中地，最高峰期多達十多間店駐紮區內。

位於城南道沙龍洋服便是其中一家，也是現時最後一家。1964年成立的洋服店至今已有逾半百年歷史，老闆林伯大半生默默守業，見證整個九龍城變遷。現年84歲的他因手指靈活度大不如前，加上疫情衝擊生意，決定今日（31日）收爐榮休。老店營運數十載將要關閉，林伯意外灑脫，坦言「人生總有一段完結時刻」，唯一遺憾是未能和街坊好好道別。



自1964年開店的沙龍洋服由林財銳和太太兩口子經營。他們的身世和在港大部分的長輩一樣，因出生時內地政局不穩，常在家鄉和香港兩地穿梭，後來便選擇定居香港。林伯一門裁縫手藝是由太爺親傳，其後和兩個同鄉兄弟共同打拼，70、80年代正好趕上香港製衣業的輝煌時代，林伯認為與其設立工場接單，倒不如開設一間店舖，幫人度身訂造西裝，沙龍洋服便應運而生。

與同鄉兄弟拍住上 如今只剩倆口子

說起沙龍洋服名字，就要提起林伯的一次經歷。當年，林伯和兄弟出外遊玩，他在沙田大會堂拍下一張照片，該照片後來更得獎貼堂，故店舖便被命名為沙龍。初時和兩位同鄉兄弟共同經營沙龍洋服，後因他們退休和移民，便餘下林伯和太太打理。林伯負責為剪裁完布匹，而太太則幫忙改衣，店內洋服由夫婦二人合作無間，一針一線合力製造。

沙龍洋服的位置較為特殊，店舖剛好與九龍城寨相隔一條馬路。林伯在守住洋服店的同時，亦以「旁觀者」身份見證整個城寨變遷。「當年城寨分兩次拆，你𠵱家見到個公園位置係先清拆後興建，再後面少少，原身係一啲冇打樁、得木柱支撐住兩三層高嘅樓房」。林伯憶起當時的建築物，有感極為「牙煙」，「啲街坊一直都好怕會有意外發生，但好彩之前咁多年都相安無事」。

警員城寨被搶槍 店內電話成警方聯絡點

本以為當時店舖身處集於黃、賭及毒的城寨旁邊，治安理應不好，但林伯反指當年治安尚算不錯。「入面係人流複雜嘅，只係外面啲人唔敢人去，都係各有各搵食，所以都唔算好差」。另一令林伯印象深刻是舊機場仍在的時光，他時常目睹有飛機經過，一架一架的飛機由西邊飛到東邊降落。「基本一有飛機飛過，就好大聲，講嘢會聽唔到，所以我哋都會等飛機走咗先再講嘢」。他指，以前因機場跑道窄又短，故在飛機降落時，往往在太子道西一帶均要封路，待飛機平安降落後，才重新開通。

林伯提到約50年前，附近曾發生警察遭人搶槍的事件。「當時差人被人搶咗兩枝槍，之後要借地方部署」。由於當年電話仍未普及，並不是每家舖頭設有電話，故林伯在店內借出讓警方作聯絡總站。「危唔危險？我覺得反而係最安全。當日我仲通宵留低陪佢哋做嘢，只不過結果搵唔搵得返枝槍，我就唔太清楚。」

城寨獨有人情味 疫情獲業主兩次主動減租

雖然林伯回憶舊事，仍像是在昨天發生，但健談的他其實已84歲，長年累月的操勞下，他的手腳難免受職業勞損影響，手指靈活度已大不如前，並且至少大半年沒有接過西裝訂單。「手作唔同買賣，係一種滿足感，如果唔可以盡力做到最好畀個客，不如唔好接單。」疫情影響下，洋服店生意大減一半，一直依靠熟客生意及相熟業主在疫下主動減租兩次，才能勉強支撐下去。

林伯曾想過會否有年輕人接手裁縫手藝，但同時他亦明白年代的不同，現時製衣業式微，洋服店一間接一間地結業。「我𠵱間喺依度嘅最後一間啦，我都有20、30年冇人跟（學師）」。林伯認為所有手工的行業都較難找到人承傳：「需要好多時間去學，𠵱家好多成衣，我都唔鼓勵去學」。（曾鳳婷攝）

林伯亦曾想過會否有年輕人接手裁縫手藝，但他深知時代已改變，製衣業式微，洋服店未來只會一間接一間倒下。「我𠵱間係𠵱區最後一間啦，我都有20、30年冇人跟（學師）。」林伯認為所有手工行業難找後人承傳：「需要好多時間去學，𠵱家好多成衣，我都唔鼓勵去學。」他看不到未來有人繼承，毅然決定在今年新年前退休，結束營業`。

手作唔同買賣，係一種滿足感，如果唔可以盡力做到最好畀個客，不如唔好接單。 沙龍洋服負責人林伯

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經營數十載將要關閉，林伯坦言：「都有一啲唔捨得，到後日（1日）唔洗再開舖都會有少少唔習慣」，但林伯同時認為：「人生總有一段完結時候，始終會完結」，對他來說，唯一遺憾便是在疫情下未能和街坊好好道別。林伯指，餘下的布料已全數捐贈給教會，而其他成衣則會減貨促銷清貨。結業後，若有餘下的布料或成衣，便會捐贈予有需要的人。而陪伴多年的生財工具如剪刀及車衣機等，則會好好收藏，作為結業後的念想。