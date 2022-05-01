痛經港女每逢行房子宮劇痛　中醫師教授三款「情趣穴位」提高性慾

香港人生活繁忙，哪有時間談情說性？不少人忽略性生活品質，根據成人品牌We-Vibe最近的一項調查顯示，以1至10的分數內，本港居民對自己性生活的平均滿意度為6.12分，從中醫角度出發，性生活嚴重不協調者會影響生理健康，以及精神不振。

香港註冊中醫師李少蕙醫師（Ruth）常為女士治療月經健康、夫妻間不孕不育問題，她認為性生活與我們的身體健康息息相關，她亦推介三個穴位增加房事情趣。李醫師曾遇過有患者每逢行房便子宮劇痛，建議市民不論男女都要好好補養「先天之精」。

攝影：張浩維



李少蕙醫師（Ruth）畢業於北京中醫藥大學，常為女士治療月經健康、夫妻間不孕不育問題。（張浩維攝）

部份求診者急於組織家庭，最後卻適得其反，李醫師表示，遇過很多不孕不育的夫妻問診，會向他們提供個人化治療，但按她的臨床經驗發現，不少有計劃生小孩的夫妻，他們的生育功能未必有問題，反而是因為過於緊張，並非因相愛而行房，雙方並不享受過程，隨之出現各種不協調，結果只是例行公事「交功課」。

氣海穴調節婦科 湧泉穴激活腎氣

倘若其中一方缺乏性致，另一方也會壓力重重，最終只會影響兩人的感情，李醫師建議，要提升兩人間的「性趣」，要從身心靈兩方面入手，雙方應享受夫妻生活，例如學習為對方進行穴位推拿按摩，既可養生亦可增進感情，搭配性玩具使用更添情趣。

李醫師介紹三個簡單易學的穴位，第一個穴位「氣海穴」最易找出，位於肚臍下兩隻手指寬的位置，有助調節婦科及性狀況；「三陰交」位於腳踝內側骨上四隻手指寬的位置，可有助滋陰；「湧泉穴」則在足底，腳食趾根部及腳跟之間三分一的地方，可有助激活腎氣和安神。

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除了在性行為上草草了事之外，李醫師認為，都市人生活繁忙，夫妻會缺乏精力同房亦是常事，但適量的性行為對我們心理和生理上都有極大裨益。李醫師指，進行性行為時，男女雙方都會釋放性激素，可有助調節身體機能，例如對皮膚和月經健康都有益，相反如因生活壓力而無心力同房，久而久之會內蘊燥熱、氣血運行受阻，簡單而言身體各處均會出理一些莫名其妙的疼痛和精神不振。

晶石縮陰球可用作控制陰部肌肉

李醫師曾遇一位痛經患者，病人指她過去患有子宮內膜異位症，希望透過手術解決問題，結果發現烏龍一場，最後西醫為她切除了子宮內的瘜肉，但手術後卻經常出現痛經，於是來找李醫師求診，透過一輪針灸和食療，經痛情況得以大大改善，病人亦願意對她敞開心扉，坦白指她每次行房時子宮都會「痛都喊」，情況持續約半年，李醫師教導她使用Yoni Egg（晶石縮陰球），原本作用是幫助產後媽媽鍛煉盤底肌，解決失禁問題，但同樣可令患者學懂控制陰部的肌肉，「用Yoni Egg由細至大慢慢練習，加埋食中藥令佢多咗分泌物，兩個月後已經完全好返。」

「先天之精」可補養 兩款自製藥酒有助調理

從中醫的角度，人體分為「先天之精」和「後天之精」，前者根據父母的基因來定斷多寡，後者便是來自飲食的營養物質。以女性為例，卵子的數目是從父母的飲食、生活習慣等決定，每個人的數目不會相差太遠，「大家都係差不多三百幾粒卵，但點解會有人不孕不育？因為佢哋用得唔好，虧損得太快，其實先天之精都要好好補養」。

縱慾無度會導致陽萎 面色萎黃是警號

要補養先天之精，按摩與食療可並行進行，李醫師表示，可按體質虛實陰陽進補湯水或茶飲，順應天時不求過份滋補，她介紹市民在家自製兩款滋陰壯陽的藥酒，兩款藥油用二鍋頭浸上各種藥材約三個月，建議每晚小嚼一杯，「滋陰養腎酒」適合調理腰腎和大便；「補腎壯陽酒」適合陽虛、經常手腳冰冷、早洩的人士。

另外，中醫提倡事事都應適量進行，不能過多亦不能過少，李醫生認為，不少人縱慾無度，生活上沒有節制，但頻繁的性生活會導致陽萎，至於如何界定「手淫過度」，李醫師表示，如身體出現消瘦、精神萎靡不振和面色萎黃時，便要注意節制房事，嚴重者會引致早衰和折壽。