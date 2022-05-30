俄烏交戰｜港人邀烏國設計師製三國遊戲棋：反思夢想比生死更重要

「做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別呀？」這句出現在周星馳電影《少林足球》的經典對白，成為無數人撫心自問的直白。有從事銀行業的23歲港人，初中萌生創造三國時代棋盤遊戲（Board Game）的念頭，直至升讀大學獲基金贊助，開始將夢想付諸實行。直至進入社會工作，再自掏腰包自資超過10萬元追夢，邀請不同國家人士參與設計及推廣，當中一名來自烏克蘭南部城巿敖德薩的設計師，即使在俄烏激烈交戰前後，仍如期交出造型精細的桌遊戰棋3D模型，日後用於在Kickstarter網站為遊戲眾籌，讓他反思人生意義：「人生要為過錯負責，點解唔同時為夢想負責？」



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年幼接觸Board Game 萌生自創遊戲理念

現年23歲的Edison，6、7歲起便接觸大富翁及戰國風雲等棋盤遊戲，隨着對這類遊戲的興趣漸濃，開始萌生獨立創作三國時代棋盤遊戲的念頭，礙於沒有任何資源，理念只能擱置一旁，直至他升讀香港科技大學後，知悉大學設有創業加速基金，容許學生提交創意設計項目，成功申請者可獲1萬元啟動資金，令他重燃夢想。「成日問自己呢隻game係咪得㗎？亞馬遜由最開始賣e-book，冇人知道佢今日會成為全世界最大網絡線上零售商， 點解唔試下呢？」於是他申請基金，同時在四年級開始設計、實習兼工讀生模式，「四年級要做intern（實習生），朝九晚八返工，晚上返回大學到晚上10點，返去沖個涼又做設計至凌晨3點，基本維持咗成個學期。」

直至他出來社會工作，在一家銀行的風險管理部門工作，仍未有放棄達成夢想，更自掏超過10萬元儲蓄為自創遊戲進行詳細設計，「呢個三國Board Game大約有50個武將，單單每個卡牌插畫設計就要400美金（折合約3,120港元），而製作精細的3D人型模版更索價800美金（折合約6,240元），連同申請專利及巿場推廣，估計要完成整隻遊戲至少70至80萬港元。」為節省時間成本，他決定先在線上平台廣招不同國家及地區的專業人士合作，然後再計劃7至8月份在網站kickstarter發起眾籌，遊戲分為2D及3D場景兩個版本，前者索價約78美金早鳥價（折合約608港元）及88美金（約686港元）一副，後者售價大約為288美金（折合約2,246港元），提供自砌的立體場景，讓玩家享受沉浸式遊戲體驗。

遊戲設計師：人生值得為理想追夢

Edison稱任何人進行創作及設計的過程中，均會經歷無數失敗與挫折，他會選擇「停一停，諗一諗」，冷靜過後再細想出路。「做人同玩game一樣， 打戰鬥模式無法正面打鋒咪兜路咯，想清楚問題癥結喺邊度，有冇其他可能或方法做好呢件事呢？」令他更深刻的印象的是，去年10月在自由工作網上平台upwork委托一名來自烏克蘭南部城巿敖德薩（Odessa）的設計師先後交付武將趙雲及呂布的立體人型模板，再經3D打印變成4cm及20cm高實物，當時俄烏還未陷入激烈交戰中，敖德薩如今已成為其中一個受重火炮擊戰場，雙方上月交談時他得悉對方仍然安全，誰也不知道明天會變成怎樣，但他強調日後仍會與對方合作，將其他武將立體模型設計交托對方手上，「人生要為過錯負責，點解唔同時為夢想負責？佢令我反思人總有一死，但之前可唔可以為社會做返少少貢獻呢？」

除了打算將計劃放在kickstarter發起眾籌外，Edison稱已構思項目若然出現盈利，便撥出一筆款項約15至20萬元組成起動基金，資助任何有創意設計的中學生達成理想，包括提供前期培訓及創意工作坊，令他們「有錢有人脈有資源」完善自己的創作理念，繼而增加成功創業機會。目前他開發的棋盤遊戲《軍神‧三國傳》正進行前期策劃階段，有興趣者可瀏覽官網了解更多。

俄烏交戰以來的慘況：

