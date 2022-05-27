九龍城重建｜60年義香豆腐被收購石磨手藝失傳　「小泰國」恐瓦解

市區重建局今日（27日）公布啟動九龍城衙前圍道/ 賈炳達道重建項目，衙前圍道等多條街道將換上新面貌。

扎根九龍城60載、碩果僅存的石磨豆腐「義香」，亦難逃時代巨輪的洗禮，成為被清拆的老店。義香第二代傳人陳先生慨嘆，石磨豆腐的傳統恐會化為烏有，即使市建局期望保留小店重置，日後亦難再申領明火牌照，「攞唔返個味㗎喇！」他期望能獲得數千萬元賠償，會用作買新樓在九龍城區終老。

有來港近20年的泰國人亦表示，其任職的餐廳、所住的劏房亦受市建局重建影響，憂慮九龍城區的「小泰國」難再復見，亦擔心會失去棲身之所，希望市建局能在鄰近地方安置整個泰國社群，讓地區文化得以保存。



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義香豆腐食品在1961年開業後，便一直屹立在九龍城衙前塱道74號，手藝傳到第二代的三兄弟姊妹。哥哥陳先生表示，早料到店舖會被收購重建，但原本估計政府10年後才會採取行動，今次消息來得有點突然，亦意想不到收購計劃，牽連近乎整個龍城區。

陳先生20歲便到舖頭工作，至今已40載，眼見手磨荳品日漸式微，至今全港僅餘五六家，連同區的老字號荳品也改為機製後，其店仍堅持手磨，價格亦較市面便宜兩三成。

居於店舖閣樓的他，面對家族生意、住所即將被收購，他竟表示：「冇唔捨得啊，做嘢有咩所謂啫，冇呢行咪做第二行，搵唔到錢㗎嘛手藝⋯」

陳先生口裏說不在意，卻在言談間吐出，苦苦經營荳品店亦為傳承手藝，惟現時已無法再傳承。他說，日後若市建局邀請他留下，按現時的格局、碩果僅存的明火牌將無法保留，手藝亦終告失傳，「攞唔返個味㗎喇！」他慨嘆在時代巨輪下，許多傳統技藝已消失。即使搬舖繼續營業，由業主變為租户，亦可能要無奈加價，街坊價的產品也要與市價看齊。

至於賠償方案，他則認為「三幾千萬合理啩我諗，𠵱家啲樓價咁貴」，以其10元一碗豆腐花計算，3,000萬元等同要賣出300萬碗石磨豆腐花。陳先生直言，收樓的賠償將全數用在同區買新樓，繼續留在九龍城區，維繫街坊人情味。

來港近20年的泰裔林小姐稱，身處九龍城猶如「返咗泰國」，擔心重建後「小泰國」便會化為烏有。（王海圖攝）

重建後「小泰國」或各散東西

2004無從泰國移居本港的林小姐表示，8年前便開始在九龍城的泰國餐廳工作，4年前為方便上班更遷入此區。她形容身處九龍城猶如「返咗泰國」，有不少同聲同氣的同鄉，泰國菜館亦林立，擔心重建後「小泰國」便會化為烏有，與朋友各散東西，泰國在港文化亦會失去。

她又指，現時在九龍城居住的劏房月租3,500元，市建局收購後，若無法獲安排公屋「上樓」，將失去居所。其任職的餐廳店舖位置亦要被收購，擔心會失去工作，亦會失去落腳處，成為「雙失」，希望政府能在鄰近地區安置整個泰國社群。