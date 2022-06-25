科藝節｜編程才子遇科網爆破「裸辭」入劇界：成功非用職業界定

隨着手機App及人工智能普及化，與編程（Programming）相關的大學科目早已成為「神科」，畢業生更成企業搶人目標。編程出身的楊振業20多年前在港大畢業時，不巧遇上2000年科網股爆破，好一段時期成為不甚吃香的職業，他毅然由網頁設計師「裸辭」，轉型成多媒體設計師及劇場導演，趕在科技平民化的時代中，成功將VR、動態捕捉等創科技術引入「限米煮限飯」的劇場中。對於有編程人員在區塊鏈賺大錢、大集團加薪搶人才做法，他看得淡然，「行行都有唔同， 醫生都可以搵唔到食，一個人身份唔係用職業去界定。」他樂在不同身份切換中探索藝術可能性，疫下為業界尋找新出路。



編程工作10年「裸辭」跳入劇界變Slash族

楊振業（Adrian）在劇場界身兼多個身份，他既是一名多媒體設計、劇場導演、錄像設計，以至演藝學院講師。若還原基本步，他本身是讀編程出身、九十年代末畢業於港大計算機工程系的「尖子」──以現今手機App支配着衣食住行及區塊鏈大熱的年代來看，編程被視為極具巿場價值的行業，學生畢業即成天之驕子，然而當年時不與他，「20年前畢業時正好遇上科網股爆破，有一段時間做編程師好唔吃香。」楊振業苦笑說。

不巧趕上行業際遇中最差時期的楊振業，選擇在一家公司從事網頁編程工作，一做便是10年，突然有一日忽發奇想。「寫編程寫到好沉悶，去到30歲左右心諗不如『裸辭』，轉工做另一樣嘢，咁啱好多年前兼職做劇團錄像，我已經唔係讀拍嘢出身，都有人搵我做嘢，覺得可以試下，於是開始全職工作。」

由於自身具有電腦基礎，又撞上科技平民化的年代，楊振業開始嘗試為劇界引入更多創科元素，例如7年前在劇場公映的話劇《小津風景》，身兼編劇、導演及錄像設計的他為了呈現戲中有戲的live cinema效果，意即將演員現場表演即時用器材拍攝再加現場剪接，以黑白灰的褪色舊片格調播放於劇場大屏幕，在資源緊絀下更見吃力。「嗰陣都幾艱巨，因為拍攝規模好似將電視台錄影廠搬過嚟咁，其實係無可能，因為呢個係一個劇場規模製作，唯有自己搵解決辦法，咁啱嗰陣開始用相機拍嘢，科技發展到一個階段，成本可以降低到普通製作人都可以負擔得到，咁就可以廣泛應用。」

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劇場資源「限米煮限飯」 科技平民化有助降低成本

而去年7月公映、改編自卡爾維諾著名小說《看不見城巿》的話劇《給下一輪（虛擬）盛世的備忘錄》，整個故事模式是演員一邊演戲，一邊講述中外數個真假難辦的城巿時，現場觀眾便要不斷在虛與實的空間中來回切換，楊振業既要創造出360度環迴立體影像的虛擬場景，又要考慮劇場資源「限米煮限飯」下實踐心中所想，最終決定每場話劇只限40名觀眾，每人均配對一副VR視像裝置，讓觀眾能夠真正享受沉浸式VR劇場初體驗。「咁啱有個品牌出咗VR視像裝置，價錢平民化到二千幾蚊一副，可以做到好似VR tour梅花間竹咁睇晒成個故仔，都係一種新嘅嘗試，我哋講笑話等緊蘋果公司出VR就可以每人都有一副，以後就唔使買……當硬件去到人人都有嘅時候，就有好多可能性出現。」

隨着楊振業將創新科技如運用開源碼、流動電話、立體投影、動作捕捉、現場剪接等技術，引進劇場作品的應用中，其作品開始為人所熟悉，其多媒體設計曾於卑爾根、巴黎、南特、聖保羅、克拉科夫、新加坡、台北、北京等城市演出。他早前亦獲邀在演藝學院科藝製作系任職多媒體設計高級講師，為新生代介紹科技應用在劇界的可行性。

然而持續兩年多的疫情令劇場反覆停擺，整個業界猶如陷入長久靜默中，楊振業始終相信身處VR虛擬世界中，當可以用手拾起一枚西洋棋，再在虛擬手臂上按鍵下指令，便可由此創造無限可能。「雖然同荷里活級數相比仲有好大距離，例如阿凡達、漫威電影咁，唔係香港電影或舞台劇可以比得上 ，但係有好平民化嘅動態捕捉（motion capture）等技術出現咗，成本平到一個水平可以試用，就會有新構思，可以同主辦單位傾下點樣做，而我嘅角色就係透過探索或者試驗，令（應用）經驗更加豐富，讓更多人鍾意睇劇場。 」

科藝藝術節將於7月16至24日在西九文化區藝術公園自由空間大盒舉行展覽。(網上截圖)

由香港舞台技術及設計人員協會今年首度主辦科藝藝術節，配對16名舞台劇後「背後的人物」成6個組合，通過一連串工作坊及實驗交流，共同探討香港科藝的不同可行性，眾人以豐富的幕後舞台經驗，編作全新短篇作品，展示研究及創作成果。會場除了科藝演示，亦設立展覽記錄團隊的創作實驗過程，讓觀眾窺探劇場創作背後不為人知的一面，展覽將於7月16至24日在西九文化區藝術公園自由空間大盒進行，有興趣者可瀏覽官網了解詳情。