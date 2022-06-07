本地設計師廢物利用　借廢棄樣衣及布辦變身Mod時裝晉級全球十強

據環保署統計，香港每天紡織物棄置量高逾390公噸，相等於每分鐘丟棄約1580件T-shirt，慈善機構Redress每年均會在全球招募設計師參與可持續時裝設計比賽，以喚醒大眾對可循環時裝系統的關注。今年總決賽入圍的十強設計師當中，唯一一位本土設計師林智富，發現本港時裝設計品牌將用過的成品樣衣及布辦隨意丟棄或直送堆填區，他今次重用不同棄置物料製成英國摩德（The Mod）風格的軍裝大衣及長褲，希望改變港人及同行追求潮流款式及每季換衣的速食成衣文化。



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中五家政堂萌生興趣 愛縫製個人化服裝

28歲的香港設計師林智富（Patrick）加入時裝界約4年，他自言是大埔「屋邨仔」出身，一直與時裝設計沾不上邊，直至中五一次家政課中，學習如何設計、縫紉及製作服裝後，便開始萌生興趣，之後不斷進修報讀時裝設計課程，畢業後開始加入設計行業。

每當學習新技巧或物料便會嘗試縫製新衣的他，形容最大蛻變由2年前跳槽至另一間本地時裝品牌公司時發生。「我遇到一個好好嘅上司，佢教我做一件衫之前，要去搵返有關佢嘅歷史，審閱歷史資料先能夠做出一件好實淨嘅設計出嚟。」

冀喚醒消費者及同行勿過度追逐速食成衣文化

在某一次工作的初期資料搜集，Patrick無意間觸及六十年代興起的英國摩德（The Mod）次文化，發現其獨特之處。「𠵱個文化係講一班人唔係追住傳統想法，好想走出嚟做自己嘅年青人，佢啟發咗我做設計時要諗清楚應該跟住時裝工業走，叫你點做就點做，抑或有返自己一套想法呢？」於是他全心鑽研，嘗試將Mod融入於個人時裝風格中，今年更以它為主題，報名參加Redress時裝設計比賽，成功在47個國家和地區合共400個作品中突圍而出，成為唯一港人代表的十強設計師，目前正忙於將概念設計圖縫製成實物，所有材料均來自搜集公司內廢棄的布辦或成品樣衣，當中包括尼龍（nylon）、羊毛（wool）、牛仔布（denim）、格仔布（ripstop）衣料，拼接成一套集合軍裝褸與正裝于一身的服裝，設計概念方面則採用了永不過時的款式作基礎，利用重新構造及升級再造手法，將廢棄布料重用，變成一件可重用及耐用的新成衣。

雖然入行日子不長，但Patrick深有體會「見到好多公司將不同布辦或成品樣衣隨意棄置或者直送堆填區，𠵱個行為係一個好差習慣，所我先想透過設計𠵱個The Mod系列時裝，去提醒各位同行再諗一諗扔棄佢之前，佢係咪有一個價值去重用呢？」

他稱隨著時代轉變，香港消費者偏向速食成衣，每季追款換衣成習慣，導致時裝品牌亦要跟着消費者口味走，不再着重質量，這種消費模式亦助長廢棄成衣的增加。為了減少這些浪費的出現，他希望透過這個時裝系列，喚醒公眾對環保的關注。

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由 Redress 主辦，香港特區政府「創意香港」作為主要贊助商的 「Redress 設計大賽」，每年均在香港舉行，今年度收到了來自47個國家和地區合共400多個申請，其中包括首次參加比賽的危地馬拉、緬甸、盧旺達和斯洛伐克，而打入十強的設計師，包括來自西班牙、印度、意大利、巴西、印度、斯里蘭卡及香港的設計師，他們將於9月在香港舉行的總決賽上展示新興及可持續的時尚設計系列。