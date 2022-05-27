中學生組公司體驗疫下營商　性小眾卡牌、霓虹光影傘突圍獲大單

疫情影響下經濟低迷，不少零售店叫苦連天，但一班參與「青年成就香港部」（JAHK）舉辦的「香港青年創業Meetup」計劃的中學生迎難而上，以創意產品及銷售技巧在網上商店找到出路，其中有中學生團隊設計出以性小眾為主題的遊戲卡，成功打入國際學校巿場，喚醒公眾對社會共融平權的關注，亦有觀塘名校借港人對舊日霓虹滿街的眷戀，再連結潮語打造一系列產品呈現昔日香港風情。

是次比賽共有1,100名14至18歲中學生組成63間學生公司參與，他們在過程中設計和製造產品，並在市場銷售賺取利潤。過去比賽會安排實體展銷會，但近年因新冠疫情影響，學生也改以網上商店銷售產品，體驗不一樣的營商環境和技巧。



遊戲卡喚醒對性小眾議題關注

其中一隊參賽的沙田書院「iden」團隊別出心裁，設計一套以 LGTBQ+（性小眾，如同性戀、雙性戀、跨性別者等）為題的遊戲卡、資訊卡及海報，以輕鬆、遊戲手法引導玩家討論有關議題和反思，希望藉此引起公眾關注性別多元化，促進LGTBQ+的平等共融。

團隊學生表示，產品意念源於沙田書院原計劃設置無性別洗手間，但最終因要符合規定而取消計劃，校內也因此引起一些有關性小眾的討論，發現一般市民對這議題比較陌生，所以希望製作遊戲產品來教育和引起市民的興趣，盼能夠改變社會對性小眾的看法。

遊戲卡分為知識卡和話題卡，知識卡載列了有關性小眾的知識和事件，而話題卡則可供討論，當中包括了性小眾的真實經驗，「我們亦參考了校內兩個性小眾學會的同學意見，希望帶出準確的信息。」

團隊採用「B2B」（Business to Business 企業對企業）的營商模式，售賣對象是國際學校，希望校方可以將遊戲卡及海報等用作教材，「我們主要是以電郵宣傳，亦透過國際學校老師之間的社交平台進行推廣，如果有學校有興趣，我們會安排zoom網上會議推銷產品。」結果150張海報和120套遊戲卡全數售出，其中英基國際學校的老師一次過購買了100張海報和50套遊戲卡，計劃製成教材在課堂上使用，她們將部分收益捐予粉紅同盟。

雨傘展現港式霓虹燈文化

觀塘瑪利諾書院的「NEON」團隊則以霓虹為主題，設計了一系列「現代潮語文化」霓虹燈樣式的產品，包括雨傘、鑰匙扣和布袋，其中鎖匙以霓虹外貌配以潮語「搞唔掂」、「走先喇」等鬼馬字句，希望讓市民珍惜這些日漸被遺忘的香港文化象徵。團隊成員形容：「霓虹燈是香港的文化藝術地標，字體亦屬獨一無異，但政府已經清拆了超過一萬個霓虹燈，我們見證了它們的歷史使命結束，所以我們用另一個方式展示霓虹燈。」

雖然之前學校停課，但「NEON」團隊學生通過 instagram及舊生的網上社交群組，成功出售八成的產品，其中能夠反光展現霓虹特色的雨傘被搶購一空。「我們的IG有400人追蹤，而後台數據顯示有超過6,000人接觸過我們IG，吸納了不同新客。我們亦有向學校舊生的Whatsapp群組和facebook專頁進行推廣宣傳。」

學生成員坦言：「沒有實體宣傳機會，我們要臨時重新制訂策略，但網店比實體店宣傳難度更高，因為真實感較低，付費方式也較繁複，比較難吸引顧客購買。」

自動淋水盆栽推廣環保理念

將軍澳官立中學的「VitaLify」團隊售賣「生機盆盆」手作盆栽，採用LED和自動淋水功能，希望藉產品帶出環保的重要性。「VitaLify」團隊學生解釋：「我們創作這個產品的宗旨是推廣種植，很多人不種盆栽的原因是沒時間打理和淋水，所以我們設計了自動有淋水功能的盆栽。」

他們設計這產品時作出不少嘗試，「最初想用水壓達成自動灌水效果，但測試結果不太理想，所以我們改用毛細管效應，讓盆底的水透過棉條以反地心吸力方式輸送到頂部淋花。」

無法在展銷會出售，團隊將主力放在instagram，並因應不同節日推出不同的優惠活動吸客。「我們有推出新春優惠，顧客購買產品可以獲送一張手寫卡，可以當禮物送給身邊人。情人節時我們和插畫師合作，購買產品可以訂製不同的電子頭像，可以是情侶頭像，也可以是家庭合照等。」這些噱頭活動吸引了1萬人次瀏覽。

學生又分享他們的網上營商經驗，「Instagram會提供洞察報告，可以看到哪些話題和產品多人看，我們可以用作制訂下次推廣優惠。由於無法實體展示產品，我們要在網上全方位拍攝產品，盡量影多些相及提供多些具體介紹。」他們又表示，網上支援PayMe、支付寶、轉數快和銀行入數，發現使用PayMe和銀行入數的顧客最多。

他們由去年年底至今成功出售54件盆栽，達到目標的七成，形容結果相當滿意，「我們淨利潤有1,193元，會抽出500元捐給環保機構綠色地球。」

63間學生公司角逐冠軍 勝方代表香港參加亞太賽

參與計劃的63間學生組成的公司將於本周六（28日）爭奪「香港學生公司大賽」獎項，這次活動由青年成就香港部主辦，民政事務局、青年發展委員會、及Bloomberg贊助，冠軍隊伍將代表香港參加11月的亞太區總決賽，與來自不同國家的學生公司交流切磋。

青年成就香港部主席盧永仁博士說：「縱使面對多變的疫情，學生仍能靈活多變，加快數碼轉型，以創新意念融入數碼推廣，把自己的理念和產品推廣出去。年青人的堅毅意志、應變和解難能力，和對未來的創意想像，展現出香港人的創業精神和特質。」