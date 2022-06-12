雷生春活化後訪客逾52萬人次　黃偉綸：平衡保育發展不容易

位於荔枝角道及塘尾道交界的雷生春，是少數自1930年代保留至今的特色唐樓，2012年由香港浸會大學活化為中醫藥保健中心，除了保存其文物及建築特色，亦為社區提供多元化的中醫醫療服務。發展局局長黃偉綸今日（12日）撰寫網誌，介紹雷生春的歷史意義及建築特色，以及活化後的雷生春如何繼續服務社區。



政府早前公布把雷生春列為法定古蹟。建築物位於荔枝角道與塘尾道交界一幅三角形用地，採用弧形設計配合。（發展局圖片）

1929年，雷亮先生購入位於荔枝角道與塘尾道交界一幅三角形用地，並邀請建築師W.H. Bourne設計和興建雷生春，建築物於1931年落地，地下曾用作雷亮先生開設的藥店，名為「雷生春」，樓上各層則是雷氏家人的居所。

雷生春建於1931年，由雷亮先生擁有。地下曾用作雷亮先生開設的藥店，樓上各層則是雷氏家人的居所。（發展局圖片）

今年5月列為法定古蹟

1944年，雷亮逝世，藥店亦於數年後結業，雷家其後人丁興旺，於60年代因大宅不敷應用而相繼遷出。至2003年，雷氏家族轉讓業權予政府作保育之用。古物諮詢委員會於2009年確定雷生春為一級歷史建築，至今年5月，雷生春正式列為法定古蹟。

黃偉綸認為，雷生春不僅見證了雷亮家族在香港的早期歷史，亦記錄了深水埗區過去民眾的生活、經濟活動及香港當年的建築風格。古蹟辦執行秘書蕭麗娟形容雷生春充滿人情味、歷史豐富且有很高的藝術價值，令人百看不厭。而雷亮經營眾多生意，當年雷氏在雷生春地下生產及售賣一種跌打藥酒，主治骨傷跌打，不為牟利，只為造福社群。

雷生春活化前的遊廊（上圖）。活化後，特意以反光度最低的清玻璃圍封遊廊（下圖），盡量原汁原味地保留建築物的外貌，又能遮風擋雨。（發展局圖片）

新古典主義建築設計

黃偉綸形容，雷生春設計中西合璧，正立面採用弧形設計，配以長方形框架及有設計特色的欄杆，是新古典主義的象徵；地下有八根花崗石柱，使遊廊延伸到行人路上，形成廻廊，廻廊上方的遊廊寬闊，「下舖上居」，加上建築物頂部刻有「雷生春」店名的灰塑等，都是本港典型戰前唐樓的設計。

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為了活化歷史建築，政府於2008年將雷生春納入第一期《活化歷史建築伙伴計劃》，浸大成功獲選。2012年初，活化工程竣工，同年4月，香港浸會大學中醫藥學院─雷生春堂投入服務。浸大物業處處長方雪原表示，項目團隊花了不少心思進行修復及加固工程，按照最少干預的原則進行，盡量保留原有的建築特色，只作適量改裝加建，應付營運需求及符合建築及消防條例要求。此外，要在室內加裝空調，同時讓行人欣賞到建築物內的情況，是一大挑戰。其他活化工程亦包括在建築物背立面外廊旁加建鋼造樓梯作走火通道、加設升降機及供殘疾人士使用的洗手間，以及太陽能熱水器、消防水缸及空調系統隱藏在天台等。

活化過程保留不少原貌及構件

至於地下的雷生春木牌匾、商店櫥窗連遮板、正門上飾有雷生春商標的玻璃嵌板、水磨石外牆、建築物頂部的大型灰塑等，在活化過程中均得以保留。

浸大協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥教授表示，活化項目令這個地標式地方可服務更多市民，現時地下設有的涼茶舖，正是回應雷生春以往的特色。他指，樓上既提供中醫門診服務讓學生實習，亦設有關於雷生春的展覽，他表示浸大希望繼續運用這個具歷史價值的地方，把中醫藥發揚光大，以及令市民得到更好的健康服務。

黃偉綸表示，到雷生春就診的人數已超過21萬人次，訪客也超過52萬人次，形容活化雷生春項目深受市民歡迎，他坦言在寸金尺土的香港，平衡保育及發展並不容易，故希望集合眾人智慧，探討如何適當地挑選及活化香港的歷史文化遺產。