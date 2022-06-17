父親節｜父憶早產兒子體弱「細到似乳鴿」：份工唔重要得過佢生命

父親節將至，然而對朗森和爸爸Henry來說，過去每一個擁抱都來得不易。根據統計，香港每年約有近4,000個早產嬰兒誕生，由於身體器官尚未發展成熟，他們的身體一般十分虛弱。今年10歲的朗森，是一個以24周零5天時間出生的極早早產嬰兒，爸爸Henry憶述，當時朗森只重1.7磅、體型只如一個水樽般大，皮膚更是薄得「晶瑩剔透」，隱約透出體內器官。

多年來無數次在生死邊緣徘徊，朗森日漸長大，健康、學習能力也慢慢追上同齡孩子，但疫情下一家人「中招」，他們一度要再進入戒備狀態。多次難關令一家人關係更加融洽，而近日爸爸也有擔任義工，冀以過來人的經歷支援其他早產父母。

攝影：張浩維



Henry回想兒子出世的危急情況，依然歷歷在目。（張浩維攝）

現時的朗森就讀小三，成績中上更擠身「精英班」，他穿着卡通片《超人特攻隊》的衣服，電影講述一家人用超能力救世界，事實上這家人也如超人般堅強和厲害。爸爸Henry說起太太早產、朗森出生時的驚險情況，憶述當日正值十號風球韋森特吹襲，醫生在兒子「細到似乳鴿」的身上插喉、貼滿電線，自己則完全不懂處理、「乜聲都出唔到」。Henry連觸碰兒子的機會也沒有，兒子便已被送往深切治療部；後來Henry為他取名「朗森」，希望兒子能看到晴朗的天空、體內缺少的肺氣泡也如森林般蓬勃生長。

兒子先後經歷爆肺、視網膜脫落

媽媽Jazz則指，雖然已育有一女，十年前兒子提早來到，自己只有一片空白，也會自責。但早產沒有確切的成因，兒子先後經歷「爆肺」、視網膜脫落，做過多次極高風險的麻醉手術，夫妻二人因醫生一句說話打下了強心針，「佢話，你對你個仔信心有幾大，佢個生存率就有幾大。」於是Henry和Jazz轉變心態，期待着兒子能早日康復出院，期間任建築業的Henry因常請假前往醫院，被老闆解僱失去工作，「佢嘅出世係間接令我冇咗份工，但嗰時每分每秒都有好多決定要做，所以冇咗反而仲開心，可以全天候守喺佢身邊。」

當時佢（兒子）不斷搏鬥，工作唔會重要得過佢生命，當醫生終於話佢打完場仗、休息緊，我覺得好值得。 爸爸 Henry

對朗森和爸爸Henry來說，十年來每一個擁抱都來得不易。（張浩維攝）

需接受言語、職業及物理治療

但出院後的考驗並未停止，Henry表示，當年Facebook、WhatsApp等還未流行，他們很難獲得關於照顧早產嬰兒的資料，而朗森的肺部功能仍弱，吃奶的吸吮動作有如常人跑步般辛苦，平日要依靠家用呼吸機；Henry和Jazz照顧起來也很吃力。他們又指，早產嬰兒在長大過程中，容易有發展遲緩的情況，如朗森在4歲多才學懂走樓梯，睡在朗森保溫箱附近的同期「戰友」，有人十歲仍不懂說話。在社工介紹下，朗森入讀了協康會康苗幼兒園的兼收學位，並接受言語、職業和物理治療，Henry和Jazz指，相比追趕成績，這些經歷更讓他們體會到，小朋友的健康和快樂才最重要。

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想像當日如果由一家四口變咗得三個人……好多人覺得健康係理所當然，有呢個經歷，好多嘢我哋會睇化……只要一家四口健康行落去已經好足夠。 爸爸Henry和媽媽Jazz

兒子第五波曾染疫 夫妻憂有嚴重併發症

在第五波疫情下，早前朗森成為家中第一個感染新冠肺炎的成員，後來連Henry和Jazz也先後確診。由於朗森的肺功能先天較弱，夫婦倆非常擔心他有嚴重併發症，幸好最後只高燒兩三日便已康復。Henry也善用在家的日子，成為協康會「賽馬會社工創新力量：早產嬰家長支援計劃」的義工，冀以過來人經歷支援同路人，並在疫情期間以線上方式與其他家長進行交流及分享。

團體提供早產嬰家長情緒支援

協康會署理區域經理卓冰峰指，以往坊間的服務較多是針對早產嬰兒的訓練，較少見為家長提供情緒支援，是次計劃於本年4月展開，希望填補這方面的服務空隙，他們會由孩子出生一刻為父母提供早產嬰關懷包、情緒輔導等服務，希望與家長同行早產每一步。卓又指，計劃開展至今已支援超過200個家庭，目標是每年支援4,000個早產嬰家庭，並計劃將內有家長指南及成長記錄冊的關懷包，日後各醫院的新生兒深切治療部（NICU）、病人關注組織、母嬰健康院等單位派發。