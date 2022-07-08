肉肉女因身形被標籤阻追夢　驚喜收模特兒事務所邀請：以為是詐騙

「不要低頭，光環會掉下來……」2019年，時裝品牌Victoria’s Secret的廣告中首次出現加大碼模特兒，引起歐美社會廣泛討論；來到2022年，香港仍有不少女性認為「瘦才是美」。早前電視選美節目《肥美人》引發公眾重新思考「美」的定義，近月也有大碼模特兒公司「肉肉事務所」成立；不論任何身形，每個人都應該學懂欣賞自己的身形。

其中一對由兩名「肉肉」女生經成的歌唱組合Chaya，有着童稚可愛歌聲卻大唱悲慘流行曲，憑着這樣的反差令不少人印象深刻。她們坦言，在追夢過程明白到「美麗無限制」，同時希望繼續以兒歌歌聲撫平成人心中傷口，讓大家記起童年時的快樂回憶。



「Chaya」一字來自希伯來文，代表「生命」、「活力」，兩名成員Carmen（左）和Circle（右）也是個性開朗，二人自小熱愛唱歌。（羅君豪攝）

「Chaya」一字來自希伯來文，代表「生命」、「活力」，兩名成員Carmen和Circle分別29歲和27歲，她們個性開朗，自小熱愛唱歌，亦天生擁有一把甜美可愛的聲線，可是近年「巨肺」、「滄桑感」大受歡迎，觀眾愛看表演者把慘情歌唱得死去活來，二人多年來跌跌撞撞地追夢，其間遇過不少波折。

參加歌唱比賽屢落敗感受挫

「以前都有唱開合唱團，老師、評判都會讚話『好靚聲』，音準、拍子都好完美，但市面上就覺得清新、冇瑕疵嘅聲線冇乜特色。」Circle說道；Carmen也指，相比其他參賽者，她起初會覺得很「輸蝕」。她們憶述，過往參加過大大小小的歌唱比賽，最深刻的一次參賽經歷，是在台上演唱S.H.E.的《天灰》，「歌名已經應驗結局。」二人指，當時很快便被淘汰，大受打擊之餘，也反思「發現呢個路線好似唔適合我哋。」

啲人有既定概念，覺得比較大份嘅人係唱啲好澎湃嘅歌，會標籤做『長氣』、『巨肺』，但我就唔係……都係其中一個唔成功嘅原因，好似唱極都拎唔到人哋注視。 Carmen 歌唱組合Chaya成員

在另一次比賽中，Carmen和Circle選了Robynn & Kendy的《思念是一種病》，小清新曲風和她們聲線十分配合，觀眾很受落，她們初嘗舞台上的「小成功」，其後也開始自行創作歌曲；但二人也指，比賽中觀眾、評判會優先選擇外表上較吸引、符合大眾審美眼光的組合，她們也曾因身高、身形影響自信心，「啲人有既定概念，覺得比較大份嘅人係唱啲好澎湃嘅歌，會標籤做『長氣』、『巨肺』，但我就唔係……都係其中一個唔成功嘅原因，好似唱極都拎唔到人哋注視。」Carmen說。身型嬌小的Circle則指，因身高只有148厘米，常自覺「壓唔到台」。

以兒歌方式唱知名慘情流行曲

數月前某天，Carmen在Instagram上收到一則陌生訊息，對方邀請她加入以大碼模特兒作重點的「肉肉事務所」，「最初我都諗，係咪詐騙嚟？」她指，幸Circle有朋友在這公司內工作，二人一同前往面試。公司為她們設計路線，以兒歌方式唱出一些知名的慘情流行曲，「個概念來自覺得喺大人嘅世界，大家唔記得自己曾經係小朋友。」Circle指，如唱出《我代你哭》時，她們會設想自己正在以小孩身分來安慰一個剛失戀的大人，希望藉歌曲讓聽眾重拾童真、真摯；對自身而言，則是追夢中另一個新嘗試，也從中學習「身體自愛」。

我哋唔係活喺任何人把口入面……點解可以咁care人哋講咩，但就唔care自己內心諗咩？ Chaya 歌唱組合

Chaya希望藉歌曲讓聽眾重拾童真、真摯。（羅君豪攝）

「肉肉事務所」創辦人：我要啲人記得呢個女仔

「肉肉事務所」創辦人徐俊文指，大碼模特兒早年已在外國盛行，香港卻未見追上，今次成立「肉肉事務所」，並非因為見到商機，「係雞同雞蛋嘅問題……個心態唔係因為見到個好大嘅餅就衝落去做，而係想用事務所畀市場知道，原來有呢啲女仔喺度。」他又指，面試每名模特兒時，「肉肉事務所」不單留意她們的外貌體態，亦看重內在才華，為每人尋找性格或才藝的獨特之處，唱歌跳舞以外，也有人精於烹飪、時裝穿搭、藝術兼心理學等等，「我要啲人記得呢個女仔。」

近月公司透過在社交平台上「人肉搜索」，如在Instagram上根據「肉肉」、「棉花糖女孩」等相關字的hashtag標籤與不同女生聯絡，至今已有近40名模特兒加入；徐又指，與這些女孩聊天也會激發他的新想法， 如長遠建立「肉肉經濟圈」、佣金制度「與肉掛勾」（以模特兒加盟時的體重指數（BMI）作公司抽成的佣金比例）等。

盼提升公眾對「多元」的尊重

他指出，坊間對選美節目《肥美人》持不同意見，「點解要刻意（強調是肥人選美），就係因為𠵱家嘅選美準則佢哋入唔到，佢哋嘅機會係少過其他人……對我嚟講，任何嘢可以增加佢哋畀人見到嘅機會都係好嘅。」他又指，社會的多元化源於漫長的公眾教育，而「肉肉事務所」目標只望收支平衡，在社會意義上則希望提升公眾對「多元」的尊重。