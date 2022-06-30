同志驕傲月｜同性婚姻不被承認生活難　新婚男同志稱已計劃立遺囑

每年6月是同志驕傲月，自1969年石牆事件發生，逾半世紀以來，爭取LGBT權益的運動從未停止。時至今日，香港並未承認同性婚姻，各項福利靠有人耗費心力在法庭爭取；過往就有同性戀人不能替另一半處理身後事，彩虹旗下如何計劃未來，是每對伴侶要面對的重大課題。

侯詠釗和鄭子康是一對今年3月才結婚的gay couple，近日他們參與拍攝保險公司的宣傳片，片中一方說出一句、形容「家」的定義就是「有人爭被」，「曬恩愛」令不少觀眾羨慕。返回現實，他們要如何經營這個家庭？面對的又有甚麼？

攝影：廖雁雄



阿康（左）和Alan（右）是一對男同志伴侶，他們今年3月決定結婚，除了有實際考量，也希望希望以自身例子作榜樣、推動同志平權。（廖雁雄攝）

侯詠釗（Alan）和鄭子康（阿康）是一對男同志伴侶，他們同時是香港唯一一間同志教會「基恩之家」的成員。二人相識、相愛的過程離不開教會工作，疫情下難以飛到外地，今年3月他們決定在家中以視像形式註冊結婚，獲取一紙婚書，其一希望以自身例子作榜樣、推動同志平權，其二也有實際考量，「見到身邊好多朋友移民，諗到如果我第時要去第二度工作，申請簽證時要點樣證明我同佢（丈夫）嘅關係？」Alan說到。

Alan在保險公司OneDegree任職技術項目管理主管，阿康則是一名舞台和教育工作者，一如大多數在外地成婚的同性伴侶，由於香港法例不承認同性婚姻及「民事結合」，他們留意到有很多問題，Alan舉例指，「例如我有幾個銀行戶口，如果我想轉佢（丈夫）做意外受益人，手續係點呢？香港好多公司都唔清晰……又例如睇醫生，唔好彩我喺急症室昏迷，佢係簽唔到紙（指放棄急救、領遺體等）。」

Alan（左）和阿康（右）同時是香港唯一一間同志教會「基恩之家」的成員，他們不時會一起合唱聖詩。（廖雁雄攝）

爭取同性伴侶權利需「切香腸式」打官司

也許是聽過太多不愉快的事例，Alan指，現時已有想過立遺囑，亦正在物色不同律師，「好好彩我哋兩個都同屋企人關係好、都come out晒（向家人公開性傾向），但身邊有啲朋友，去到其中一方逝世，屋企人先知原來佢結咗婚，又唔知呢個人出現係咪呃我個仔㗎？於是就走去（就遺產問題）打官司打餐死。」他們又指，如現時婚後可以「合體報稅」的權利，也全靠「前人」打官司才可以享有，阿康表示，「我哋都好留意呢啲新聞，然後每次都諗，點解要打官司先有？如果輸咗又要打過呀？」

自2005年挑戰同性性行為法例的梁威廉案在高院獲判勝訴，多年來一直有不同性小眾透過司法途徑爭取平權。就同性配偶而言，有2015年由高級入境事務主任梁鎮罡，爭取其同性婚姻配偶可享公務員家人福利及共同評稅；2018年Nick Infinger爭取同性伴侶以家庭名義在港申請公屋的權利；2019年之後，吳翰林與伴侶李亦豪先後爭取居屋權、繼承遺產權，其後吳離世，李入稟司法覆核爭取為另一半處理後事的權利等等。由於每項權利要逐一爭取，情況被形容為「切香腸式（salami slicing）」。



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點解要逐項福利狂打官司？政府又要出法律團隊，其實係勞民傷財。仲要等幾多年先可以去到歐美個水平？點解唔可以一刀切將LGBT關係常態化、同異性戀婚姻有同樣法律地位？ Alan 基恩之家執事

近日Alan任職的保險公司推出同性權益家居保險，計劃中「家庭」的定義涵蓋同居及同性伴侶，只要同住時間最少12個月均可受到保障，計劃的宣傳片中Alan和阿康是其中一對受訪伴侶，他們談到「家」的定義。Alan認為，至今未有人解釋，如何才是一個好的家庭，「通常你唔去define（定義），對家（如一些保守教會）就會define畀你聽，話你係邪惡、不潔淨、落地獄。」他又指，公司除了容許他「四天工作」以支持他在教會做推廣工作，也有為主管級職位員工的已婚伴侶，包括同性婚姻伴侶，提供醫療保障，「有時我覺得係咪要去跨國企業先可以有呢啲福利？但原來本地公司都可以。」

宣傳片播出後猶如二次出櫃 收老師支持訊息

另一邊廂，平日會入學校工作的阿康指，今次答應拍片的決定「都幾大膽」，皆因過往在工作上不會主動談及性取向。宣傳片推出後讓他有如再一次「出櫃」，幸阿康至今收到的都是支持訊息，「早兩日收到一個合作過嘅老師同我講，話『真係好好呀有人同你爭被』，自己都開心，原來有人睇完後會同你分享、戥你高興。」阿康認為，不知較保守的校長、老師會有甚麼想法，但「有衝突反而仲好，大家冷淡對呢件事，反而冇得傾、冇得溝通。」