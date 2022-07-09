科藝節｜睇60次《春光乍洩》還原微縮場景　美指：做人度尺有分寸

港產片多年來創造無數經典，一名橫跨電視電影業及舞台劇界的美術設計師，憑着對電影的熱愛，完美復刻多個電影及電視劇微縮模型場景，包括《春光乍洩》、《胭脂扣》等，甚至仿如《CSI》般透過偵探推理，至少觀看同一電影逾60次，耗費一個月時間搜尋出電影中某一種牆紙花色，卻意外尋獲許多電影背後不為人知的一面。有人認為他過度執迷，他卻將模型場景視為與電影舞台美術設計同一級別，強調做好一個場景比例，才能對得住觀眾。「做人有尺先有分寸，中間你點調動都好，但係基本原則唔應該改變。」



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曾參與獲獎電影美術設計 沉迷微縮模型不惜通宵達旦

「做一個電影微縮場景連資料搜集，至少要4個月時間，或者好花時間，但係你會喺背後發現好多幕前不為人知的故事。」過去10年活躍於影視美術，舞台及服裝設計的馬家銘（Gene），曾參與電視電影及舞台劇等多部作品，包括《踏血尋梅》、《暖男爸爸》、《七人樂隊-別夜》、《緣路山旮旯》、《老公你好悶》等，當事業發展至中途，2019年自設微縮場景工作室，還原多部經典電影的場面，認為是表達一種熱愛電影的方式。「我熱愛電影場景嘅程度係每睇一套戲，都會諗呢間屋真實情況係點樣，例如我會透過窗戶同木門，以至地下木板嘅數目嚟計算室內面積。」

他稱每當工餘時間便專注於微縮模型，有時甚至會通宵達旦，只為還原原作細節，一支牙刷，一個水杯，甚至一張牆紙花色均不會放過。最深刻的印象是他去年創作一個1:12比例的電影《春光乍洩》室內場景時，至少觀看電影超過60次，以估算電影中阿根廷布宜諾斯艾利斯居所的面積、空間及擺設，起初尚算順利，直至找尋牆紙款式，突然陷入樽頸位。

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造景獲悉電影不為人知一面

「根據電影的年份先用Google search縮窄範圍，搜尋95至96年代嘅南美牆紙，搵唔到，結果擴大搜索年份至八十至九十年代，又加入英美等主要牆紙出產國，都係搵唔到，要靠關係問返電影美指前輩張叔平，先知道當時係用人手一筆一筆咁畫上去，最終我要用電腦手繪臨摹牆紙花色，印完再打磨造舊造咗出嚟，前前後後花咗一個月時間。」

近期他再次嘗試模仿電影《胭脂扣》中十二少與如花抽鴉片煙的大廳環境，打造出一個1:12微縮場景，他同樣在牆紙款式上遇上難題，幾經翻查及詢問參與拍攝的幕後拍攝人員，才知道當年由於成本及其他原因，牆上花色竟來自本港一款九十年代的包書紙，由美指逐張貼上牆身完成，至今已經失傳，他只好透過電腦手繪方式臨摹，「做呢樣嘢嘅好處係手頭上無工作嘅時候，微縮場景係一個好好嘅媒介去創造同試練，同埋可以了解一套電影背後更多嘢，呢啲唔會喺睇戲時知道。」

「做人有尺先有分寸，中間你點調動都好，但係基本原則唔應該改變。」馬家銘道。(盧翊銘攝)

工作與興趣抱同一原則：有尺做人先有分寸

受聘於電影電視或舞台的美指或場景設計均是受薪工作，但微縮造景很多時候是興趣先行，別人覺得浪費時間及心血，他反以度尺計算場景比例作比喻，認為做模型也好，電影美術設計也好，必須透過細節營造出觸動人心的畫面，「每一樣細節喺畫面內嗰一刻、嗰一秒，如果觸動唔到人心就冇㗎啦……所以把尺一定要有，因為有尺做人先有分寸，中間你點調動都好，但係基本原則唔應該改變。」

馬家銘透露，現時舞台劇或電影場景加入大量CG特效（Computer Graphics），但部分場景設計仍然依靠模型作估量，「早年我曾經參與一套戲講地下村莊，有啲類似九龍城寨，導演要求20日內搭建出地下村莊，有20幾間房，仲有一個廢棄貨倉，結果要先整咗個紙樣模型出嚟，唔係你估計唔到鏡頭穿插途經多個地點會發生咩事……如果冇一個實際比例或距離，就咁睇圖或擴增實境AR，接觸唔到就感覺唔到成個氣氛係點。」他相信把場景做好，結合音響及燈光等不同效果，才能成就一個個經典場面，讓觀眾一見難忘。

香港美指多年人才輩出 惟公眾不了解幕後分工

香港多年來美指人才輩出，張叔平、文念中、葉錦添等早已蜚聲國際，部分更獲邀參與荷里活電影或在內地大型電視劇身居要職，但馬家銘指一般人只認識藝員或導演等大崗位，對幕後人員分工所知不多，「我發覺同人講做電影，唔講做美術，啲人都係估做導演呀，通常呢啲講法，證明大眾對電影崗位唔係好清楚，來來去去演員、導演、攝影師，未見過有行外人好清楚咩叫美術指導，但係今次透過科藝節，介紹幕後工作人員背景或辛酸，都係一件好事。」

由香港舞台技術及設計人員協會今年首度主辦科藝藝術節，配對16名舞台劇後「背後的人物」成6個組合，通過一連串工作坊及實驗交流，共同探討香港科藝的不同可行性，眾人以豐富的幕後舞台經驗，編作全新短篇作品，展示研究及創作成果。會場除了科藝演示，亦設立展覽記錄團隊的創作實驗過程，讓觀眾窺探劇場創作背後不為人知的一面，展覽將於7月16至24日在西九文化區藝術公園自由空間大盒進行，有興趣者可瀏覽官網了解詳情。