夫妻檔「拍住上」演活傷健共融木偶劇：以身作則為劇場招募生力軍

美國經典兒童節目《芝麻街》深入民心，香港同樣有木偶劇《街坊小子》在學校、社區中心等場合在地公演27年，多年來致力推動社會傷健共融。活靈活現的木偶背後，有賴木偶師的一對巧手及變化多端的話語，讓觀眾看得投入，其中一對中年夫妻「拍住上」擔任義務木偶師長達十多年，忚們不但在表演時舉起數磅重的木偶連道具長達半小時不動搖，更試過為遷就入校表演而特地向上司請假無酬演出。相比其他賣旗或慈善活動義工，木偶師公演當日不能缺席「No show」，即使面對任何問題亦要迎難而上，夫婦直指參與過程中獲益良多，希望能為疫下人手吃緊的劇場招來生力軍「當你有興趣就唔係困難。」



木偶劇場共22個角色 木偶師需牢記家庭背景性格

「細佬，呢位朋友問點解我哋係孖生兄弟，我唔需要坐輪椅你又要既？」 台上一對樣貌身高相若的木偶，一個坐着輪椅戴着頭盔，一個正常站立，由穿上全黑服裝的木偶師以支架拉弄，隱沒身後以童聲童氣的語調發聲。「因為媽咪話我出世嘅時候……因為呢……出世時候缺乏一啲氧氣， 令到個大腦呢…缺乏一啲氧氣，令到我出世時有大腦麻痺症要坐輪椅。」未幾一對木偶在音樂聲下載歌戴舞，有時表演場地位處學校禮堂，有時是社區中心，甚至是禮賓府露天草坪。60歲的劉翠蓮（Sandy）演畢後除下黑色頭套時大汗淋漓「成日都會咁，有啲學校室內無冷氣。」身旁同樣擔任義務木偶師的62歲丈夫「飛叔叔」曾桂生附和：「有陽光仲慘，因為呢啲黑衫好吸熱。」

劇場上共有22個木偶，每個均有人物設定性格，木偶師往往要瞭如指掌，例如患ADHD（專注力失調/過度活躍症）的安雅、大腦麻痺症和肌肉發展障礙的韋馬克及其健全的孖生哥哥韋米高、越南移民吳逸南，唱歌經常走音的小碧、弱視的宏達、聽障的敏儀，以及父親當差、自己卻因犯事被判感化令的志歷等，所有木偶齊集起來仿如一個社會的縮影。木偶師表演主題劇目時既要避免「發台瘟」忘記各人角色台詞對白，又要在整個表演中持續舉起數磅重的木偶連道具達半小時，確保木偶維持在特定肢體形態，但有時反被幼兒園或初小學生創意發問擊倒「有小朋友問點解個公仔無牙，點解得4隻手指，最初唔係好識應付，要返屋企諗下點樣答佢，後來識得下次回答其實我哋每人樣貌，高矮肥瘦都唔一樣，好似我（主演的木偶）有特殊學習困難，趁機會話畀佢聽原來呢個世界有啲人同我哋唔一樣，係需要人哋幫忙 ，從而鼓勵佢哋互相幫助。」Sandy道。

患病學生看木偶劇後勇敢面對病情

原是家庭主婦的Sandy稱被《街坊小子》木偶劇場理念吸引，早年加入劇場受訓擔任義務木偶師，一做便是17年，其間丈夫亦受她感染，大約11年前加入成為義工，夫妻檔經常「拍住上」進入幼稚園或小學表演，其他成員亦包括工會人士、護士、教師、報館插畫師等不同行業，有時為了遷就學校上課時間，在職義工還要特地向上司請假參演，原有正職的丈夫亦不例外，目前只是為了讓學生從小明白什麼是傷健共融，體諒及接納社會上不同人士。

隨着兩夫婦踏入退休之齡，女兒亦已長大成人，令兩人有更多時間投入義務工作，相比其他長者喜歡行山四處遊玩，兩夫婦更愛演活木偶劇。「印象最深刻係有學生承認自己同劇中主角有相同情況，譬如講特殊學習困難會寫『鏡面字』，有啲同學舉手話我都係呀，我好多時寫錯字呀，之後問咗情況點樣幫到佢，佢會好主動學習，對我哋來講係一個鼓舞。」 兩夫婦未有為由前線退下來定下期限，他們反而希望透過自身體驗，鼓勵更多義工加盟。「你去現場做嘅時候，睇到好多學生反應，令到自己有進步，所以希望可以持續落去做耐啲，等多啲人知道機構義務活動係好有意義，鼓勵學生將和平共融氣氛推動得更好 。」

劇場疫下人手嚴重不足

《街坊小子》木偶劇場項目經理郭嘉彤表示，疫情前每年有多達270場中英文劇目演出，為中小學及幼稚園等150間學校免費公演，活躍劇團活動的義務木偶師大約有18個，但疫情後部分人因未能通過疫苗通行證或其他個人問題未能延續，令義工人數減半至8至9人，隨着學校陸續復課，今年下半年演出預計將會回復正常，故劇場需要重新招募人手，今次是繼2016年後再度公開招募義務木偶師，年齡不限，但相比其他賣旗或慈善活動義工，木偶師表演當日不能無故缺席，故需要有責任心的社會人士參與，期望劇場能延續95年以來的傳統，繼續入校演出，若事成計劃擴充人手後開發更多劇目。有興趣者可進入街坊小子木偶劇場官網瀏覽或填表加入義工行列。