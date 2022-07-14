科藝節｜直擊幕後製作過程　策展人：畀觀眾知道演出唔係得一種

「做一個製作好難無科藝，就算喺室內或街邊，可能冇燈光但會有聲效或佈景，有前台自然有後台，包含成件事先係一個真正（舞台）製作。」由資深舞台幕後製作人員聯合籌辦的科藝藝術節，本月首度在西九文化區內舉行，主辦單位冀透過展演、後台導賞或工作坊等活動，讓公眾由以往只聚焦演員表現或導演拍攝手法，轉而親身感受及體驗後台製作過程，提升公眾對科藝人員的認受性，「畀觀眾知道演出唔係得以往（前台表演）一個類型。」



由14名資深幕後人員組成六組幕前展演

由香港舞台技術及設計人員協會主辦的首屆科藝藝術節，將於本月16日至24日在西九文化區藝術公園自由空間大盒內舉行，主辧單位將邀請14位來自不同背景的資深舞台幕後製作人員組成六個組合，分別以光、影、聲、景、技、藝方式呈現藝術創作，節目包括展演、工作坊、展覽及導賞等，當中演出作品當包括邀請觀眾參與表達個人感受的《留言》；由三個不同背景的音響特效師、影像設計師及道具設計師拼湊出一個由聲音、影像與影偶組成的實驗《空想遊樂場》；以大地元素作材料，配合人類五感構成的體驗《五》；以髮型砌成大腦、以紗裙覆蓋著移動機械腳組成的藝術品《評頭品足》；運用聲音、畫面、質感、機械運作來呈現虛構的自然境象的《人工自然》；首個將舞台燈光提示 （Light Cue） 鑄在區塊鏈的實驗計劃《賣光》。主辦單位期望科藝演出能讓觀眾體驗後台的魅力，有別以往主用演員或劇本作為整個舞台製作的骨幹。

其中有份創作《留言》的燈光設計師楊子欣表示，設計靈感來自聽到一則日本新聞，講述日本2011年311大地震後導致大量平民傷亡，當地園藝家想到在日本岩手縣大槌町（Otsuchi）海邊一個俯瞰太平洋的小山丘上設置白色電話亭，讓有親人不幸離世或失蹤的遺屬可在透過電話的一端表達最後的說話或思念，她認為這種帶有淡淡哀悉的浪漫，慢慢引伸出自我靈魂拷問，「如果我哋想喺最愛地方留低說話，究竟會講乜嘢呢？」於是她決定連同另外兩名拍檔共同創作，在作品中與觀眾一同體驗及回想這個城市給了他們甚麼，「請喺咇一聲之後，留低你嘅口訊。」

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讓觀眾感受後台創作魅力 「演出唔係得一個類型」

紡織藝術家兼服裝設計師洪榮賢，與另一名女拍檔決定利用自身擅長技術，結合沙畫、音效、工程以及布藝等元素創作《人工自然》，讓觀眾感受後台不同效果，「畀大家了解多少少，我哋後台或者科藝人員係點樣做嘢，同埋佢哋創意同創作係可以點樣去呈現。」

科藝藝術節聯合策展人徐碩朋表示，科藝泛指參與舞台幕後製作的人員，包括設計、舞台燈光聲效、服裝化妝、舞台控制等，他慨嘆香港演藝學院設有科藝製作系專業課程，但不被香港藝發局承認為專業界別，尤其是疫情下資助藝術工作者，當科藝人員向局方詢問向那一個界別申請資助時，「香港藝發局有十個界別，包括電影、舞蹈、戲劇、藝評、藝教教育、平面設計，但就係冇科藝，好似畀官方擺喺隱形嘅第十一個界別。」他期望今次首度舉辧科藝藝術節，讓公眾能夠觀賞一個以後台人員視角創作的演出，從而了解更多。「香港剩係得正規舞台演出，但外國有好多不同類型，例如世界舞台藝術盛會『布拉格劇場設計四年展』會將舞台設計過程化為藝術作品，一件道具、一件服裝或一個音效都可以成為一個舞台創作，唔使用劇本行先……畀觀眾知道演出唔係得以往一個類型。」