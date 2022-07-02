科藝節｜電視電影大配樂師甘當舞台劇「翼衞」：助攻演員做好戲

當電視劇或電影上演時，觀眾只會留意男女主角演出，往往忽略一班「背後的男人」。演藝學院音響設計出身的陳翔，甫踏出社會便成多棲幕後工作人員，先後在劇場界、電影、電視圈、校界、YouTube頻道擔當音效師、劇團創辦人及美劇評論主持，高峰期一年內為18部電視劇配樂，包括曾在本港播映的《如懿傳》、《尚食》等，「做配樂唔會畀一份合約綁死，薪酬當然比唔上演員，唯一好處係多勞多得，反而喺疫情生存到。」隨着Netflix的科幻劇集《Black Mirror》互動體驗以及手機睇劇的興起，未來更需配樂師協作，工作機會只會越來越多。「始終娛樂事業係人類必需，只係點樣發展落去。」



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未畢業已一鳴驚人 兩度提名香港舞台劇獎項

「一套好的劇集唔可以單靠畫面，配樂都要好出色，否則觸動唔到觀眾，就好似足球場上的翼衞助攻畀前鋒入波。」眼前的音響師陳翔穿上粉色的花恤衫配上短褲波鞋受訪，衣着率性隨意，但說話通透直白。「外界成日誤解幕後人員係一班剩係着黑色衫低頭做嘢的人，唔會理會觀眾或身邊的人，好似宅男做自己嘢，其實唔係咁。」他半開玩笑道。

相反，自言愛「八卦」關注身邊一事一物的陳翔，在一次暑期班接觸音樂劇及舞台劇便一試難忘，毅然報讀香港演藝學院修讀音響設計，專注創作音效或背景純音樂，至2012年底演藝學院學生公映畢業作品舞台劇《秀才與劊子手》，陳翔獲委派作曲及音響設計，「我讀書時已經好鍾意中西合璧，覺得剩係做中樂好悶，於是混合節奏好強勁的R&B入去，類近周杰倫或王力宏的中國風，發現效果好好，原本成套戲好正經，混合音響後變得好funny同upbeat （輕鬆歡快）。」陳翔尚未畢業便獲香港舞台劇獎第二十二屆「最佳原創曲詞」提名，讓原本是一張白紙的他一鳴驚人。他翌年再憑舞台劇《電子城巿》再獲最佳音響設計的提名，工作機會接踵而至。

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高產期一年內為18部電視劇配樂

陳翔指音響設計師可以來回於電視連續劇、廣播劇、電影、舞台劇等不同界別發展，成為多棲型工作人員，他又剛好遇上內地娛樂事業起飛，曾為不同手遊、電影及電視劇配樂，包括曾在本港播映的《如懿傳》、《尚食》、倪妮及王大陸主演的電影《28歲未成年》等，高峰期試過一年內接連為18部電視劇配樂，不過2019年「限古令」推出，嚴格限制古裝劇或穿越劇的數量後，港人北上工作的機會大減。「好多題材唔拍得，公司調去其他劇組如拍鄉土劇或抗日劇，我漸漸失去興趣，因為呢啲唔係我想做的工作。」

於是他又將工作重心放回香港，前一年他有份創辦跳樂劇團，推出一系列兒童劇，推動「STEAM」及「Arts+Tech」結合藝術與理科教學的跨媒介藝術方針，其後他獲邀入校舉行卻舞台劇或工作坊，卻撞上新冠疫情，多達六成活動延期或取消，至今年下半年始陸續回復正常。

多勞多得模式 疫下「打不死」

面對一波又一波打擊，陳翔自言幸運的一群。「做配樂唔會畀一份合約綁死，薪酬當然比唔上演員，唯一好處係多勞多得，反而喺疫情生存到。」他更看到是前線演員的不幸，很多同行頂不住劇場長期停擺，為生計不得不轉行從事搬貨、消毒清潔等基層工作。「印象最深係一名導演，合作過幾次，平時工作好有威嚴，但為生存疫情下要做搬運工，好心痛一個咁有才華的人要轉行。」

互動型劇情為娛樂發展大趨勢

疫情下令劇界大變化，很多現場演出變成網上直播，電視劇或電影界同樣迎來翻天覆地的變化，Netflix的興起讓更多人寧願留在家中觀看電影或劇集，陳翔認為對配樂師帶來不一樣的變化。「Netflix美國網劇《Black Mirror》或Discovery Channel實境電視節目《人在野》多咗網上互動的功能，觀眾可以為主角指定路線帶去不同結局，呢個係未來十年的新趨勢，配樂師要為不同喜怒哀樂的結局配樂，簡單嚟講係工作量多咗幾倍。」

觀眾習慣戴耳筒看劇 音效需重新調整達致最佳效果

而留家睇劇的另一變化，是配樂師需要更「貼地」為觀眾考量如何加強音效。「好多網劇會加強音效，例如觀眾𠵱家習慣戴耳筒睇劇，音效要重新調整到透過耳筒或電腦揚聲器感受到震撼效果，唔再只係照顧5.1或7.1環迴立體聲用家的專利。」他估計未來配樂師工作及發展機會只會越來越大。「始終娛樂事業如電視劇係人類必需，只係以咩形式發展未來，前線由演員帶領，我哋要助攻畀演員入波，喺後面把關劇集配樂質素好唔好，做到配襯效果。」

由香港舞台技術及設計人員協會今年首度主辦科藝藝術節，配對16名舞台劇後「背後的人物」成6個組合，通過一連串工作坊及實驗交流，共同探討香港科藝的不同可行性，眾人以豐富的幕後舞台經驗，編作全新短篇作品，展示研究及創作成果。會場除了科藝演示，還設立展覽記錄團隊的創作實驗過程，讓觀眾窺探劇場創作背後不為人知的一面，展覽將於7月16至24日在西九文化區藝術公園自由空間大盒進行，有興趣者可瀏覽官網了解詳情。