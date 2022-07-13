性暴力展│木箱喻棺材、場內放Baby's breath：倖存者都想重新呼吸

「喺遭受性暴力嗰刻，個人有一部分、甚至整個人生都已經死亡。」逾半世紀以來，反性暴力運動從未停止，然而有研究顯示，香港每7名女性便有一人曾遭受性暴力，只有少於十分一人會向外求助。

近日關注婦女性暴力協會舉辦展覽，當中有展品以木箱比喻棺材，場內亦貼滿街招，上面的塔羅圖案和詩句，意思或會尖銳得令人不舒服， 「一般人如果有目的地，經過條街大概唔會望街招，但對無家可歸、唔知自己去邊嘅人，就會想喺街招搵啲機會畀自己。」 其中一位參展藝術家何倩彤如此解釋作品理念。對於性暴力受害人，「倖存」過後的故事才最重要。

攝影：余俊亮



是次展覽中，有藝術家以木箱比喻棺材，「喺遭受性暴力嗰刻，個人有一部分、甚至整個人生都已經死亡。」（余俊亮攝）

近日有女瑜伽教練在酒店房中被殺害，卻見網上有部分意見聚焦、指控該女子為性工作者，甚至對其死亡拍手叫好。

來到2022年，仍有不少言論，動輒就為女性冠上「該死」、「低賤」之名。回看MeToo運動，雖然讓一些本地女性有勇氣公開侵犯者惡行，卻同時有不少批評者報以連番質疑、嘲諷，在不同年代裏，有無數女性就算在生活中遭受不同形式的性暴力，也礙於種種原因不敢或不能求助。由性暴力危機支援中心風雨蘭出版的口述故事集《倖存者言》，記載了當中的9個故事。

藝術家何倩彤指，展覽中的作品希望能有概括性，創作時不會集中在某一受害人身上。（余俊亮攝）

「睇過無數虛構、寫實嘅作品講呢啲（事情），但無論睇幾多次都唔會適應到。」藝術家何倩彤為了準備是次展覽，與另外3位藝術家一樣，在事前都把故事集讀了一遍。她們一致認為，創作時不應只集中在某一受害人身上，「最深刻嘅係，呢啲事喺唔同年代都有發生，以為年代過咗，大家會成為好啲嘅父母（指有足夠敏感度察覺受害人有異樣、能撇除傳統觀念鼓勵受害人主動求助等），但事情依舊出錯。」

「好多侵犯者都係受害人家人，仲要一齊生活」

何倩彤指，展覽中的作品希望能有概括性，而故事集中，其中一個共通情節，是多位受害人都要逃離家中，「好多侵犯者都係受害人嘅家人，有啲經歷完件事後，仲要一齊生活、甚至去旅行，只係純粹因為『原生家庭』四個字，個情節對我嚟講都幾震驚。」何認為，不少個案往往在離開後才能有更好的經歷，因此在塔羅牌畫作中，她畫了一名小女孩從砸爛的家居牆壁走出，而「街招」和「塔羅」，同樣是人在迷惘時尋求方向的方法，「去到搵另一半、自己有小朋友，或者有好關心自己嘅社工、朋友，可能就搵到出口。」

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根據「屯門色魔」林國偉舊報導創作

今次並非何倩彤首次涉足性暴力議題。2015年，她曾根據「屯門色魔」林國偉的舊報導創作，「細個第一次喺電視劇見到女仔被人施暴嘅畫面，當時成個世界好似裂開咗咁，冇諗過你好唔想一樣嘢發生，人哋可以完全唔理……後來睇新聞都好嬲，覺得自己同施暴者係唔會和解。 」她其中一個作品名為「明天你會為我綁馬尾。」相中見到在梳妝枱前，有一對陌生的手替一名女子紮頭髮，而凳上摺好的衣服就與林國偉的衣服一樣，「記得有FBI講過，咁多個髮型之中，綁馬尾嘅女仔係最容易遭到強姦。」

但何坦言，看得愈多相關資料，愈是理解到人的複雜性，「林國偉犯案一年幾其實都冇畀人捉到，但後來因為想同其中一個女仔做朋友，約咗佢8月6號去黃埔睇戲，於是當場被捕。」另一個作品就畫出了當天的6張電影海報。

關注婦女性暴力協會近月在油麻地「480.0性別x藝術空間」舉辦《待續T.B.C. — 倖存者故事展覽》。（余俊亮攝）

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關注婦女性暴力協會早年開展賽馬會 「童理撐」 性暴力受害人社區教育計劃，近月舉辦《待續T.B.C. — 倖存者故事展覽》，由四位本地藝術家包括何倩彤、劉曉彤、黃鈺螢、謝曉陽，以情感、人性主導的詩詞和藝術創作回應反性暴力事件，同時回顧反性暴力的倡議和運動歷史。

策展人：性暴力倖存者還有機會被「二次傷害」

策展人黃嘉瀛指， 今次是一個「議題行先」的展覽，尋找藝術家時以「信得過」為前提，着重看他們的個人經歷會如何轉化、處理性暴力事件。她指，性暴力事件倖存者處於散落、需被拼湊的狀態，求助本已困難，還有機會受到「二次傷害」；而受害人在事件中情感、身體受傷害，追討公義時卻要很理性，例如用字中要證明自己沒有邀請對方進行性行為，「唔可以發癲，發癲就覺得你唔可信。」

策展人黃嘉瀛指， 今次是一個「議題行先」的展覽。（余俊亮攝）

「好似要做完美受害人，先可以獲得協助」

黃提到，其中一個展品是一封藝術家本人寄給大律師公會的投訴信，事緣藝術家有次遇上露體狂，到上庭作證時用了「打飛機」這字眼，被對方的律師批評是「思想污穢」、又質問受害人為何沒有驚到哭泣，「好似要做完美受害人、要有適當performance先可以獲得協助。」她又指，展覽中一隅放了英文名為「Baby's breath」的滿天星植物，「意思係BB嘅頭一啖呼吸，每個倖存者其實都想重新呼吸、重新擁抱呢個世界。」