同志驕傲月｜教會結緣Gay Couple勇敢談「愛」：想推進就要搞婚禮

每年6月是同志驕傲月，碰巧剛上映的動畫電影《光年正傳》，因有同性接吻鏡頭引起熱議。

逾半世紀以來，世界多地都有Pride Month的慶祝活動，舊電影總愛把同志邊緣和悲劇化，然而飄揚的彩虹旗下，一對對同性戀人相識、相愛的經過其實平常就似你我。

侯詠釗和鄭子康是一對在教會中結識的同志戀人，疫情下他們選擇了以視像方式註冊結婚，形式簡單，家人也早已接納。沒有呼天搶地的情節，只是二人除了在晚上「爭被子」，生活上還有不少困難要一起面對；但就如他們合唱的聖詩，「珍貴夢與想雀躍再飛，更加懂得愛惜。」

「He is a rare find（他是我難得的遇見）。」新婚數月的丈夫這樣說道。

攝影：廖雁雄



本來正在工作的Alan（左），聽得阿康（右）彈琴後回頭又坐在一起，二人如往常一起合唱聖詩。（廖雁雄攝）

走入侯詠釗（Alan）和鄭子康（阿康）位於舊式洋樓頂層的家，天台上微風吹走悶熱，他們閒時又會種菜，住的不是甚麼豪宅卻很舒適；單位內Alan的工作枱旁是阿康的電子琴，牆上還有全港唯一一家同志教會「基恩之家」的彩虹旗。Alan是保險公司的技術項目管理主管、基恩之家的執事；阿康則是一名舞台和教育工作者、基恩之家的實習傳道人，二人背景迥異，走在一起卻沒違和。

「吸引到我嘅，一定唔係佢個樣啦。」阿康笑說，「我哋兩個都唔係睇樣。」Alan也附和道。他們指，二人最初是在教會相識，其後一度全無交集，直至兩年前Alan由美國回港、教友之間有飯局，二人才再次接觸。阿康說，飯局中覺得Alan「個人幾好」，於是之後單獨約他吃飯，展開了這個「愛情之旅」。

天台上微風吹走悶熱，Alan（左）和阿康（右）閒時又會種菜，他們住的不是甚麼豪宅，家中卻很舒適。（廖雁雄攝）

二人曾合力協助埃及同性戀者尋求庇護

Alan被讚「好人」並非無緣無故，適逢當時教會接收了一位來自埃及的男同性戀者，阿康和Alan希望提供協助，「同性戀喺埃及係好嚴重嘅罪，於是我哋從不同方面想一齊幫佢（埃及教友）……」阿康指，當時他們四出尋找不同組織，Alan更從「難民」途徑，透過證明該教友因同性戀取向受到家鄉逼害，替他成功「移民」到加拿大尋求庇護，「嗰段時間觀察呢個人（指Alan），覺得佢冇架子又熱心，好值得多啲認識。」

Alan則說，喜歡阿康因為他夠率真、不轉彎抹角，加上二人對信仰都很認真，「原來世上仲有另一個人咁serious，我覺得好難得……唔係星期日先去坐下、輕鬆下，而係會將生命奉獻……我好想畀一個家佢，有啲咩都想同佢一齊走呢段路程。」

輔導員一句助走出情緒低谷：出櫃也是對自己負責任

現時他們談「愛」可以輕描淡寫，但過往二人有不同經歷。Alan說，13、14歲時發現自己對男性身體有興趣，首次了解到自己可能是同性戀；其後他也曾交過女朋友，但就算多投契，他和女友的關係都只如朋友、「唔係嗰回事」，「開頭以為出到去工作、唔諗就自然就會冇事，但原來呢樣嘢一直侵蝕緊我內心。」Alan透露，當年埋頭工作只換來情緒問題，也曾想過自殺，幸在美國的輔導員對他說：「Come out（出櫃）也是對自己負責任。」到了23、24歲，他回港鼓起勇氣將事實告訴家人，用了多年時間終獲家人接納。

佢哋（家人）起初唔接受，因為覺得我做一個『直男』條命會容易啲，唔會畀人笑、攻擊，覺得我做返一個『正常人』會好啲。 Alan 基恩之家執事

試過向男生表白被拒 遭對方發起杯葛行動

對阿康而言，喜歡與男性一起玩的感覺則早於6、7歲出現，到10多歲時知道甚麼是「鍾意」，阿康曾向校內一個男生表白，豈料遭對方抗拒並發起杯葛，「中間都唔接受自己，加上當時返傳統教會，差啲都有去做『拗直治療』。」他坦言，對家人坦誠之前，要先好好處理自己的感受，「用時間講自己故事畀屋企人知。」

今年3月中，Alan和阿康決定申請美國猶他州的網絡結婚系統，遙距在家中進行視像婚禮，正式註冊成為伴侶。談到如無疫情，他們是否有想像中的「夢幻婚禮」、或之後會否補辦婚禮，二人稱，即使限制重重但希望能一起步入教堂，而這也是以推動LGBT權益為前題，「想推進社會發展就一定要搞婚禮，話畀人知我哋可以時，你都可以！」

嘆80至90年代港產片常有心無意地拿同志開玩笑

改編自「巴斯光年」、由彼思動畫製作室和迪士尼共同製作的動畫電影《光年正傳》近日上映，其中有一名女太空人Alisha與另一名女性結婚，出現同性接吻畫面；去年的超級英雄電影《永恆族》也講到一名角色Phastos在地球跟一名男性人類組成家庭、同樣有接吻鏡頭。阿康認為，80至90年代的香港電影常有心或無意地拿同志開玩笑，「製造嘅恐懼令嗰個年代生活嘅人好深刻。」

他指，其實不是要特別為同性戀議題「特別拍套戲」，而是如以上兩齣電影般，「手法好subtle（細微），少少就夠。」Alan則指，同性婚姻受法律承認與否，正是被社會文化和風氣所反映，而文化上各界都「有好多嘢可以做」。