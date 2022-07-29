疫下困境一人一經歷變故事　即興互動劇場釋放負能量

持續兩年多疫情，不少巿民曾面對搶防疫用品、居家隔離等突如其來的措施，表現出手足無措，甚至將情緒收於心坎，誤以為不知不覺已經過去，有劇團起在不同地區的社區會堂推行「一人一故事」互動劇場，由觀眾即場分享自己面對疫情的故事，演員再即時以戲劇方式呈現，讓觀眾一同反思疫情中的生活，鼓勵自我振作自強。



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演員即興演繹分享者疫下故事 回顧及學懂放下

主辦單位「愛生戲劇場」邀請香港戲劇治療中心合作，今月至下月20日在10個地區的社區會堂或中心舉辦「一人一故事劇場」，並且免費邀請觀眾入場觀賞。該劇場以以互動形式進行的即興創作，由觀眾分享其親身經歷故事，然後由演員及樂師運用形體、表情、聲音及音樂方式即興演繹故事，故事長度大約2至10分鐘，當中滲入一些戲劇治療元素，讓觀眾達到舒緩心理困擾及改善精神健狀況的效果。

導演陳鈞鍵表示，在這個疫情期間，很多人都面對不同的困難，停學、停工、社交距離、隔離令等，因而產生疏離、孤獨或抑鬱感覺，沒有給予自己空間靜下來，負面情緒如雪球般滾大，但其實只要靜下來後，便會發覺之前有多困難的處境，自己也有能力應付，希望觀眾透過這次互動劇場，舒發一下自己的負面情緒，從而鼓勵他們在面對任何難處時，都可以欣賞自己的能力。

陳又稱，曾在不同地區演出，見證過不少觀眾的感受或表現，有的不擅表達言辭，只能簡單表達感受。「有觀眾記得疫情第一波爆發，口罩都要排隊買，佢去藥房見到大排長龍，諗住想睇楚門口告示，反而畀人誤會係打尖，個下感覺係好難受。」演員當下立刻以抽象方式表達對方情緒直觀，讓他回顧之前感覺，學習放下及欣賞自己；若觀眾能夠在主持引導完整講出疫下生活，例如有母親回顧疫情禁堂食晚巿，母女相處時間增加，多了時間共晉晚餐，母親回憶時才想起女兒細心照顧其感受，開飯前每每打開她喜歡的電視節目播放，令她感覺很窩心。「有啲觀眾講講下會有情緒，沉默咗一陣，但我相信更多係感動。」

劇場今月起至下20日在十個地區的社區會堂或中心公演，觀眾何免費入場觀賞及分享。(受訪者提供)

他期望分享者透過講故事面對壓力，由當初以為在疫下無法處理的感受或事件，經回顧現身邊有好多人會主動關心，亦可透過今次互動劇場紓壓，從而關注自己的精神健康狀況。有興趣免費入場的觀眾，可瀏覽「愛生戲劇場」facebook專頁查詢公演日期。