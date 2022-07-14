無伴奏音樂劇探討兩代矛盾　導演不避社運元素：只係呈現事實

父親與子女的微妙關係，在經典文學、流行文化中都不時會有討論，到底我們是在何時開始與父親變得疏遠、兩個年代的人是何時多了一面隱形牆壁的？

資深舞台劇導演李健文近日再次創作具「香港地」情懷的原創劇，繼過往將劇本設定在元朗圍村、已清拆的大磡村，今次再取景長洲，探討在父親形象強烈的環境之下，受社運、疫情衝擊，兩代人的矛盾鴻溝如何再度加深。舞台劇中的音樂均靠無伴奏樂隊（Acapella）即場演唱，劇場亦會邀請觀眾參與，一起探討應如何處理父子之間面對的人生抉擇。

攝影：羅君豪



劇團「Epictudio排場好戲」近日再度推出原創音樂劇場《老豆，我係你個仔！》，探討父親與子女的微妙關係。（羅君豪攝）

劇團「Epictudio排場好戲」近日再度推出原創音樂劇場《老豆，我係你個仔！》，導演、編劇及藝術總監李健文早年亦曾推出《老豆，我已經三十歲》、《老豆，我返嚟食飯》，由於自身經歷，他希望探討父子之間的「心理障礙」，「留意到身邊朋友，即使到40幾歲，同老竇仍然冇乜兩句……近十年前我哋兄弟姊妹同行動不便嘅老豆去旅行，返到酒店要沖涼，邊個同佢沖呢？」他形容，那次可能是他人生唯一一次會替父親洗澡，「明明細個時老竇會幫個仔沖涼，但到成年人，原來兩個咁強血緣關係嘅男人，又唔係嗰回事。」

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「要諗點樣做男人時，最先會諗到自己老竇」

三套劇分別設定於元朗圍村、大磡村和長洲的家庭發生，李健文指，三個地方中「父親」的形象普遍較強，因此較易表達矛盾，其中涉及的元素也稍有不同。如第一套關於兒子「三十而立」，「男人去到某個年紀，事業有成、開始組織家庭，要諗點樣做男人時，最先會諗到自己老竇。」亦有透過重現已清拆的大磡村寮屋區，探討人的生存和生活空間。今次取景長洲，則因李健文早年看過報導，有在中環工作的年輕人因感到生活過於勞碌，「移民」到長洲居住；李認為在此時代中，長洲正好體現新舊交替的交接。

「事實上兩代人自2019年都喺呢個問題（社運）上糾纏，克服唔到都係事實，我只係呈現事實。」李健文說。（羅君豪攝）

三套劇的時期最遠相差幾乎十年，李健文指，每次也因應不同香港發生的事、年青人的反應，來決定將甚麼元素放入劇中，就如今次，包含了很多人不願、或不敢提及的社會運動元素。劇中女兒一句「當權者為所欲為」、父親回應「冇共產黨打贏日本仔邊有香港」，寫實又引起共鳴。「因為係事實，我唔係評論，只係陳列出嚟。」李表示，劇本在去年完成，社運、疫情等漫天風雨，兩代人的溝通問題卻是恆久現象，沒有錯與對，「打唔打針、中咗招點算都會嗌得好犀利……事實上兩代人自2019年都喺呢個問題（社運）上糾纏，克服唔到都係事實，我只係呈現事實。」

導演：音樂劇不能為觀眾提供解決方法

李健文又指，音樂劇不能為觀眾提供解決方法，「基本上唔會教任何方法，每個人都唔同，但會唔會畀到少少勇氣，返屋企之後行多步做少少嘢？」即使可能是微小如「陪阿爸睇戲」、「打下麻將」。他又表示，音樂劇在JCCAC的黑盒劇場進行，其中一場會鼓勵觀眾站起來參與，某程度有象徵意義，皆因大多數情況，溝通問題的主動權都在子女身上。

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表演無樂器伴奏成最大挑戰

劇場的音樂指導Kathy Leung指，整個表演沒有樂器伴奏、全由人聲演繹，是今次劇場的特色，同是亦是最大挑戰。她形容，樂隊的成員來自「五湖四海」，音樂背景各有不同，例如有人聲線較柔弱，就需要進行相應的聲樂訓練讓其「把聲出啲」；而隨着劇中角色的情緒因對白調整，音樂亦要配合整個氣氛，Kathy認為，樂隊與演員之間的磨合是一個有趣的互動和合作，「人聲係人出世就有嘅樂器，係表達情感最自然、自由的管道，而戲中亦係講緊人好真摯嘅感情 。」

飾演「老豆」的演員張惠康和「三女」陳樂頤亦指，現實中他們也有面對與兒子、長輩的溝通問題，劇本以插叙形式進行，他們飾演不同年紀的角色時難度很高，但也因此深有體會，如其中「撒骨灰」一幕，令他們回家後更珍惜眼前的家人。