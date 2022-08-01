父親自費50萬為聽障女兒植人工耳蝸：照顧佢係我快樂泉源

「我今年6歲，鍾意睇書、游水、攀石……」6歲的琋迪現時能對答如流，但她曾經是一名有嚴重聽障的兒童。為了不想錯過女兒的學習黃金期，數年前琋迪父親自費50萬元，讓當時只有2歲多的琋迪植入人工耳蝸；其後經過學校、家長的多番努力，琋迪的語言能力才有今時今日的成果。

訓練聽障幼兒並不容易，但父親坦言，照顧琋迪已成為了他的快樂泉源，而他最享受的，是二人一同由家中前往學校的8分鐘。



政府資助輪候期約一年 父母決意自費

人類各種知覺感官中，聽覺發展比視覺更早，對有聽障的幼兒來說，早期訓練十分重要。眼前的琋迪看起來和同齡小朋友無異，只不過她的頭上多了一個人工耳蝸設備，幫助她走出無聲世界。爸爸梁先生憶述，琋迪數個月大的時候，在母嬰健康院中被診斷出兩邊耳朵分別有輕度至中度聽障，然而後來再做聽力檢查，竟發現琋迪雙耳聽力逐漸下降，變成了嚴重聽障， 「120至140分貝，即係飛機、工程聲都聽唔到。」

得悉女兒的情況後，梁先生和太太感到十分心痛，並指當時只剩下人工耳蝸這個選擇。雖然政府每年會資助一定數目的人工耳蝸手術及裝置，惟輪候時間需約半年至一年，為了不錯過她的黃金學習期，於是梁氏夫婦選擇了自費50萬元為當時只有兩歲多的女兒進行雙耳植入手術。手術歷時數小時，但女兒如此年幼，加上她一邊耳朵做完手術後止不住血，那段時間父母憂心如焚。幸好的是最後手術成功，琋迪復康之路也很順利，不久後便入讀位於土瓜灣的白普理幼兒中心。

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開導女兒不要介意：人工耳蝸好似近視戴眼鏡

梁爸爸指，學校平日為不同程度聽障的小朋友提供聽、講、讀、寫訓練，亦着重要家長參與課堂，讓他們回家後也擔當老師，應用相關技巧為子女做訓練，例如是導讀故事書、讓小朋友透過四格圖畫完整說故事等。爸爸又指，女兒即將升讀主流小學，一家人早前已開導女兒，讓她不要介意需佩戴人工耳蝸設備，「我哋話，就好似我近視要戴眼鏡，佢要戴嘅都只係輔助儀器。」

「由起初覺得時間好難分配，慢慢開始有享受嘅感覺，甚至𠵱家照顧佢係我嘅快樂來源。」梁爸爸指，一家人住處離琋迪學校不遠，他平日最珍惜送女兒回校的8分鐘路程，「睇下地上嘅蝸牛、毛蟲，見到工人整路又傾下偈。」梁家另有3個孩子，分別有漏斗胸、羊癇、濕疹等問題，爸爸指，雖然他們與其他人「有少少唔一樣」，但希望子女能不要介意，「搵啱自己嘅路行，我已經係拍爛手掌。」

（左起）香港聾人福利促進會白普理幼兒中心主任韋秀珍、琋迪、梁先生及香港聾人福利促進會署理教育服務協調主任譚啟昕。（呂諾君攝）

香港聾人福利促進會白普理幼兒中心主任韋秀珍指出，學校進行訓練時方向是「先理解、後表達」；她指出，健聽的小朋友在1歲前也是「乜都唔明」，靠父母言語、指示上各種豐富輸入，如向嬰兒說「媽媽抱抱」等語句，才慢慢學習明瞭，而學校以1比6至1比7的師生比例，平日會用不同方式進行密集式訓練，其中包括遊覽活動、以動作來輔助發聲的伸展操等。「聽障小朋友其實好有潛質，只不過要比一般健聽小朋友投入更多時間。」韋秀珍指，校方堅信小朋友語文能力發展十分重要，家長的參與可事半功倍，而科技儀器的進步也提供了不少幫助。