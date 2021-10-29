耳鼻喉科見醫生等3年　診所助加快配助聽器　99歲嫗終聞兒子聲音

公立醫院專科門診輪候時間長一直為人垢病，其中耳鼻喉科最新輪候時間最長達到3年，新症病人想見醫生一面難若登天。醫院管理局在去年10月於3個聯網特設「耳鼻喉專科綜合診所」，60歲以上的穩定新症病人可以在輪候見醫生期間，先獲護士和聽力學家接見，加快配助聽器的時間。

99歲的馮婆婆是首批受惠的病人，她的兒子于先生直言，媽媽以往聽不到他人說話，又聽不到電視節目的聲音，「就發忟憎」；戴上助聽器後，她重新接通世界的聲頻，洋洋盈耳，「去飲茶我哋點咩嘢畀佢食，佢會聽到，佢會開心。」



綜合診所護士為長者做耳部檢查。（瑪麗醫院提供）

醫管局公布最新的專科門診輪候時間，在2020年10月1日至今年9月30日，耳鼻喉科穩定新症最長輪候時間為154周，亦即接近3年，重災區是九龍中醫院聯網。

最長輪候期為78周的港島西醫院聯網在去年10月起開設「耳鼻喉專科綜合診所」，以便病人在等待見醫生的期間，可以先獲護士和聽力學家接見，加快配助聽器，改善等候期間的生活質素。

左起：瑪麗醫院聽力學家譚志謙、瑪麗醫院耳鼻喉科部門主管黃懿行、東華醫院病房經理吳玉珊。（瑪麗醫院提供）

瑪麗醫院耳鼻喉科部門主管黃懿行醫生表示，長者有聽力問題，最常見的原因是耳窩或神經線退化，聽障會影響身心，包括過馬路時出現危險、與人溝通時聽不清楚，部份長者可能會感氣餒、自卑，甚至會抑鬱。

黃懿行稱，綜合診所會接收60歲或以上、雙耳聽力下降的病人，其情況需持續超過一個月，並非急症，醫生會審視轉介信內容，揀選合適的病人轉介見護士，約2至3周已可會面，再於2至8周後見聽力學家，而醫生亦會於輪候期滿時再為病人診症。她稱，在穩定新症中，約有一成病人符合條件接受綜合診所服務，診所有3至4名護士及7名聽力學家提供服務，過去一年間已服務2868人。

今年99歲的馮婆婆（前排中）在戴上助聽器後，終於聽到兒子（前排左一）的聲音，心境亦變得開朗。（瑪麗醫院提供）

東華醫院病房經理吳玉珊表示，護士會負責為病人做基本聽力評估、清潔耳道去除耳垢，如檢查期間發現病人有發炎、「流耳水」等問題，會即時轉介予醫生跟進，病人毋須再排期。

當病人配好助聽器後，護士亦會教導病人如何佩戴、適應和保養助聽器。她強調，護士已先接受專業訓練，理論和實踐課的內容由醫生制訂，亦需通過考核，惟直言最難是學習如何使用顯微鏡去清理耳垢，花了數個月才掌握得到。

以往病人需等2、3年才見醫生，再輪候多數個月才能見到聽力學家，瑪麗醫院聽力學家譚志謙坦言，昔日見到病人時，大多病情已經轉差，不少家屬都指病人本身很開朗，但近兩年變得「好靜」，「成日唔同人講嘢，因為佢聽唔到，成日要人重覆，佢都覺得尷尬。」

今年99歲的馮婆婆是較為幸運的一個，她在7、8年前出現聽力問題，去年因頭暈而求醫，獲轉介至耳鼻喉科門診，輪候3個月後適逢綜合診所投入服務，她獲安排見護士，發現她有「深度感音神經性弱聽」，需戴助聽器。吳玉珊稱，起初為馮婆婆做聽力評估，在120分滿分的問卷中她只取得17分，戴上助聽器後則躍升至57分，雖然仍未合格，但聽力已有明顯進步。

馮婆婆的兒子于先生指，以往需要在媽媽身旁揚聲說話，媽媽才能聽得清楚，較為辛苦，如今情況有所好轉。而馮婆婆戴上助聽器後，世界不再悄然無聲，心境亦變得開朗，「未戴助聽器，佢根本唔知（電視節目）講咩，就發忟憎；戴咗好啲，去飲茶我哋點咩嘢畀佢食，佢會聽到，佢會開心。」

醫管局去年10月起於港島西、九龍西及新界東三個聯網設立耳鼻喉專科綜合診所，今年10月擴至港島東及九龍東，並計劃明年在其餘兩個聯網開設。