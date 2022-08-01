香港板球前港隊代表轉跑道任九巴車長　遇乘客欺凌灰爆一度辭職

香港社會鼓吹多元化，但排斥、欺凌、偏見仍然存在。一名曾助香港板球隊在亞洲盃奪冠的巴基斯坦裔港隊功臣因背傷退役，今年初成功轉跑道任職九巴車長，然而他駕駛早更車第四天，疑因膚色被乘客責難「九巴請埋呢啲人」、「你開得好慢呀」等冷言冷語，一度心灰意冷想辭職，幸獲本地車長首星期陪伴當更反擊不合理批評，成功留任至今，他坦言：「香港肯努力就有機會，最開心係放工可以返去湊小朋友。」



2014年加入香港板球男子隊受訓 助港隊亞洲盃奪冠

現年27歲的Ehsan Nawaz（伊山）生於巴基斯坦，07年隨家人移居香港定居，一直在本地學校讀書，其板球天賦在香港被發現，2014年加入香港板球男子代表隊受訓，先後參加2014年ACC職業聯賽、2018年亞洲盃以及2019年ICC世界板球聯賽乙級聯賽等，曾助球隊在亞洲盃中戰勝阿聯酋奪冠，惟之後因嚴重背傷在2019年退役。他考慮生計問題一度擔任外賣車手長達3年時間，至去年底因成家立室及首名兒子即將出世，被家人勸喻駕駛電單車不安全，同年12月正式投考九巴車長。

伊山本身擁有電單車及私家車牌，但一直誤以為投考車長必須通過中文筆試未有嘗試，至身邊有好友成功投考車長後告知，只需操基本廣東話及懂得閱讀英文便可，於是報名進入九巴學院接受為期20天的培訓，當中包括駕駛4條指定路線，通過運輸署泊位、掉頭及路試等考牌試煉，至今年1月6日首天當更，主力負責80號巴士路線，每日早上5點抵達車廠，清晨5時半在美林巴士總站開出第一班車次，至下午3點前下班。

乘客冷言冷語感灰心 獲夥伴車長力撐

伊山稱首日駕車時雖然有少許緊張，九巴安排「夥伴車長」跟車，一直未有大問題，惟他對乘客上車時向他投以異樣目光後，以及車廂內竊竊私語感到不舒服，但一直說服自己給予時間適應，直至第四天正式開始獨自當更後，乘客上車時肆無忌憚向伊山表明「九巴請埋呢啲人揸車」，下車時又嫌棄「你開得好慢呀！」質疑其駕駛態度，他因不想因膚色及種族被奚落，落更後一度打算向公司辭職。

上級獲悉後，再派首3日跟車的資深車長江哥陪伴當更，當遇上乘客不合理批評時替他出頭反擊，「車長都係載你哋去目的地，人哋符合公司規定準時去站頭喎！」成功令乘客收口，之後第五至第七天再沒有人惡言相向，江哥亦順利完成任務功成身退，讓伊山獨當一面繼續駕駛80號路線至今。

江哥表示，車長面對乘客不合理批評，只要平心靜氣不理會便可，相信針對伊山的惡意評擊只是個別事件，而他擔任「夥伴車長」5年多，培訓逾百個新人，反而特別欣賞伊山性格樂觀，即使廣東話不流利，亦主動及願意與其他車長溝通，有問題亦會主動向人請教，「同佢傾計都會笑笑口，冇乜負面情緒，佢同所有車長都一樣，有足夠培訓同通過所有考試先可以開車，可能香港人有壓力，先有個別乘客咁樣話佢。」

當車長後成功兼顧家庭及工作

伊山的首名兒子兩個月前出世，他坦言早更車長的工作，令他可以在家庭工作兩者之間兼顧，「𠵱家每日最開心就係收工，返去湊到仔仔。」他更在空暇時間加入九巴足球隊及重拾板球練習，認為少數族裔只要肯努力，在香港有立足之地。「媽媽好自豪，同人講我個仔揸巴士，其實香港肯努力就有機會，大部分香港人都唔會歧視其他族裔。」

現時九巴大約有10多名少數族裔人士任職不同崗位，包括車長、維修工、客戶服務大使等，其中九巴在較多少數族裔人士聚居的元朗，將不同乘車路線翻譯成烏都語及尼泊爾語言，並聘請非華裔顧客服務大使在現場講解，推動社會共融，不排除日後再擴展至其他地區。