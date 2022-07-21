九巴學院成立　將增辦巴士路線策劃、巴士營運編制等新課程

九龍巴士今日（21日）為九巴學院（KMB Academy）舉辦成立典禮，為本港首間獲資歷架構認可為專營巴士維修人員及車長提供專業訓練課程的機構。現時有兩個課程已納入「資歷名冊」第二及第三級別，九巴主席梁乃鵬表示，學院未來將發展更多專業課程，包括巴士路線策劃、巴士營運編制、人員編更等，並展開與大專院校合作，培育更多人才。



巴士維修及巴士駕駛證書兩課程入資歷名冊

九巴學院原擬於年初舉行成立典禮，由於第五波疫情，延至今日舉行。在揭幕儀式後，九巴即舉行第一屆技術訓練生及第二十三屆駕駛證書課程畢業典禮，分別有11位及16位學員畢業。

學院開辦的「巴士維修證書課程」及「專利公共巴士駕駛證書課程」已通過學術及職業資歷評審局的評審，分別獲納入「資歷名冊」第二及第三級別，九巴表示，這代表九巴學院教授的課程內容、質素及教學模式在評審局的質素保證下，取得國際性的肯定。

學術及職業資歷評審局主席陳仲尼致辭時表示，樂見九巴學院通過兩大課程，將專業駕駛及維修知識傳授予下一代，透過專業訓練，進一步強化巴士營運的安全水平。他指近年有更多年輕新血加入公共運輸行業，「期望學院的畢業生可以肩負重任，為本港運輸行業作出更多貢獻，推動社會向前發展。」

九巴學院由今年1起，教授獲資歷架構第三級別的駕駛證書課程，至今已舉辦第23，九巴副主席陳祖澤（前排中）向學員頒發畢業證書。（九巴提供圖片)

九巴主席：將與大專院校合作培育更多人才

九巴主席梁乃鵬感謝評審局的認同，以及公司和各部門同事的不懈努力，同時感謝兩大巴士製造商Alexander Dennis和 Volvo Bus在九巴學院成立過程中給予寶貴意見。他表示，學院未來將發展更多專業課程，包括巴士路線策劃、巴士營運編制、人員編更等，並展開與大專院校合作，培育更多人才。

九巴表示，學院原擬於年初舉行成立典禮，由於第五波疫情遂延至今日。運輸及物流局局長林世雄及運輸署署長羅淑佩都有出席及參觀學院，林世雄坐上車長駕駛模擬訓練室，一嚐揸巴士感受。九巴董事會副主席陳祖澤、非執行董事雷禮權、獨立非執行董事曾偉雄，以及董事總經理李澤昌陪同嘉賓參觀。

巴士維修課程學員資歷獲巴士製造商認可

九巴表示，完成巴士維修證書課程的學員，將取得相關的認可資歷，以及歐洲兩大巴士製造商ADL及Volvo的巴士專業維修證書；修讀專利公共巴士駕駛證書課程的學員則在受訓期間，必須完成包括運輸署的公共巴士司機職前課程及駕駛考試，並通過導師的評核，達到九巴的標準後，才正式成為車長。