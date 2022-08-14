《每當幻變時》相隔44年推新版本　港人在廣東歌中尋找共鳴

「懷愐過去常陶醉，一半樂事，一半令人流淚」填詞人盧國沾先生於1977年寫了這首《每當變幻時》主題是人生變幻無常，但面對無常我們更應樂觀適應。但是當你日漸長大，才發現人生不一定一半樂事，反而令人流淚的事所佔的比例更多。每一首廣東歌都有它的生命和情感，影響每個世代的香港人。



猶記得數年之前，大家還在說香港「樂壇已死」，不少人紛紛投入K-pop的懷抱。但是近年情況出現逆轉，特別在過去兩三年，樂壇百花齊放新人輩出，加上不同形式的音樂類型，令香港人的目光重新投放在本地樂壇，並嘗試在「廣東歌」之中尋找共鳴。



文： MWYO 青年辦公室傳訊經理黃清兒



舊曲穿越時空 打入00後中學生樂迷群

對於香港人來說，我們對廣東歌有一種情意結。商台節目《903廣東歌關注組》的出現也因為「樂壇已死」， 叱咤903新晉DJ阿酸，每星期都會帶着錄音神器，走到街上「扑咪」，紀錄中學生的心聲。「我的角色就係負責訪問不同嘅中學生，叫佢哋拎個手機出嚟，睇吓佢哋個Playlist有咩廣東歌！我走落街，求其捉啲同學仔，原來佢哋都聽廣東歌喎，佢哋都識林家謙、識MC（張天賦）、識Mirror，其實個說服力，會比起我講大好多囉，樂壇係咪死，由佢哋 Prove（證明）番俾你（聽眾）知！」

讓阿酸感到驚訝的是，這班千禧後出生的男男女女，不只鍾情於本地樂壇的新歌，反之他們各有所愛，有人迷哥哥（張國榮）梅姐（梅艷芳）、也有人喜歡陳百強與Beyond。他們與這些巨星生於不同時空，但他們的歌曲似乎有一種魔力，將兩代的人於今天相遇相知。 同時，香港電影亦令這群學生，重新認識廣東歌，「好多學生都話，睇完《梅艷芳》呢套戲之後，佢哋就認識咗《夕陽之歌》、《壞女孩》，佢哋同屋企人亦都多咗話題，就係因為梅艷芳、因為廣東歌。」

《903廣東歌關注組》 自2021年九月開始播出，每當提到自己一手一腳製作的節目，阿酸總是喋喋不休：「原來真係有一班中學生，好鍾意聽廣東歌，同埋佢哋好犀利㗎，全部有各自嘅門路去宣傳廣東歌，書法又有、畫畫又有、甚至有啲中學生，佢哋自己睇完個MV，好有感覺，然後就續寫故事！」

節目的主要訪問對象是中學生，但早前受到第五波疫情影響，不少中學停課，阿酸便走進了大學校園，傾聽大學生與素人的心聲，阿酸憶述：「印象都比較深刻嘅，就係有一位做刺繡嘅，佢點樣用刺繡嚟宣揚廣東歌，就係聽完首歌之後，佢好有畫面，佢就真係一針一線，去做番嗰個刺繡出嚟！咁我就見到咁多五花八門嘅嘢都幾得意，咁所以就想介紹俾大家聽。」

自小與電台結緣 阿酸：電台係其他媒體代替唔到

眼前的小妮子性格爽朗直率， 鏡頭前自信滿滿，背後亦謙虛有禮，阿酸認為這亦是成為DJ的重要條件，「有個前輩同我講，你做DJ把聲好甜，係咪實有人鍾意你？你好靚仔係咪實有人鍾意你呢？唔係，其實佢哋鍾意你，係鍾意你嘅性格！」

阿酸從小聽商台節目長大， 對電台產生濃厚的感情，最喜歡就是聽森美小儀的《架勢堂》，「有一段時間《架勢堂》就轉咗去朝早，上緊堂無得聽點算呢？聽唔到佢哋把聲我全日都會唔舒服，於是我做咗樣嘢，以前中學女仔成日著長袖冷衫，我就將MP3機收埋喺袖口位，然後將耳筒線穿過手袖，再戴上耳機，伏喺枱上，一隻耳聽森美小儀、一隻耳聽書，哈哈哈！」

想不到小時候的夢想，長大以後終能實現。現時，阿酸主要負責三個節目，都跟廣東歌緊扣在一起。回顧樂壇近年起起跌跌，阿酸坦言電視台的選秀節目，以及組合MIRROR的出現，的確帶動大眾更關注樂壇。而社會氣氛亦令不少人希望在廣東歌中找到共鳴，「當成個社會，有多嘢未必能夠由我哋把口去講出嚟嘅時候，可能用音樂就係一個途徑，去抒發好多嘢。一首Hit嘅歌，我聽緊嘅時候，喺香港某個角落，原來都有另一個人聽緊，同樣被呢首歌觸動，咁就證明咗，我哋唔同嘅人有個Connection（連繫）喺度。」

阿酸希望透過歌詞及旋律，陪伴聽眾度過喜與悲，而「陪伴」正是電台的一大特色，令它不致淹沒在時間洪流中，「我明白啲人而家成日話，呢個世界上，你要出聲、要發聲，要講嘢俾人聽嘅途徑有好多，尤其係internet（網絡）嘅興起，但係電台有一樣嘢，係其他媒體代替唔到，就係24小時嘅陪伴，咁所以其實係唔會沒落！」

阿酸：「你抬頭你望一望個天，你就會發覺原來你身邊嘅人，同你經歷緊同一樣嘅嘢，所以我們並不孤單。」（受訪者提供圖片）

點一首疫情下的歌

過去數年香港接連爆發前所未見的社會運動和新冠病毒疫情，加上生活和學業壓力等其他因素，使青年身心健康發展面臨嚴峻的挑戰。當大家都困在這個城市當中，廣東歌似乎起了一個紓緩和打氣的作用，特別是過去兩三年，香港人在疫情的陰霾下特別容易感到迷惘。如果要用一首歌總結疫情下的香港，阿酸想起了Luna Is A Bep的《每當幻變時》，歌詞是這樣寫的：「變化了有變卦了，很多東西都分析不了…到海角都不怕，天際都不怕，同一天空下，可會都牽掛，經得起變化。」

阿酸一面點頭哼歌一面道：「面對種種嘅改變嘅時候，係乜嘢令到我哋覺得，我要繼續生存落去生活落去嘅勇氣，就係喺同一遍天空下。你抬頭你望一望個天，你就會發覺原來你身邊嘅人，同你經歷緊同一樣嘅嘢，所以我們並不孤單。同埋呢首歌呢，其實係向《每當變幻時》呢首歌致敬，講緊《每當變幻時》已經係1977年嘅作品啊，當年嘅人有呢個諗法，佢哋要經歷好多唔同嘅改變 ，其實要面對轉變呢樣嘢，係我哋每個人都一定要經歷，無論係邊個時代！」

上世紀七十年代，有不少描繪小市民生活的廣東歌；一直到2021年，有多首歌記載着港人離家的哀傷，廣東歌其實一直在記錄時代的轉變，也有治癒人心的作用。歌詞裏面的故事就像你和我的日常寫照，一起感動一起抱擁，沿途高低伴着走過考驗與消磨。 假使世界原來不像你預期，留下來的人都要好好地過。

願樂壇不死，我們繼續擁抱新聲音，保育廣東歌文化，訴說屬於香港的故事。