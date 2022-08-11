單親媽媽退休感迷失　手作細藝尋回自我：得到滿足感唔再自覺廢人

活到學到老，你能預想邁入50歲後會怎樣生活？育有兩個子女的芳姨因中年時家庭變故，獨力把孩子湊大，到她五十多歲退休時，突然感到迷失：「感覺冇咗自己，想搵返屬於自己嘅生活。」機緣巧合下，芳姨接觸手作尋回自我，今日她更寄語同路人：「年齡唔係問題，重要嘅係心境，如果有想做嘅事就去試」。



芳姨於五十多歲退休時，突然感到迷失：「感覺冇咗自己，想搵返屬於自己嘅生活」。機緣巧合接觸手作令她尋回自我。（梁鵬威攝）

人到中年歷巨變 離婚後獨力把孩子湊大

五金、電子及玩具廠都是芳姨年輕時曾工作的地方，現時68歲的芳姨可謂人生大半都在工作中度過。由於芳姨年幼時，正值政局不穩，媽媽便把其交託於奶奶照顧。芳姨在奶奶嚴格管教下長大，平日慣常以學校、工作地及住所三點為一線生活，芳姨鮮有自己的社交圈子，使其性格變得內向。人到中年，芳姨人生再歷巨變，因與丈夫不合，兩人離異，芳姨需要獨力把孩子拉扯長大。

芳姨中年再歷巨變，因與丈夫不合，兩人離異，芳姨需要獨力把孩子拉扯長大。自此奔波於照顧家庭及生計，失去屬於自己的生活。 （梁鵬威攝）

為生計奔波 退休頓失方向

為了生計，芳姨只能到處找工作，後來找到一份小食店女工的工作，惟這對向來內向的芳姨來說是一個挑戰：「好似到四五十歲先入返個社會咁，接觸返啲人。」芳姨在小食店一工作便是十多年的時間，孩子亦漸漸長大投身社會。在芳姨五十多歲時終正式退休，惟這反令多年來以家庭及工作為先的芳姨頓時失去方向。

接觸手作成轉捩點 首個作品八達通套送女兒：佢用到𠵱家

後來在機緣巧合下，芳姨收到社區中心的宣傳單張，見到有不同類型小組可以參加，便試著參與。在試過種種活動後，芳姨發現對手作有較大興趣。「我第一個整嘅八達通套就畀咗我個女用，佢用到𠵱家。」芳姨稱透過活動，漸漸認識到更多志同道合的朋友，性格亦開朗不少：「覺得自己唔係廢人，將啲散修修嘅嘢用手工加工得到啲滿足感」。

我第一個整嘅八達通套就畀咗我個女用，佢用到𠵱家......將啲散修修嘅嘢用手工加工得到啲滿足感，覺得自己唔係廢人。 芳姨

享受過程參加市集賣出成品 芳姨：好似上咗癮咁愈整愈多

對於芳姨來說，手工不單單令她重建社區圈子，亦是一個療癒過程，讓自己停下來，集中去做一件事：「好似上咗癮咁，愈整愈多，一開始送畀朋友，後來朋友都太多，但我又好享受整嗰個過程。」在社工建議下，芳姨參加了市集，把八達通套、散紙包及編織公仔等成品賣出，讓其他有興趣的人帶回家。近年來 ，大眾的環保意識有所上升，芳姨亦不例外，故除以往舊有的手作產品外，她更使用紙包飲品、鋁罐及薯片包裝加以轉化至各種用途，如小花盆及儲錢箱等。

對於芳姨來說，手工不單單令她重建社區圈子，亦是一個療癒過程，讓自己停下來，集中去做一件事。「好似上咗癮咁，越整越多，一開始送畀朋友，後來朋友都太多，但我又好享受整嗰個過程」。（梁鵬威攝）

芳姨亦參加了即將舉行的細藝大笪地2022，此活動是由社企尊賢會和「網絡人情果互助圈」計劃主辦的全港首個50＋人士市集，有興趣的人可到訪尊賢會網站了解更多。

年過六十的Candy於2018年誤打誤下成為生死教育的義工，後驚覺原來生死並未如想像中簡單。（梁鵬威攝）

另一位參加活動的是年過六十的Candy，她於2018年誤打誤下成為生死教育的義工，在接觸到相關議題時驚覺原來生死並未如想像中簡單，亦需要進行各種的準備功夫。「一個人死，係一家人嘅事」。後來Candy於一年得成立非牟利機構銀蘋果，她指坊間很多都單單說逝世，但甚少從生看死，故拼合以往自身上堂所學的知識，製作一套工作坊內容，以非洲鼓作包裝，讓生死由一個沉重話題以一個較輕鬆的形式討論。

Candy表示，非洲鼓可作一個討論嚴肅話題後的放鬆活動，既不用讓老友記學會看樂譜及節奏，容易上手，又可以讓他們有一個發洩空間。Candy在活動中準備了蓋棺之前桌上遊戲，盼能讓更多人們有機會了解有關生死的議題。

▼細藝大笪地2022資料▼



．日期：8月15日

．時間：上午10時半至下午5時

．地點：旺角麥花臣室內場館