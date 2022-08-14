惡菌入血全身痛如火灼　病人變主音重制人生：唔想再浪費一分一秒

金黃葡萄球菌是一種自然界常見的普通細菌，但細菌不停變異產生耐藥性，變得愈來愈惡，若治療不及時，嚴重會入血，甚至造成肺炎或敗血症奪命，一名90年後女生懷疑經常「通頂」令身體免疫力變差，3年前由尾龍骨不適擴散至全身劇痛入院，證實受金黃葡萄球菌感染入血，臥床長達一個月，全身痛如火灼不能動彈，日常生活亦不能自理，日後亦有後遺症。她形容那段時間人生沒有尊嚴，一度以為從此不能再下床，腦海浮現自殺念頭；幸好她在手背仍要「打豆」注射藥物之時，決意「重制人生」，拾起結他由最基本C Chord練起，「唔好畀一刻嘅情況抹殺人生其他可能性。」



尾龍骨疼痛後發病 全身劇痛入院檢查

「全女班」樂隊WHIZZ於2019年3月成立，主音王雨山、結他手 Moo、低音結他手Bowie及鼓手Jess均為90後女生，樂團以「時間飛逝、活在當下、享受享樂」作為信念，曾在中港澳青年樂隊大賽奪冠，代表香港參加美國芝加哥樂隊比賽，亦受邀在台灣及香港音樂節演出，年紀輕輕已嶄露頭角。4名女生走在一起，全賴王雨山在Instagram上牽頭相約；那年王雨山曾患重病，康復後「的起心肝」聯絡其餘3人，「唔想再浪費一分一秒」。

王雨山自中學時期對音樂有濃厚興趣，大學時期已四處教琴、教結他，同時獲不少演出機會，然而在2019年初，還是大學生的王雨山因常常「通頂」致身體免疫力變差，曾多次因「尾龍骨」位置出現不明疼痛而前往求醫。起初每次醫生只替她打強效止痛劑，中醫、跌打也未能找到原因。某晚凌晨，王雨山因全身劇痛被送入院，醫生發現她各種指數都有異常，「幾乎check晒全醫院有嘅設施、全身可以插喉嘅地方都插滿晒。」

入院一個月仿如植物人：好似生存就只係要嚟痛咁

當晚她在ICU病房中醒來時「唔知咩事」，家人也不在旁，身體痛得如被火灼，數天後可以轉到普通病房，仍然因發高燒、全身疼痛徹夜難眠，「感覺唔到自己隻腳郁唔郁到……每日淨係諗我喺度做緊咩、我之後仲可以做咩，好似生存就只係要嚟痛咁。」原來她體內受金黃葡萄球菌感染入血，尿液亦驗出含惡菌，醫生指以成年病例來說較為罕見，全身疼痛令王雨山失去行動能力，住院一個月的她猶如植物人般全天候由醫護照顧，包括要全祼「被洗澡」，「未嚟得切怕醜， （身體）已經畀人洗緊。」

王憶述，當時大小二便也要躺着用尿兜解決，曾因不習慣久久未能成功，當知道身邊多位醫護人員都在等待，令她更加緊張和尷尬；她試過不斷強忍、「唔想畀人見到嗰一刻」；亦不習慣被醫生視作研究病例，「一起身見到全部醫生圍住，好似畀人做實驗咁。」王雨山形容，患病一度令她感到十分挫敗，也有過自殺念頭；而她在床上唯一可做的是煲劇、也會聽音樂，讓心靈獲得一剎那的自由，「病好之後彈唔彈到、唱唔唱到？迷惘、無助同灰心……都諗過放棄，不如就咁算啦，呢個世界大把人彈結他好過我、唱得好聽過我，個世界都唔需要我啫？」

經過治療，王雨山休養數月後慢慢完全康復，同時重新練習、由零開始拾回音樂事業。（「WHIZZ」Facebook圖片）

憑歌寄意鼓勵放榜生自強

幸經過治療，王雨山休養數月後慢慢康復，後遺症是日後不能自然分娩，她開始重新練習、由零開始拾回音樂事業。她坦言，患病後有如「重生」，發覺能再次走路、吃到喜歡的食物已很快樂，這段經歷令她珍惜生活，促使了WHIZZ的成立，「以前我個人淨係得開心，亦覺得創作歌曲梗係要開心、要娛樂大家，但原來音樂發揮到『陪緊你』嘅角色，都係音樂嘅價值。」現時她們的歌曲不會避開負面情緒，反而直接表現，希望能與聽眾同行。王雨山又勉勵一班剛經歷JUPAS放榜的同學們，「入唔入到學校某程度上決定人生，但其實最多只係決定幾年，人生冇跟計劃走都唔一定好錯。」她指，不一樣的人生裏仍可以找到更多「發光位」，希望大家能「擁抱不能掌握嘅事」。