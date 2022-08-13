女人節｜胖裸女插畫冀打破身體焦慮　創作者望鼓勵「做自己」

「一張好看的自拍不需有腹肌，只需要你愛自己」。

根據「連登擇偶標準」，香港女生不能骨瘦如柴，要「有肉地」但又不可以胖，稍有超標、太高或太矮也一概「不合格」，但在本地創作者方迦南的畫筆下，滿身肥肉的紅髮女子「Gigi Fong」，可以自信地赤身露體肆意玩貓、食雪糕享受人生。本港插畫家方迦南指，「Gigi Fong」不光是要大家「擁抱肥肉」，更要學懂打破身體焦慮，「要信自己裏面有力量……喺冇化妝、冇任何外在嘢幫你加分時，企出嚟都係好高分、會發光。」



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以諧音「脂脂肪」創作人物 肥胖也可舒適愜意

「Gigi Fong」又名「脂脂肪」，是一個有着「士啤呔」、「麒麟臂」卻又常常祼體的角色，她的行為有點離經叛道，表情卻永遠流露舒適愜意。Gigi Fong的是年輕填詞人兼插畫家方迦南（Canaan）的滿意作品，然而方迦南小時候卻與筆下角色完全相反，「好聽老師話，『乖學生mode』好強……好渴求老師可唔可以錫我多啲。」她說，我們常為了獲得別人認同、喜愛而改變自己；不能「做自己」，很大程度歸因於此。

「Gigi Fong」繪本封面的靈感來源，來自方迦南躺在梳化上看到電視反映自己的模樣。（呂諾君攝）

方迦南憶述，Gigi Fong是在前年2月開始創作的。有天她躺在梳化上看Netflix，從電視黑畫面中見到自己倒影，「夾住個肚、夾住雙下巴，點解肥左咁多嘅？之後拎電話出嚟撳，IG見到水原希子（日本模特兒，以骨感身材見稱）條腰好幼，嗰刻突然好大恐懼。」方迦南笑說，那時在水原希子的個人檔案上按下取消追蹤，也遠離了社交平台上其他人節食、練abs（腹肌訓練）等內容，放下電話拿起畫筆，隨手畫出的就是一個自信地托頭側躺的Gigi，「佢嗰種『I don't care』嘅感覺令我好舒服。」

「佢（指筆下角色）嗰種『I don't care』嘅感覺令我好舒服。」方迦南說。（呂諾君攝）

坦承雙性戀後備受母親質疑：你鍾意男咪得囉

這幅插畫其後成為了她出版繪本時的封面，「以前我好驚畫身體，覺得要好啱比例、好準確，但我畫佢（Gigi Fong）時覺得啲線條可以好隨意。」繪本名為《你說不對》；方迦南指，香港有很多保守觀念，最接近的例子，可能是被家中母親批評這樣、那樣不對，「就算我哋心入面可能有很多新觀念、新想法想實行，但好似要不停拉扯。」例如是升大學時到底要選「專業」的建築系還是感興趣的環球中國研究，方迦南慶幸選了後者，讓她在到加拿大交流時接觸到有關女性、性別議題的課程，發掘到真正的興趣，也為日後的創作提供養分。

現時她敢於坦承自己是雙性戀，其間曾受母親質疑，「佢話：『你鍾意男又鍾意女，咁你鍾意男咪得囉。』」方迦南以自己曾參演的劇目角色比喻，這做法有如將其中一邊翅膀「縫埋佢」；而劇中的角色，最後不顧流血、疼痛仍堅持拆掉了所有縫線。

今年「女人節」推出的「Moon Bag 愉月禮品包」，袋上的插畫由方迦南創作。（呂諾君攝）

社會給予思想框架 強調應顯現自信一面

現代人常有身體焦慮、動輒就對自己身材不滿意；方迦南也因有擔任藝人助手，常要幫忙「啲相靚唔靚、啲衫瘦唔瘦」，也因此很注重自己和別人的身材、體態，「去到幫藝人諗出碟時，先發現瘦唔瘦、肥唔肥唔係重點，最重要係隻碟想表達咩訊息。」她認為，一直以來社會給予思想框架，令大家以為要很努力改變自己才會獲得認同；這種身體焦慮一時三刻間難以般抹去，因此要學懂「共存」，「唔係喎，原來我由冇眼紋時、十幾歲到𠵱家已經成就咗咁多嘢，成長、轉變咗咁多。」就如拍照般「Zoom out」，用別個鏡頭看自己自信的一面。

第五屆香港女人節（Women’s Festival Hong Kong）將於8月12日至21日舉行，今年活動主題是「A Womb Dialogue」，將圍繞子宮的對話，透過不同「女性」的生命體驗出發，檢視社會不同的面向，探討作為「女性」的各種可能性。有關WFHK 2022的詳情，有興趣可參考其官方網頁。



訪問場地提供：Kino @ Eaton HK