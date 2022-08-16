年輕媽媽的開掛人生　當禪繞畫導師開工作室：實現夢想是一種能力

每個人都有想要的理想生活，現年的24歲的桃桃也不例外。18歲便組織家庭，一年後誕下首名兒子，全職當家庭主婦，然而在親友或鄰居的眼中，年輕媽媽像原罪一樣備受非議，她困在家中無法渲洩，一度出現情緒低落，猶幸有一次社工轉介她接觸禪繞藝術，從此人生仿如「開掛」，不但被非牟利機構看中教畫班，去年她一口氣考取國際認可資格，早前獲邀在一個青年共創項目起動平台中成功選中，開設工作室，首度以基層身份教導專業人士如何透過晝畫釋放自己，回顧過去，她感恩沒有放棄追夢「珍惜過程，就算好辛苦，之後都會覺得係值得！」



現時24歲的桃桃育有一名5歲的兒子，年輕媽媽的身份在外界眼中總是有著不好的標籤。「係我大肚個陣，已經有唔少閒言閒語」，面對異眼目光，桃桃雖然想著自己已成年，能為自己及孩子負責，惟時間一長，亦難免產生不少壓力。（黃寶瑩攝）

年輕媽媽如原罪遭鄰里非議：唔明點解佢哋咁諗

現時的24歲的桃桃育有一名5歲的兒子，年輕媽媽的身份在外界眼中總有「未婚先孕」、「自己未定性，都唔會湊得好BB」等歧視標籤。「喺我大肚個陣，（身邊）已經有唔少閒言閒語，坐巴士有啲阿姨好鍾意講，唔好受，都唔明白點解佢哋會咁諗。」，面對異樣目光，桃桃雖然想著已成年，能為自己及孩子負責，惟時間一長，難免產生壓力。加上當時兒子是初生嬰兒，令桃桃精神緊繃：「會失眠，諗太多，BB幾時起身飲奶，又怕佢會有意外。」兒子出世後，桃桃心情更加低落：「嗰陣啲姑娘同我講，因為我啲開心荷爾蒙已經畀曬BB，所以會係咁」

與此同時，醫院社工見到桃桃年紀尚輕，產後遇上情緒低落問題，於是加以開導，對方獲桃桃早年有繪畫愛好後，便邀請她參加禪繞藝術興趣班。「當時社工同我講禪繞藝術入面冇對錯，我就諗係咪真㗎，邊有可能，係咪想呃我參加」，禁不住的好奇下，桃桃從此便展開禪繞藝的路途。

醫院的社工見到桃桃年紀尚輕，在產後又情緒低落，便加以介入。在得知桃桃有多年的繪畫愛好後，便邀請她參加禪繞藝術興趣班。「當時社工同我講禪繞藝術入面冇對錯，我就諗係咪真㗎，邊有可能，係咪想呃我參加」，在禁不住的好奇下，桃桃從此便展開桃桃禪繞藝的路途。（黃寶瑩攝）

禪繞藝術用具簡單，只要一張紙、一枝筆就可以創作，在有規律及一筆一畫構成圖樣的過程中，令她的壓力得以緩解，心境漸趨平靜，故後來時常利用照顧兒子的零散「Me Time」創作。

在兒子稍稍長大及有家人幫忙照顧下，桃桃曾於2018年再次投身社會，在一間餐廳任職待應，惟好景不常，餐廳於半年後結業，桃桃亦決定再度回家全職湊小朋友。「當時會覺得自己行緊回頭路，困喺屋企，又會覺得係出去做嘢個半年，發覺小朋友成長好快，返工會失去見證佢成長嘅時光，𠵱啲幾多錢都買唔返。」

當時會覺得自己行緊回頭路，困喺屋企，又會覺得係出去做嘢個半年，發覺小朋友成長好快，返工會失去見證佢成長嘅時光，𠵱啲幾多錢都買唔返。 年輕媽媽桃桃

網上分享心聲成開工作室契機

桃桃自言性格內向，不懂得表達自己，情緒十分壓抑卻無處發洩：「又冇傾訴對象，又唔會發洩落小朋友個度」，故她習慣於網上以藝術文字分享自己的心情，當中她最喜歡的一句是：「擁有夢想只有一種智力，實現夢想才是一種能力」。正是桃桃把內心世界化作藝術於網上分享，作品正好一間非牟利機構看到，邀請她幫忙寫藝術文字，進一步在畫班協助教學。「佢想我幫手教，但老師唔係要高學歷先做到？」桃桃對自己的能力感到質疑，所幸的是身邊人都十分鼓勵她去嘗試，而導師工作彈性，桃桃可以親自照顧兒子，於是便開始畫班導師生涯。

在成為禪繞畫班導師後，桃桃從中取得多人支持及成功感。亦透過禪繞藝術向他人分享自己的故事。桃桃於去年獲國際認證，正式開班授徒，近期亦開設工作室「桃手畫。挑手寫」。（黃寶瑩攝）

在成為禪繞畫班導師後，桃桃從中取得更多人支持及成功感。亦透過禪繞藝術向他人分享自己的故事。桃桃於去年獲國際認證，正式開班授徒，近期亦開設工作室「桃手畫。挑手寫」。上月更獲機會與 Cre8 By AIA合作，開辦禪繞藝術班作為員工康樂活動，教導保險經紀或內部員工畫畫。桃桃認為合作增加她的見識，除在教導專業人士禪繞取得成就感外，亦可以讓他們在從每日開會追數的緊繃狀況中釋放。「畫得耐會沉浸人生，（學識）對小事冇咁執著，個人會舒服得多」。

對於年少誕下兒子，桃桃直言從不後悔，反而努力想做小朋友眼中100分的媽媽。儘管桃桃基本把所有時間都給兒子，但她仍然認為不能埋沒自己所擁有的事物：「自己想點就點，要先尊重自己，人哋先會識尊重你」。