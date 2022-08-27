鄉郊垃圾站炎夏當值冇水冇電冇廁所　62歲食環女工：要行山坑取水

「如果你個工作環境係冇水冇電，大小便都要喺（垃圾）站內解決，呢個真係唔知去番咩年代。」全港共有超過1,000個垃圾站遍佈各區，其中878個垃圾站位處偏僻鄉郊，站內大多冇水冇電冇廁所，工作環境極其惡劣。有62歲女食環清潔工在屯門一個鄉郊垃圾站工作近5年，每日來回近3公里鄉村及行人路清理垃圾，不但要推着高於成人的垃圾桶負重上斜，還要額外步上山坑用垃圾剷多次彎腰舀水清潔，加劇身體勞損，試過輕微中暑，幸及時發現補救才未發生意外。有工會指隨着酷熱天氣日數逐年增加，若工人在鄉郊工作暈倒無人發現，後果不堪設想，促請食環署改善環境。



食環轄下84%垃圾站屬鄉村式收集站 大多冇水電供應

根據食環署提供資料，部門負責管理全港18區1042個垃圾站，其中164個屬永久垃圾站，站內設有更衣及飲用水設施，亦有電力設置啟動雪櫃或風扇，位處巿區或鬧巿，然而其餘84%、即878個屬鄉村式或臨時構築垃圾收集站，大多位於鄉郊地區，主要供鄉郊居民棄置每日的家居垃圾，由於面積大小及地理位置問題，大多沒有水電供應，目前大約有1,300名清潔工人在上址工作。

62歲的蘭姐九十年代起便獲食環署聘用為清潔工人，曾任職過屋邨或街道清潔工，直至5年前安排到屯門聯安新村鄉郊式垃圾站工作，每日早上7時許便要在屯門井財街垃圾站報到，之後便乘車到聯安新村開始清理站內垃圾桶，再推車沿路進入各處村路，將滿載垃圾桶推回垃圾站內，完成後便要開始沿村外青山公路大欖段，一直往大欖涌路掃至海關學院對開，中午用膳後休息一會，又要沿青山公路上斜，由康輝路掃街至小欖精神治療中心對開，粗略估計全日至少步行2.7公里，沿途見街掃街，見桶清桶，在太陽最猛烈的時段完成一天工作。

由於工作的地點沒有半點遮蔭處，烈日暴曬，蘭姐為了減低被曬傷的機會，整張臉幾乎「密冚」，她工作前會在頭上及下半臉蓋上毛巾，再戴上草帽，亦會穿着長衫長褲上陣，然而炎夏最令蘭姐難受之處，便是垃圾站內冇水冇電冇廁所，「冇水好慘，一開工已經成身濕晒，連洗個臉都冇水，個人係好辛苦… 呢條村係無廁所，我要等村公所開咗門向佢哋借用。」

（鄉郊垃圾站）冇水好慘，一開工已經成身濕晒，連洗個臉都冇水，個人係好辛苦… 呢條村係無廁所，我要等村公所開咗門向佢哋借用。 62歳清潔工蘭姐

清潔工自行步往山坑取水 山水用完循環再用

滿載的垃圾桶經過一晚後再清理，外觀變得骯髒不堪，甚至傳來異味，不得不用水清洗，蘭姐不好意思經常向村民開口借水，每次用水，便自行步往附近一處山坑，用垃圾剷盛載山水，有時彎腰舀水十多次，只能舀走大約不足半桶的山水，「有時條腰痛得濟都要去針灸一次，都係自己出錢咯。」她更出盡六壬，慳水無所不用其極，「洗涌啲水會去山坑個度攞，如果洗臉水問村長攞少少，攞一桶仔，用完留喺洗完的水，用桶儲起佢再攞嚟洗桶。」

鄉郊站內另一大問題是沒有休息室，蘭姐在站內闢出少部份位置擺放手套、鞋帽等個人用品，方便替換，其餘大部分時間站在烈日下工作，試過中途有暈眩等輕微中暑症狀，剛好附近有士多，連忙坐進裏面買保礦力補充電解質及水份，休息一會才繼續完成餘下工作，自言仔大女大各有家庭、與丈夫離異的她早已習慣自食其力，有事都是自己照顧自己。「因為我哋讀書少，學識低… 初初嚟都有諗過想調走去第二個部門，不過諗下年紀大咯，捱住先咯，仲有兩三年就退休咯，已經做到開始麻木咗，哈哈。」

酷熱天氣日數逐年遞增 工會擔心工友鄉郊暈倒失救

「唉，（不如）問下啲官咁樣人唔人道，要喺山坑做嘢攞水，我都唔想答…但如果你個工作環境係冇水冇電，大小便都要喺（垃圾）站內解決，呢個真係唔知去番咩年代。」食環署職工權益工會副主席李美笑表示，蘭姐工作環境惡劣的例子只是冰山一角，當年鄉郊式垃圾站設計只為處理垃圾，食環署多年來未有改進，冇水冇電冇廁所變相成為三無垃圾站，她尤其擔心本港酷熱天氣日數逐年遞增，長此下去會對工友生命造成危害。「佢哋做嘅地方喺鄉郊，如果暈低冇人睇到佢，咁佢就好危險，之前有個工友就喺村內做，佢暈低後有村民發覺，然後立即帶去蔭涼處畀水佢飲，搽藥油後先醒返。」她促請食環署重新改裝鄉村式垃圾站，包括在站頂安裝太陽能板，儲電讓工友能使用風扇乘涼，亦要加裝休息室，讓工友有遮蔭處容身。

食環署早前回應十分重視外判潔淨服務承辦商的清潔工人的安全及職安健安排，除遵照勞工處的指引為署方員工提供所需物資，及按有關法例於合約條款中為承辦商前線清潔工人提供保障外，亦積極在其他方面提供有效改善措施以紓緩戶外工作對前線清潔工人健康的影響。

礙於地理環境所限，部分鄉郊垃圾站未能加設更衣設施，食環署會盡量安排員工於附近的永久垃圾站使用飲用水、更衣及貯物設施。此外，食環署亦會在切實可行的情況下在永久垃圾站提供涼風機，以進一步改善前線員工的工作環境。現時，食環署在新建或翻新垃圾站時，若情況許可，會為署方或承辦商員工提供飲用水、更衣及貯物設施，以及裝設相關用膳設備。