地盤工中暑不治「內臟仿被焗熟」　僱主拒認工傷司法追訴4年無果

本港天氣持續酷熱，今年六至七月已至少發生5宗懷疑與中暑有關的工作猝死個案，但法例未列明勞工中暑死亡後可獲工傷事故賠償，有工會引述案例指有建築工人在地盤工作期間暈倒不治，獲勞工處確認死亡報告指死因與中暑有關，主診醫生更形容事主「內臟仿如被焗熟」，但僱主堅拒不承認工傷責任，個案一拖至今4年，死者家屬仍未取得實質進展，有工會及關注團體憂慮現行勞工處《預防工作時中暑的風險評估》僅屬指引及建議，未強制僱主跟從，若不完善暑熱工作法例保障，類似個案只會有增冇減。



死亡報告確認死因與中暑有關 僱主拒不承認工傷責任

「咁多年來申請到法援，又成功向僱主以工傷事故索償的勞工中暑死亡個案，五隻手指數得晒！」工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，勞工在工作期間懷疑中暑死亡個案，一般需要解剖確認死因，大部分家屬礙於傳統觀念，不想親人「死咗仲要捱多一刀」，大多放棄解剖，變相無從確認死因與中暑有關。即使家屬同意解剖，若死者本身患有三高、心血管等隱疾，死因有機會引導至與身體病有關，勞工處閱畢死亡報告後，便不會確認為中暑死亡個案，家屬往後難以向僱主追討工傷賠償。

由於現行法例保障不足，即使死亡報告、勞工處確認死亡個案與中暑有關，亦有案例發現僱主堅拒不認，家屬申索過程非常漫長。她舉例工會2018年7月接獲一宗建築工人在東涌地盤工作期間暈倒的個案，男事主留醫3日後不治，當時深切治療部醫生形容事主「內臟仿如被焗熟」，情況極不樂觀，最終事主遺下妻子、兩名只有1歲及2歲的兒子離世。

聘請他的承建商事後向死者家庭給予一筆撫恤金，但不肯承認死者為工傷事故，即使死亡報告羅列事主死因包括橫紋股溶解症、急性腎及肝衰竭、肺泡性出血等與中暑引發的併發症狀，勞工處亦確認死者與中暑死亡有關，然而僱主堅拒承認兩者有關連，結果家屬透過法律申訴，由爭取工傷賠償至今4年，早前才成功申請法援，開始與承建商協商會否調解，抑或直接對簿公堂。

蕭倩文慨嘆「就算張死亡證寫得咁明顯都好，僱主堅持唔認，我哋真係無晒其他辦法，只可以透過法律程序追討，其間律師要搜集好多資料同證據，但係感覺上明顯寫到咁明，醫生又咁講，點解仲可以有空位畀僱主入到，唔承認唔肯賠，𠵱個係令人憤怒同氣餒嘅地方。」

就算張死亡證寫得咁明顯都好，僱主堅持唔認，我哋真係無晒其他辦法，只可以透過法律程序追討，其間律師要搜集好多資料同證據，但係感覺上明顯寫到咁明，醫生又咁講，點解仲可以有空位畀僱主入到，唔承認唔肯賠，𠵱個係令人憤怒同氣餒嘅地方。 工業傷亡權益會總幹事蕭倩文

食環署鄉村式垃圾站冇水冇電 清潔工缺乏空間避暑

蕭日前與香港食環署職工權益工會及關注環保團體低碳想創坊社召開三邊會議，討論酷熱天氣對勞工工作的影響。食環署職工權益工會主席李美笑指去年夏季曾向前線清潔工進行問卷調查，結果發現53%在垃圾站工作的受訪前線工人曾經中暑，直指目前164個永久永久垃圾站及878個鄉村式臨時構築垃圾收集站中，只有前者提供飲用水、更衣及貯物設施，後者大部分受面積所限，不設任何休息位置，站內斷水斷電無法加設風扇乘涼，「工人要自己諗辦法，有啲喺天橋僭建休息室，有啲同村民熟落咗，可以畀個位加簷篷休息，若然兩者都唔可行，有工人要夾錢租屋畀自己有個地方抖，或者最差情況要自己上山攞水降溫。」

據署方提供資料顯示，現時約有1,300名清潔工人於鄉郊地點進行恆常的清掃工作，李美笑認為該批工人面對天氣愈來愈酷熱的情況下，「上面啲人唔諗點改善前線清潔工待遇，只諗點改善垃圾站設施，對垃圾仲好過對人。」要求署方應仿效九巴近年做法，為車長提供有風扇或冷氣的休息室，讓工人在最炎熱時段工作後有空間避暑。

低碳想創坊社工梁栢偉認為，未來預計預計極端炎熱天氣愈來愈多的情況下，將影響弱勢社群的生活工作及健康指數， 政府目前缺乏高溫工作下的法例保障，例如廣東省廣東省有高溫天氣勞工保護法，若氣溫超過39度以上便要停工，反觀香港勞工處只有預防工作時中暑的風險評估》，當中內容僅屬指引及建議，並未強制僱主跟從，他倡議政府應立法帶頭在工程標書上列明極端天氣的相關安排，保障勞層工人的工作權益。

上面啲人唔諗點改善前線清潔工（酷熱天氣工作）待遇，只諗點改善垃圾站設施，對垃圾仲好過對人。 食環署職工權益工會主席李美笑

勞工處：巡查時若發現僱主沒有參照指引，會有執法行動

勞工處回應根據《職業安全及健康條例》(第509章)第6條的一般性責任條款，僱主須提供或維持在合理地切實可行範圍內屬安全和不會危害健康的工作系統，這包括在工作地點實施適當的風險控制措施防止僱員在工作時中暑。僱主如沒有遵守有關條款最高可處罰款二十萬元及監禁六個月。此外，《職業安全及健康規例》(第509A章)第16條，工作地點的負責人必須確保該工作地點有提供足夠的可供飲用的水，以供受僱在該工作地點工作的僱員飲用。違犯上述規定最高可處罰款1萬元。

為協助僱主履行有關預防中暑的責任，勞工處發出了「預防工作時中暑的風險評估」指引，詳細說明進行風險評估時應考慮的各項風險因素，並針對各風險因素建議相應的控制措施。例如當酷熱天氣警報生效時，在可行的情況下將工作重新編排至日間較涼的時段和較涼的地點進行；安排更頻密的休息時段，如每次進行20至40分鐘工作後作出適當休息；在工作地點附近提供有上蓋的休息地方，為僱員提供充足飲用水等。

勞工處在巡查時若發現僱主沒有參照指引評估工作中的熱壓力，並採取所須的預防措施減低中暑風險，會根據職安健法例的一般性責任條款和相關規定跟進，即時要求作出改善，並視乎個案的嚴重性及所掌握的證據，作出相應的執法行動，包括提出檢控。

考慮到香港夏季的氣溫愈來愈高，僱員在戶外工作面對一定的中暑風險，勞工處正根據天文台的香港暑熱指數制訂更具體的指引，要求僱主在酷熱天氣下按照訂明的準則，採取所須的預防中暑措施，包括制訂適當的工作及休息時間安排。

勞工處每年夏季期間均會針對中暑風險進行大規模的工地巡查，包括政府外判清潔服務地點，確保僱主已採取所須措施預防僱員在工作時中暑。如發現有違例情況，會作出相應的執法行動。此外，本處會將有關服務承辦商的違犯事項通報相關部門，以便部門按外判服務合約條款作出跟進。今年夏季的大規模巡查已展開並在進行中。

僱員若認為工作地點沒有採取所須的預防措施減低中暑風險，可致電勞工處的投訴熱線: 2542 2172，或到網址https://eform.one.gov.hk/form/ld0001/tc/ ，向本處提供公司名稱、詳細地址及聯絡電話。該處人員在收到相關資料後，會作出跟進調查。

食環署回應食環署一向十分重視員工安全及職安健安排，鑑於鄉村式／臨時構築垃圾收集站面積細小，一般位於鄉郊地區，大多並非食環署的點名站，以及沒有派駐服務員當值。礙於地理環境所限，部分鄉郊垃圾站未能加設更衣設施，食環署會盡量安排員工於附近的永久垃圾站使用飲用水、更衣及貯物設施。食環署在2019年聯同本地學術機構研發及設計新款具備排汗、透氣及反光功能的工作制服。現時所有街道潔淨服務合約的清潔工人已採用新款制服。署方員工方面，新款具備排汗、透氣及反光功能的工作制服預計於2022年第三季向員工派發。