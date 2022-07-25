酷熱天氣｜戶外清潔工日飲5公升水仍中暑　工會促設有水電休息室

夏日熱辣辣，本港近日氣溫創歷史新高，昨日（24日）更錄得歷來7月最高氣溫紀錄攝氏36.1度高溫。市民僅在街上行走，已猶如走進一個火爐即將溶化。但一眾為環境潔淨付出努力的清潔工仍堅守崗位，在炎夏繼續服務市民。有前線清潔工透露，酷熱天氣下工作須日飲5公升水，亦得知不少工友在工作期間出現中暑症狀，但也只能坐在路邊稍作休息。有工會指出，踏入夏季短短兩個月，已有近半鄉郊清潔工曾出現中暑症狀，情況較往年嚴重，促請當局應在各個垃圾站增設有水有電的休息室，以及為工友提供防暑物資。



天氣持續酷熱，記者於昨日（24日）及今日（25日）走訪西貢及中西區視察清潔工於炎夏的工作情況。有工友坦言由開工一刻便一直持續爆汗，工作衣服全濕，能輕易「擰得出水」，自備的「風扇仔」成了他們工作時不可或缺的防暑工具。在工作期間，工友一直持續補水，每日飲用至少兩公升水，然而不少工友反映過去兩個月均曾出現過中暑症狀，惟在上報管工後，僅獲建議坐下稍作休息或自行看醫生，並沒有提供其他支援。有工友更直指自己與同事「中咗暑都好鬼祟」。

西貢鄉郊清潔工曾4次現中暑症狀

服務西貢鄉郊長達十年的清潔工妹妹（化名）負責公路一帶的清潔工作，工作地段鮮有遮蔭的地方，妹妹長期於陽光下曝曬，近兩個月她便曾經4次疑似中暑，最近一次發生於上周，她憶述當時突然爆汗，感到身體十分沉重及心跳異常快速，其後眼睛更開始失焦，便立刻在樹下休息。她坦言當時感到十分無助，因為知道即使上報管工，亦只會被告之坐下稍作休息。

設有水機及風扇的垃圾站與實際工作地點有一段距離

由於設有水機及風扇等設施的簽到垃圾站，與工友實際工作地點有一大段距離，妹妹及其他工友只能準備大量水，並自行帶到鄰近的臨時構築垃圾站。她表示，於炎夏日飲兩公升水已是基本，惟每天帶水令行裝十分沉重。妹妹亦提到，中午用餐時，因工友無處可去，很多時需要暫時移出垃圾桶，於臨時構築垃圾站內進食，猶如與垃圾共餐。

市區清潔工烈日下日做10小時

另一邊廂，服務於市區的清潔工亦面對其他問題，由於地勢問題，他們需要一邊推着垃圾車於斜路及樓梯上上下下，一邊穿插人潮清潔街道，在炎夏工作更為辛苦。清潔工方姨（化名）服務於中西區，在烈日街頭日做10小時。方姨表示，除清潔街道外，她主力收集三個垃圾桶的垃圾並搬回垃圾站，惟因路段繁忙，垃圾桶經常爆滿，方姨必須增加收集垃圾的次數，她亦試過因手推車太重，而將垃圾翻倒在馬路旁，需要走出馬路拾回垃圾。

方姨患有高血壓及糖尿病，在炎夏下日飲5公升水及在不影響工作下，回家沖洗身體至少4次，但仍然避不過中暑的命運。她指出，曾在工作期間突然感到疲勞及站不穩，身體搖搖晃晃。當時她只能立刻坐在路邊，亦顧不上是否在有遮蔭的地方。「我會坐低休息5分鐘，如果覺得OK，就會繼續工作」。方姨指出，即使在炎熱天氣下，每位工友都堅守崗位，故希望政府能看到他們的努力，向他們提供一些額外的工作獎金。

工會促仿效內地提供高溫津貼

香港食物環境衞生署職工權益工會副主席李美笑指出，今年工友中暑的情況較往年嚴重，於鄉郊工作的清潔工，便有大半工友表示曾於工作期間出現中暑症狀。她表示，天文台亦預視未來的高溫日子會持續，故促使當局向工友提供適切援助。過往她曾多次向職安局申請取得基金，為工友購買防暑及消暑物資，惟對方僅回應指，局方不鼓勵以食物或消耗品作宣傳品為由，拒絕相關申請。於受訪當天，工會只能尋求其他慈善團體資助，向清潔工派發防暑物資及派發印有中暑資訊的單張。

香港食物環境衞生署職工權益工會副主席李美笑指出，今年工友中暑的情況較往年嚴重，於鄉郊工作的清潔工，便有大半工友表示曾於工作期間出現中暑症狀。（曾鳳婷攝）

李美笑促請當局在每個鄰近工友實際工作地點的垃圾站，加設有水有電的休息室，用作避暑及避寒，而非只在部分點名站增設相關設施。另外，她亦建議當局仿效廣東高溫天氣勞動法，加設高溫津貼及於特定溫度下停工或限制戶外工作的最高工時。

《香港01》正就清潔工友酷熱下工作情況向食環署查詢。