醫生與心理學家教堂成婚　男同性伴侶參演紀錄片：畀人知可以做到

第33屆同志影展今日（17日）開幕，早前紀錄片《永恆酷兒》舉行放映座談會，片中呈現了來自四個華人社會環境的LGBT社群；除了肌肉發達卻會穿起高跟鞋的非二元健美選手、經歷同性婚姻合法化的台灣女生，電影也帶我們走進一對香港男同性戀人的婚禮現場。



片中能走入教堂、在親友見證下成婚的Geoffrey和Dino表示，他們有如「被祝福的一群」；也因有此「優勢」，他們認為更要站出來。電影毫無修飾地將二人承諾廝守一生的故事，紀錄並放到觀眾眼前，「希望多啲人知道有呢個可能性，話畀人知呢樣嘢（婚禮）係可以做到。」



Geoffrey（左）和Dino（右）指，知道不是每對同性戀人都能走入教堂、在親友見證下成婚，因此當時才會「企出嚟」，答應參演紀錄片。（呂諾君攝）

同性戀人相戀8年 關島註冊結婚

Geoffrey和Dino約8年前在一個網上論壇認識，數月後開始拍拖，與很多人一樣，他們一起走過「愛情長跑」。2019年9月，他們在關島註冊結婚，但他們說，心中認定去年7月、完成「擺酒」那天才算是「Married」（已婚狀態）。

「（結婚）主要原因係嗰陣香港啱啱贏咗單案，可以合併報稅，咁我哋咪可以慳好多稅。」Dino笑說。他是一名臨床心理學家，Geoffrey則是一名醫生，與一般要為向家人、朋友「出櫃」而苦惱的同性戀人不同，Dino和Geoffrey一直得到家中長輩支持，職場上也獲接納；在大學工作的Dino更指「出櫃」對工作有幫助，「我哋個簡介會寫對咩範疇有興趣，我有寫『性小眾』，都有好多同學會因為咁嚟搵我。」

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自認被祝福的同性戀人：如果唔企出嚟，仲邊有人企出嚟？

Dino形容，他與Geoffrey是「被祝福的一群」，「知道社會好多人、教會唔係咁嘅態度……如果我哋都唔企出嚟，邊有人企出嚟？」他說，答應導演邀請出演紀錄片，由拍攝、放映，整個過程並沒感受壓力，家人也前來一同觀賞；外人如何看，他們更不理會，「我嘅come out（出櫃）經驗話畀我知，當你兜口兜面話畀人知你係gay 嘅，其實就冇人理，唔講啲人反而就會喺背後講。」

Geoffrey也說，他們平日一起外出都會「好揚」，過往也接受過媒體訪問，不怕被人指點，「導演搵我哋時，身邊最重要嘅人都一早知我哋結婚，所以冇咩大concern。」

《永恆酷兒》電影中採訪了來自中國、台灣、香港和新加坡的華人LGBT社群，受訪者訴說他們對自我認同、愛情、婚姻和個人經歷等不同的酷兒故事。關於綑綁與釋放，Geoffrey和Dino看似是較幸運的一對；然而他們也指，香港距離性別友善、同志平權等還有很遠。

早前紀錄片《永恆酷兒》在百老匯電影中心舉行放映座談會。（左起）電影監製RY，主角之一的Hsiu、Geoffrey和Dino。（呂諾君攝）

香港法例不承認同性婚姻 Dino：其實個社會反而係蝕咗

「一、兩星期前我申請咗做陪審團，表格上面有配偶一項，我膽粗粗寫埋佢（指Geoffrey）名。」Dino說，香港法例上不承認同性婚姻，令很多規定和安排出現不一致，「交表後有日職員打嚟話唔得，佢話不如我當冇收過，畀多次張紙登記你已婚，但你唔好寫配偶係邊個啦。」

他笑指，不知道最後申請結果會是如何，但認為這些情況，某程度上對「直人社會」也不公平，「好多利益申報其實我哋唔使做，但又可以揀喎，例如我公司保險報咗就可以保埋佢，其實個社會反而係蝕咗。」

香港距離性別友善、同志平權等還有多遠？（資料圖片／廖雁雄攝）

第33屆香港同志影展 (HKLGFF) 於2022年9月17至10月1日舉行，將呈獻世界各地頂級的LGBTQ+ 電影，共有28部長片和4組短片共32部，其中也包括雲翔導演的電影《屍房菜》、《十三門徒》、《安非他命》、《永久居留》。有興趣者可瀏覽其官方網頁。



訪問場地提供：百老匯電影中心