《緣路山旮旯》梅子林場景「復村」　客家老屋變身日式庭園簡約風

本土電影《緣路山旮旯》票房突破千萬，戲中有各處偏遠美景，其中又以位於深山的荔枝窩梅子林村最為隱蔽。電影中陳漢娜與岑珈其在遊樂場的燈海中渡過浪漫夜晚，鏡頭以外，是一班有心人漫長而艱辛的「復村」工作。



梅子林是一條有360年歷史、已廢棄多年的客家村落，近年才獲村長、回流村民和義工努力復建。負責建築部分的中大建築學院鍾宏亮教授指，復村是文化和建築保育並重的工作；看着由學生製作的一個個本是村屋遺址的建築模型，其實體在梅子林那邊已成功改建為兩間如日式庭園般的屋子，他說，復育是一個過程，「𠵱家只係開始。」



攝影：歐嘉樂



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梅子林景色美不勝收 中大教授牽頭復育客家村

早前舉行的「梅子林復育萌芽節」中，梅子林村内不同角落都有導賞團、工作坊等體驗活動，遊人在已完成復修的屋子之間穿梭，也一同玩音樂、吃特式食品；有如將《桃花源記》中，「有良田美池桑竹之屬，阡陌交通，雞犬相聞」的情景重現。

現為香港中文大學建築學院副教授的鍾宏亮，畢業於英國劍橋大學，卻不時走入鄉村、拿起鋤頭挖掘、建設。約兩年前，他在中大知識轉帳項目基金的資助下開始發展「梅子林復育計劃」，與團隊憑著於鄉村保育的經驗，以建築復修活化擁有360年歷史的梅子林客家村落。

專家：如不認識所住城市，如何有自我身份認同？

「梅子林係有少少被遺忘，連村民自己都遺忘條村，好多年前已經全部搬出市區，或者60、70年代好多移民去歐洲打工，下一代都好多冇返嚟。」鍾教授指，香港有四分之三的土地仍是郊野，其中很多歷史悠久的鄉村不為人熟悉，卻是我們的根和源。他在約7年前開始關注城市邊緣地帶，反問到「如我們不認識所住的城市，如何有自我身份認同？」

在復育計劃中，鍾教授希望以實驗性建築示範復育遺產，並探索未來鄉郊生活的可能性，當中也有與村民、建築業界、學生以及義工，在梅子林進行場地清理、文物保護、建築物修復與社區參與項目，目標重現傳統建築風同時，亦能於梅子林建立一個多學科的鄉村義工、教育和研究基地。其中的重點項目，是修建整個慶春約中最早期的建築物「老屋」，以及被年輕女畫家畫上壁畫裝飾的「壁畫屋」。

「老屋」和「壁畫屋」的面貌：



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梅子林唔係好大，但有晒一條客家村落應有嘅嘢，有排屋、風水林、有梯田……入村嘅一條路會隱約見到啲屋，轉埋上嚟就睇晒成條村，真係好似《桃花源記》咁講會豁然開朗。有一棵荔枝樹叫『荔枝王』，係成個慶春約最出名嘅。

重建老屋非永久性 主作展覽、活動用途

鍾表示，梅子林交通不便，因此在建築過程中有三大策略：就地取材、輕巧建築和連結不同群組人士。第一步是如「考古」般在舊村屋的遺址中進行挖掘，再研究昔日村屋風格、詢問村民過往的生活和屋子的用途等等。鍾教授指，復修村屋而成的建築物非永久性，亦非用來居住，多作展覽、活動用途；他們用上竹、竹簾、木框、鐵通等較易運送的物料，甚至在山邊挖土製作夸土，亦在建築物外配合設置庭園空間。

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「做咗硬件後，點樣推動可持續嘅復育？」鍾教授指，整條村不只關於建設「老屋」和「壁畫屋」兩個建築物，更著重村民、義工、同學參與，「村民都好記得啲動、植物係用嚟做乜，邊一種係沖涼邊一種係煲涼茶……佢哋同大自然個關係好密切，呢啲在地經驗係好緊要。」鍾認為，對城市人來說，鄉村保育的重要性在於可與城市以外的世界連結，從中反思人與自然的關係，「最理想嘅保育係唔會『城市中心』、『自我中心』，用另一個角度睇大自然，就會有更多同理心。」

慶春約是一個七村結盟的組織，包括位於印洲塘範圍的七條客家村落：荔枝窩、梅子林、蛤塘、鎖羅盆、三椏村、牛屎湖和小灘，屬沙頭角十約中之第九約，歷史能追溯至清朝，建村超過400年。昔日新界村為了治安、生活需要，鄰近友好的村落結盟成為伙伴般的組織，稱之為「約」，目的讓各村和諧共處的同時，同時抗衡海上大盜及鄰近的大族，守望相助。

「梅子林復育萌芽節」活動情況，前環境局局長黃錦星亦有出席：

