碩士生僅剩一成視力不服輸樂做「IT狗」：視障唔會奪去人生色彩

視障人士畢業後找工作，大多被定型為按摩師、接線生，30歲的黃宇彤，十年前已被醫生告知雙眼僅餘下一成視力。家人和老師認定他的成長、學習過程受制於視力，前路難行，但他偏不氣餒，順利考上大學之餘，更由一名文科生「轉型」攻讀電腦方面的碩士課程。



黃宇彤數年前加入了一間本地創科公司，晉升為主管級人員；他形容編程時有如「同電腦溝通」，工作上合眼思考的時間遠多於看着電腦。他希望用自身例子鼓勵做人抱有希望，「視障雖然令你睇嘢睇得少啲，但唔會奪去你嘅人生色彩。」



黃宇彤是天生的視障患者，他在逾十年前已被醫生告知，雙眼僅餘下一成視力。（呂諾君攝）

孩童期視力現問題 醫生報告指眼神經線退化無法治癒

黃宇彤憶述，自己在讀幼稚園時已發現視物不清晰，家人起初不以為意，只帶他去配眼鏡；然而情況沒有改善，到了約8、9歲時黃宇彤到眼科醫院檢查，才知道自己看到的世界原來一直都與其他人不同。當時醫生報告上指，他的眼球完全健康，只是神經線不知為何退化，也因此沒有手術或其他治療方法。隨着年紀漸長，黃宇彤的視障惡化，後來只剩一成視力。

最初同我講係話得返五成視力，雖然細個唔確實知道發生咩事，但見阿媽眼濕濕、親戚同老師又會同你講『將來條路會好難行』，個感覺係好恐怖。 視障人士黃宇彤

黃宇彤說，現時的電腦都已內置免費且完善的放大功能。（呂諾君攝）

中小學面對學習困難一一化解

黃表示，中小學階段學習最困難，因為用黑板上課，他個子高，不能坐到課室前排中央，「好多時會寫得好快同好細隻字。」後來校長知道情況，以學校撥款為他購買2萬多元的放大機，幫助他應付預科考試，「上到大學就易好多，電腦有內置放大軟件，老師可以預先畀啲教材我，上堂時用電腦睇。」

一成視力維持了10年以上，慶幸黃宇彤的視力情況穩定下來，覆診時期也相隔得愈來愈久。他透過修讀副學士成功進入大學門檻，報讀城市大學修讀語言學及語言科技課程，當中需要利用簡易程式編寫來進行語言研究，因此開始接觸電腦並產生興趣，「以前係冇乜接觸，又會有少少驚咗，因為細個上電腦堂，老師好興喺投影畫面度做啲嘢叫同學跟住做，但我又睇唔到，會覺得好無助。」幸好在大學教師的協助下，黃宇彤慢慢發掘出對電腦方面的興趣，甚至在班上成績愈來愈「屈機」。

黃宇彤指，過往找工作時也曾遇過僱主質疑，慶幸現時得僱主賞識、信任，讓他能在IT行業中發揮所長。（呂諾君攝）

寫program時望住個黑色畫面好舒服，有種開心嘅感覺，好似同個電腦溝通到、我明佢講咩咁。 視障人士黃宇彤

懶理質疑與批評堅持走我路

選擇IT這條路，外間很多反對聲音，不少人先入為主，認為視障人士怎可能寫程式，黃宇彤知道自己選擇的職業路比其他健全人士走得更艱難，找工作時也曾遇過僱主質疑；但5年前他碩士畢業後，仍一心找尋與電腦程式有關的工作，他更為面試自製電腦動畫短片，最後在2017年8月成功加入了現職的創科公司。現時他的職位是Dev Ops（Development Operation）助理主管，大多負責關於伺服器的工作，他十分慶幸有此工作機會，「已經唔太介意人哋點睇……我有我嘅理想、有我嘅發揮。」

創科公司行政總裁陳智銓（右）認為，坊間企業更應給予機會，讓殘障人士找到屬於他們的優勢。（呂諾君攝）

創科公司Compathnion Technology Limited行政總裁陳智銓指，公司不理會員工背景、國家，只著重能力、用人唯才，現時內部多元化有如「聯合國」。他表示，黃宇彤是公司頭一批員工，形容其心思慎密，思路也清晰和全面；而他們的工作有九成時間「諗code 」，動手「寫code」只佔一成時間，故「合埋眼諗嘢」更加關鍵。陳智銓認為，社會常標籤殘疾人士是弱勢社群，「社會只係諗點幫佢哋，其實百害而無一利。」他認為，相比伸手幫助，坊間企業更應給予機會，讓殘障人士找到屬於他們的優勢。