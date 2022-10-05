躁鬱畫家遇上失戀女孩　真人藍本《怒海》刻畫枕邊人歷盡高山低谷

「如果心聲真有療效，誰怕暴露更多，陪我講…」青山醫院資料顯示，每100個一之中便有一個患上躁鬱症，患者情緒尤如過山車上落，時而興奮活躍，時而情緒極度低落，即使服藥後亦有反復發作的傾向，對於患者枕邊人而言，唯一能夠做的事便是默默陪伴在旁。曾編導電影《翠絲》、《濁水漂流》的導演李駿碩，借身邊友人的患病經歷，寫成一齣港台戲劇，期望以患者密友的視角，勸導同路人「唔係要解決（個病），根本係冇得解決，係如何陪呢個人同呢個病共存。」



攝：夏家朗



躁鬱症情緒起落如過山車 每100人中一人患此病

「平時佢冇嘢講嘢好平常，但佢發病時走埋一邊，可能你會奇怪佢突然走開…我有一日朝早起身，發現佢凌晨2至5點合共發咗500條訊息去我手機，當中有99%已經刪除咗，剩返兩三條訊息係睇得返。」31歲的李駿碩（Jun）徐徐憶述發現一名相識多年的20多歲南亞裔男友人在躁鬱症病發時的經歷，「佢係一個well-educated（良好教育）畫家，而且同白人階層打交道嗰類人士，佢有講過食藥會唔舒服，（可能）有停下食下藥，但我唔會問佢斷咗藥未，嗰次發完message，大家都好似冇事發生咁照樣相處。」

躁鬱症患者在躁期表現極度亢奮且精力充沛，而鬱期階段又變得情緒低落而缺乏活力的交替極端心理狀態，不過若不是身邊人，一般人較難察覺其病態，偏偏Jun遇上這樣一個朋友，當撰寫居港南亞裔人患上精神病後現實狀況的劇本時，成為最佳人物借鏡。

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學習與情緒病共存：傾訴係身邊人能夠做到嘅事

劇中南亞裔男主角與本地少女相戀，在一次「嗌大交」後坐下來坦白傾訴，最終承認患病的場景中，正正是Jun希望讓外界看到不一樣的訊息，「大家以為個故仔係講緊一個南亞裔人患精神病嘅故事，其實我係以女主角嘅視角，講患者身邊人點樣經歷呢件事…（個病）係無嘢可以解決到，唔可以當精神病係一樣可以解決的事情，如果係咁只會鑽牛角尖… 根本係冇得解決，係如何陪呢個人同呢個病共存。」

劇中飾演男主角Kashi的南亞裔演員Zain，在香港土生土長見證時代變化，反認為香港的「精神病」是隨着社會大環境氣候變化，逐漸出現社會矛盾及標籤化現象。「可能大家以前生活比較平坦，南亞裔呢件事顯得無咁顯眼，磨擦相對少，表面和藹（kind）啲和平（peace）啲，呢家磨擦擺晒上枱，直接硬碰硬，一件事鬥完又有另一件事。」曾任職國泰航空空中服務員，近年轉而當辦公室文職及YouTuber的他，冀透過本地音樂表達更多個人對社會的感受及情感，讓外界明白「南亞仔都係香港人」。

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喚醒公眾對精神病患者、隱敝患者以至復元人士的關注、力求消除歧視的港台戲劇系列《陪我講 Shall We Talk 第二季》，周日（9日）將播映由電影《翠絲》、《濁水漂流》導演李駿碩執導的獨立單元劇《怒海》，主要講述一名南亞裔畫家Kashi偶然遇上陷於失戀邊緣的本地少女Serene，兩人一見投緣成為戀人，但Serene慢慢發現男友迴避出現情緒問題，直至一次Kashi與途人發生誤會爭執，二人關係生變，最終雙方透過坦白化解矛盾，一起生活，一起覆診，一起繪畫的故事。