半數受訪少數族裔外賣員感歧視　疫下被罵病毒源頭　團體促保勞權

疫情帶動外賣需求增加，惟外賣員勞工保障為人詬病。天主教勞工牧民中心-九龍，與嶺南大學研究小組發表報告，在訪問少數族裔外賣員工作情況後，發現他們大部份曾遭受岐視，在自僱形式下缺勞工權益保障。研究小組建議政府從多方面監管，確保外賣員可得公平勞工權益。



學者梁旭明(右三)的研究發現，少數族裔餐飲外賣員大部分都曾遭受岐視，而且在自僱形式下，缺少勞工權益保障。(天主教香港教區教區勞工牧民中心-九龍提供圖片)

天主教勞工牧民中心-九龍與嶺南大學文化研究系組成的研究小組，合作進行「少數族裔餐飲外賣送遞員的工作安全及滿足感」研究。收集106份問卷及訪問了37位少數族裔人士。發現從事餐飲外賣速遞員的少數族裔人士都遭受岐視或不公平對待，而外賣員與送遞平台的勞資合約關係模糊，「假自僱」現象令他們得不到勞工保障。

三位受訪對象都有岀席分享，分別為巴基斯坦籍外賣員 Peter（左二），巴基斯坦籍外賣員 M 先生（右二）及印度藉外賣員 S 先生（右一）(梁晉穎攝)

四成受訪少數族裔送遞員沒保險 模糊合約加劇「假自僱」

研究小組發現三成受訪少數族裔送遞員不清楚與公司的合約關係，四成受訪少數族裔送遞員沒有保險。

印度籍外賣員 S 先生，加入外賣平台已經八年時間，但覺年資越長，福利政策逐漸減少，甚至不斷減少長工的底薪。近年更加公司不斷向自己及身邊長 工送遞員利誘施壓，退出長期僱傭合約、加入自由工作合約，最後現時以自僱身份 繼續工作。

自僱之下，好多勞工權益就得不到保障，一旦牽涉道路安全問題，對少數族裔餐飲外賣送遞員所造成的福利和生活上損失也更嚴重，例如泊車罰單及交通意外等。

約一半受訪者聲稱遇過歧視 包括身體語言及謾罵

少數族裔被岐視問題存在已久，即使他們有餐飲外賣送遞員這份工作，感覺是正當職業也好，都是遭受岐視對待。約一半少數族裔受訪者聲稱他們遇過歧視，攻擊行為從非語言的 身體語言，到謾罵，有受訪者感到被輕視及羞辱。

巴基斯坦籍外賣員 Peter加入平台1 年多時間。在工作期間曾多次被歧視， 情況在疫情嚴峻期間尤其明顯，他觀察到旁人會盡量避免站在自己身旁， 甚至以廣東話數落自己是污糟、是病毒源頭。他亦曾看到其他南亞外賣送遞員經歷 被厭惡的神情和拒於千里的行為。

另外，他平時到達餐廳查詢訂單時，店員亦會無視並只指點外賣員到店外等候，或態度惡劣地說明不清楚訂單情況，儘管之後發現其實外賣已準備好。

外賣平台程式缺翻譯功能 中文顯示地址難應用

少數族裔送遞員工亦不滿公司所提供的應用程式並不「用家友善」，少數族裔員工，使用公司應用程式，卻沒有兼備翻譯功能，而不少地址為中文顯示，他們就難以使用應用程式。

少數族裔餐飲外賣送遞員與華裔同行一樣，受到公司愈來愈苛刻的評核，公司在沒有諮詢員工的情況下，在應用程式上不斷改變服務費用計算系統，而這系統能在員工知悉之前，改變其薪金，直接影響收入。平台化的應用程式安排，也令餐飲外賣送遞員在出現糾紛時極難上訴。

嶺南大學文化研究系副教授梁旭明在發布會上，舉岀去年12月Foodpanda罷工事件，指該事件雖然引起極大迴響令資方同意勞方15項要求，但期後，資方卻繼續逼使員工轉為自由合約，而且外賣送遞單的價格亦減少接近一半，變相令他們收入困難。

研究小組提五項建議促政府跟進

研究小組針對研究所發現的問題，提出五項建議，包括:

1, 立法監管勞工權益

政府，尤其勞工及福利事務局 (簡稱「勞福局」) 應加強監管餐飲外賣送遞平台以自僱形式，聘用外賣送遞員所衍生的問題，防止公司利用法律漏洞，對員工進行剝削

小組舉例外地做法，要求公司與工人簽訂某種合約，確保送遞員有 適當薪金保障，提供清晰的薪酬計算方法，並在合約中加入交通保險，確保員工安全

2, 政府動員作調查

政府應定期對餐飲外賣送遞行業情況進行調查，包括員工受聘數字，薪金及 安全保障等，以有效監管相關平台經營問題

3, 外賣平台改善應用程式

餐飲外賣送遞平台應改善其應用程式，包括簡化工資計算方法，並清楚顯示 員工應得的薪金;為程式增設翻譯功能，使少數族裔員工能看明白顧客地址 或訊息等資訊;在程式增設程式，方便員工作出申訴。

4, 平機會調查

政府應通過平等機會委員會評估和調查服務行業的「種族歧視」，特別是食品外賣送遞，並加強推行措施，打擊及遏止整體勞工及職場上的種族歧視行為。

5, 加強公眾教育

政府、教育及相關社福工作機構應加強公眾教育，提高種族/族裔敏感度， 並承認少數族裔社群對香港經濟及社會的貢獻。

小組希望社會可以體諒少數族裔外賣員。梁旭明表示，在疫情下，市民增加使用外賣餐飲平台。外賣速遞員的需求就增加。但社會對少數族裔外賣員有的偏見及岐視是最明顯。而天主教勞工牧民中心 – 九龍就希望社會可對少數族裔外賣員給予更多尊重，同時促請政府及外賣平台給予他們保障。