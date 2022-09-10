安達臣道冧天秤｜工權會發籌款盼支援遺屬　各界捐款提供援助

秀茂坪安達臣道一個地盤有天坪倒塌，釀成3死6傷。工業傷亡權益會日前發起籌款，希望各界伸出援手，助家人渡過難關。其中，慈善團體嗇色園對是次慘劇深感哀痛，向死傷者及其家屬予以深切慰問，並決定由「嗇色園緊急援助基金」為死傷者家庭提供即時經濟援助，以解燃眉之急。「嗇色園緊急援助基金」將向意外中每位死者家庭提供5萬港元之緊急援助金；每位傷者則予以1萬港元即時經濟支援，並將透過工業傷亡權益會於3天內發放，務求能迅速、直接地為受影響家庭緩解生活驟變帶來的迫切經濟需要。



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東華三院亦表示，事發後隨即與立法會議員暨本院顧問鄧家彪議員及工業傷亡權益會的朋友取得聯繫，即時為離世者的家人提供路祭、殯葬服務及各方面的支援，並透過「東華三院殯儀基金」為有需要的家庭提供殯儀服務，讓亡者安息。另一方面，東華三院亦會由「東華三院李文達及蔡美靈慈善基金」撥款，分別為死亡者家庭及受傷者家庭提供3萬元及2萬元經濟支援。

另外，連鎖零食銷售商優品360˚亦對事件中的死傷者深表哀悼，並對其家人致以深切慰問，同時向其中一名死者許文明的家庭，捐出港幣5萬元作應急，希望略盡綿力，同時呼籲社會積極捐助，眾志成城。捐款將透過工業傷亡權益會轉交許文明的遺孀。

行政總裁許志群表示，意外令許太一家遭逢突變，頓失家庭經濟支柱，許太要帶病獨力承擔照顧老父及兩名年幼女兒的責任，令人痛心。雖然捐助不足以彌補一家人的傷痛，但希望在此關鍵時刻，能提供一點支援，解燃眉之急。