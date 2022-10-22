癌症康復者也是照顧者　更體會抗癌路難行　辦畫展傳遞正念予病友

癌症是本港主要疾病殺手之一，雖然近年在治療上有不少改進，但患癌對不少人來說也是一個難以接受的噩耗，不但意味著要面對漫長的治療，亦帶來難以言喻的心理壓力，透過藝術紓壓或是一個出路。

Helen作為癌症康復者同時亦是照顧者，更深明兩個角色的難處與最痛，她在抗癌路上就是靠著書法、彈琴、畫畫等，將積壓心中的抑鬱釋放出來。她將於本月29日舉辦名為「抗癌路上的正念──海倫慈善書畫展，一方面為銘琪癌症關顧中心籌款，亦希望以自己畫作勉勵癌症患者，傳遞的正念，鼓勵他們以樂觀積極的心態面對疾病。



Helen 在2013年發現自己患上第三期大腸癌，雖然治療過程幸苦，但她一直持正面態度，加上有家人與朋友的支持，在一年後癌症康復。惟隨後卻要面對家中五名長輩，先後患癌症，令她由康復者變照顧者，陪伴走過抗癌路。

她說，家中患癌的長輩十分需要陪伴，舉例如化療後的不適的症狀，需詳細講解，令他們感到安心，「成個過程好似我又行一次呢條路，我行過咗啦，依家陪佢哋行多次，打返同一場打仗。」由患者轉為照顧者，Helen 坦言有時都會感到壓力，會透過寫書法、彈琴、畫畫等紓壓。

今次畫展其中一個書法作品 。 (鄧宇詩攝)

行山看到香港之美 透過畫作傳遞正能量

受到化療影響，Helen康復後四肢受經常感到麻痹，得知運動可以改善麻痹後，她在兩年前開始行山，除了強身健體，亦有意外收獲。

行山見到香港其實好多地方好靚，朋友會用手機、相機影相，我影相就比較差，所以我會照住朋友影嘅靚相畫畫。 癌症康復者Helen

Helen 指開始時比較多畫風景，其後才開始畫人像、佛像，她表示畫佛像時會感到內心平靜及感動，「試過畫畫下流時淚，完成後嘅感覺好舒服。」除此之外，她亦有將畫作送給朋友以及家人，期望把正能量帶給他們。

Helen 透過寫書法、彈琴、畫畫等紓緩癌症帶來的壓力。(鄧宇詩攝)

朋友得知她畫畫後，就鼓勵她要開畫展，但因覺得自己畫得不好，所以沒有開畫展的打算，更對朋友笑言：「等我死咗，將啲畫掛出嚟咪開咗畫展。」但其後想到，如果想做一件事，「點解唔係活著嘅時候做？」所以就決定辦今次畫展。

抗癌路上的正念勉勵患者積極面對

畫展的主題是「抗癌路上的正念」，除了為銘琪癌症關顧中心籌款，亦冀以畫作勉勵癌症患者，以樂觀積極的心態面對疾病，從容地走過抗癌路。Helen 指印象最深刻的畫作名為「正念」，畫中有一個穿著橙紅色衣服的人在走在樹林中，路的前方有鳥語花香，「我發夢見到呢個境象，醒咗就畫返出嚟。」穿著橙紅色衣服是寓意着對生命充滿熱情的人，亦是她自己，她形容路上的樹木或石頭寓意着抗癌路上的困境，但過後會是鳥語花香，充滿希望。

Helen 指印象最深刻的畫作名為「正念」，寓意抗癌路上即使有困難但仍充滿希望。 (鄧宇詩攝)

做義工支援病友 第五波疫情曾上門助長者通便

Helen康復後，一直以義工身份支援同路人，她指，印象最深刻的一次是在第五波疫情時，一位80歲的伯伯受藥物影響便秘三個星期，上門幫他通大便。伯伯上廁所後哭出來，指活到80歲先明白原來大便都並非一件必然的事。她說，做義工會接觸到不同人，幫助別人同時亦豐富了自己人生，「支援癌症病人係我窮一生，淨返最後一口氣都想做嘅事。」

Helen表示今次畫展與銘琪癌症關顧中心合作，是因為中心對受癌症影響人士的支援體貼全面，除了一般的資訊性講座外，亦設有不同活動例如正面瑜珈等，讓人放鬆心情。除了支援病人外，中心亦設不同活動支援照顧者，讓照顧者有渠道認識同路人。

「抗癌路上的正念──海倫慈善書畫展」將於本月29日，於屯門醫院的銘琪癌症關顧中心舉行，歡迎市民入場參觀。

醫生認為比較少組織關注癌症照顧者

醫生李兆康與Helen因工作認識，一起支援癌症病人。他認為癌症關顧中心的支援對癌症病人很重要，病人可以獲得不同資訊，與同路人相聚。他指，本港現時較少組織關注照顧者，「病人有時會因為治療太辛苦而向身邊人發脾氣，身邊人又可以去邊度舒緩呢？」銘琪癌症關顧中心除了為照顧者提供照顧病人的資訊外，更提供渠道讓照顧者相聚，釋放壓力，提升照顧者的心理健康。