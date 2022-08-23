直腸癌｜余苑綺抗癌8年不敵病魔逝世 大便似水成先兆4類人高危

台灣藝人兼「立委」余天與李亞萍二女兒余苑綺罹癌8年，曾一度抗癌成功，但近年病情復發，日前情況更急轉直下，最終仍不敵癌魔，於8月21日病逝，終年39歲。



據台灣傳媒報道，余天在21日下午5點宣布余苑綺病逝，指余苑綺在早上狀態還好，但一下子狀況突然惡化時，家人們本想急救，但女兒已簽下放棄急救同意書，「她眼睛都沒有閉，我和亞萍跟她說我們放下了，她才稍微閉一下」。余天悲痛的表示，離世或許女兒就不用這麼辛苦，「她不會痛了。」

在余苑綺生病期間，余家人每天都會到醫院，並幫女兒爭取到美國的新藥，但女兒身體太虛弱了，在最後2天更幾乎都無法說話，余天透露余苑綺在前幾天已錄下遺願，之後將會向媒體告知內容。

余苑綺2014年確診罹患直腸癌第三期，抗癌多年，前後經過50次化療後抗癌成功。 2017年與老公Gary結婚，並育有一對仔女，但其實余苑綺在懷第二胎時已經發現身體出現異常，但因為懷孕所以余苑綺拒絕照X光，生下女兒後檢查便發現時直腸癌復發，並已轉移肺和肝。

余苑綺曾在台灣健康節目《醫師好辣》中提及，在罹癌前其實早發現自己的排便習慣改變，「大便變得水水、稀稀的，有黏液。」但她以為是因為生理期而拉肚子，所以沒有特別留意。

罹患大腸癌可能與家族遺傳、基因突變，病毒病變有關，也可能是因爲日常飲食。而個人排便習慣是重要的觀察指標，除了便祕，若突然常出現腹瀉症狀，且時間長達2週以上，有可能就是癌症的前兆。

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除此之外，其中4類人士也是要留意的高危群眾。

遺傳



在直腸癌患者中，大約有10％左右有家族史，而其中有遺傳因子的人士大約佔2至5％左右。其中最常見的遺傳因子，就是「家族性腺瘤性瘜肉病」（FAP）。

這個疾病會讓人在腸道黏膜中長出數千個瘜肉，而瘜肉會很快有癌變，通常會在40歲以下就發生癌症。所以如果家族中有人曾患大腸癌或直腸癌，建議都要儘早開始進行定期的大腸直腸鏡篩檢。

肥胖



根據流行病學的統計，與體重正常的人相比，肥胖的人不只罹患直腸癌的風險會增加，而且在罹癌之後，預後也會比正常體重的人差，死於直腸癌的風險也增加。

建議BMI（身體質量指數）要維持在27以下，而且成年人的體脂肪率，男子要低於25％，最好可以降到23％以下，女子要低於30％，最好可以降到27％以下；而腰圍的部分，成年男子至少要低於90公分，女子要低於80公分，才算是正常值。

久坐



現在的工作型態，讓很多人在辦公桌前一坐就是一整天、10幾小時起跳，相對來說，也讓腸道缺乏蠕動。尤其直腸是負責儲存糞便的，讓糞便一直滯留在腸道中，久而久之就容易形成腸癌。

壓力



壓力會造成內分泌失調，也是癌症的危險因子。因為壓力大的時候，像是腸躁症等問題，通常都會造成腹瀉、腹脹、便秘，等於一直對腸道產生刺激，也容易長出瘜肉而癌變，建議一定要注意自己的壓力指數。

▼同場加映：大腸癌預防貼士（點圖）

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