市民精神健康不合格　平機會建議加強支援在職人士和照顧者

近年，香港屢有因為精神健康出現問題而發生悲劇，精神健康成了大家非常關心的議題。行政長官亦在最新的《施政報告》提到：「精神健康是市民『幸福感』的關鍵之一。」如果精神健康狀況良好，心情舒暢，開開心心地生活，確是一件幸福美事。然而，在疫情嚴峻下，香港人的精神健康難免受到影響。要了解香港人的精神健康狀況，我們可以從日前公布的「2022全港精神健康指數調查」結果略知一二。



文：平等機會委員會主席朱敏健



2022精神健康月」籌備委員會主席陸潔玲女士(香港明愛) (左) 、平等機會委員會行政總監(營運)朱崇文博士(中)及香港精神科醫學院副院長(教育事務)林美玲醫生(精神科專科)(右) 出席新聞發布會，公布「全港精神健康指數調查2022」的結果。（受訪者提供圖片）

由多個復康及公營機構組成的「精神健康月」籌備委員會，每年都會進行「全港精神健康指數調查」，以了解香港人的精神健康狀況，喚起更多人關注精神健康，而平等機會委員會亦是「精神健康月」的其中一個主辦機構。

香港市民精神健康指數平均分連續五年不合格

今年已是連續第11年進行有關調查，今年的調查結果顯示，香港市民的精神健康指數平均分處於不合格水平，只有47.64分（52分為合格），比去年稍差，更是連續五年獲得不合格平均分。逾半受訪者的精神健康指數不合格，精神健康良好的受訪者只有8.8%，比去年的15%顯著下降。有三成三受訪者認為工作對其精神健康有非常大負面或頗大負面的影響，其次是個人前途（27.7%）及財政狀況（26.9%）。調查結果亦發現，有15.3%的受訪者有焦慮症徵狀，12.1%有抑鬱症徵狀。

平機會支持施政報告提出的多項有關精神健康政策

對於這個調查的結果，我絕不驚訝，只感到擔心。疫情在過去兩年多肆虐，雖然香港已逐步復常，但經濟持續放緩，基層人士生活百上加斤，工作壓力大增，對個人前途及財政狀況的擔憂往往影響個人的精神健康。我相信政府也明白，良好的精神健康對市民的重要性，所以近年亦投放資源，針對不同群組需要，包括學生服務、社區服務等，提升社會精神健康水平。

平機會支持行政長官於《2022年施政報告》中提出的多項有關精神健康的政策，平機會亦會繼續透過研究、倡議和教育等工作，提高公眾對精神健康的認識及減低對有精神健康需要人士的誤解。

政府可考慮增加在職人士支援和照顧者服務 減輕他們負擔

調查結果亦發現，年齡介乎35至54歲的受訪者精神健康指數顯著較差。有見及此，籌委會建議，基於這些人士不少需要兼顧工作和家庭，政府可考慮增加在職人士的支援和照顧者服務，以減輕他們的負擔。

呼籲企業或機構在可行情況下推出家庭友善彈性工作措施

疫情衍生了混合工作模式，越來越多企業容許僱員彈性地在家和在辦公室工作，香港亦有企業和法定機構推出試驗措施，以改善僱員的福祉和幫助僱員平衡工作與生活。在職父母或負有照顧責任的人士可以安排時間處理家庭事務，殘疾僱員亦可因為減少往返工作地點與居所而受惠。這不但提高僱員的生產力、工作滿足感和留任率，更有助僱員平衡工作和家庭責任，或為部分殘疾人士提供合理便利。

我呼籲各企業或機構在可行的情況下，考慮推出家庭友善彈性工作措施，讓在職照顧者盡量在工作和生活之間取得平衡，減低他們的壓力，維持良好的精神健康。