平機會呼籲社會大眾關懷ADHD患者及照顧者

每年10月是「專注力不足∕過度活躍症關注月」，全球不同地方的相關組織都會舉辦各類型活動，藉此提升社會大眾對專注力不足∕過度活躍症（簡稱ADHD）的關注和認識。



文：平等機會委員會主席朱敏健



幾個英文字母，沒有甚麼特別意義，但對ADHD患者和他們家人來說，這幾個英文字母主宰他們的學習、社交、事業發展，甚至整個人生。（平機會圖片）

看不見的殘疾 因而將病症歸咎患者和家人

ADHD有機會導致患者的集中力較弱、活動量較高，或出現健忘和衝動等情況。雖然ADHD在兒童和成人之間並不罕見，但社會對ADHD仍抱有不少誤解和偏見。由於ADHD是看不見的殘疾，與肢體殘疾的情況不同，別人難以察覺到有關患者身體出現問題，亦不知道這是關乎腦部神經發展障礙，因而將病症歸咎於患者和他們的家人。

患者在校園和職場往往受到排擠 甚至歧視

除了不獲諒解，不少ADHD的患者在校園和職場上亦往往受到排擠，甚至歧視。曾有ADHD學童的家長表示，被其他家長勸告為其子女轉校，因怕學童會拖慢全班的學習進度。平機會過往便曾處理過家長的投訴，指有學校拒絕收取有學習障礙的學生。

這些誤解、偏見和歧視不但導致ADHD患者情緒出現問題、個人形象低落，嚴重影響他們的學業和事業發展，更為患者的家人帶來壓力。

平機會關注患者在教育、就業、獲取服務等方面是否享平等機會

平機會非常關注ADHD患者的處境，特別是他們在教育、就業和獲取服務等方面是否享有平等機會。多年來我們積極倡議政府加強支援ADHD以及其他有特殊學習需要的兒童，包括增撥資源以及早識別有關兒童及介入治療，還有增加學校內的專家支援。平機會亦建議政府考慮撥款，增加輔導員、言語治療師和教育心理學家等相關課程的大學學額，並改善現時政策，吸引外地專才來港提供服務。

平機會行政總監（營運）朱崇文博士（中）早前出席了「ADHD關注周」的開幕禮，在他身旁（左二）的是Let’s Talk ADHD及香港成人專注力協會創辦人霍彩玲女士。（平機會圖片）

師友同學關懷和接納非常重要

對於ADHD的學生和家長來說，除了學習支援以外，師友同學的關懷和接納亦非常重要，因此平機會一直鼓勵大中小學建立關愛共融的校園文化，防止不同能力及文化背景的同學在校內受到排斥甚至欺凌。平機會每年均進行不少教育活動例如學校戲劇表演，向中小學生宣揚互相尊重及包容的信息。

就業方面，我們積極推動殘疾人士包括ADHD患者的平等就業機會，例如與非政府組織CareER合作，開發量度機構傷健共融指數的工具，及協助推廣CareER的招聘會。事實上，平機會一直大力推動本港僱主聘用殘疾人士，又呼籲僱主們為殘疾員工提供合理便利或遷就措施，例如提供相關硬件設備、更改工作流程等等，讓殘疾員工順利執行工作。2020∕21年我們更首次舉辦「平等機會僱主嘉許計劃」，嘉許那些致力創造共融工作間的僱主。

Let’s Talk ADHD每年均與香港成人專注力協會舉辦ADHD關注周

社會企業Let’s Talk ADHD每年均與香港成人專注力協會舉辦「ADHD關注周」，匯聚來自不同地區的ADHD學者及專家深入探討如何幫助ADHD患者克服生活上的挑戰。今年一連七天關注周的多個線上研討會和工作坊已於上月底圓滿結束，平機會行政總監（營運）朱崇文博士亦出席了開幕禮，為活動揭開序幕。平機會早前與Let’s Talk ADHD的成員一同製作《殘疾歧視條例知多少》動畫短片系列，深深體會到ADHD患者與一般人的工作能力無異，理應得到平等機會。

推動身邊朋友同事增進對ADHD了解 接納和關懷患者

對於很多人來說，ADHD只是幾個英文字母，沒有甚麼特別意義，但對於ADHD的患者和他們的家人來說，這幾個英文字母主宰他們的學習、社交、事業發展，甚至整個人生。我希望大家推動身邊的朋友、同事一起增進對這個病症的了解，接納和關懷患者，並對他們身邊的照顧者給予體諒和支持。